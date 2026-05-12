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Así está la imagen de Gustavo Petro según estudio de presidentes de Latinoamérica: Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele son los mejor calificados

El mandatario colombiano registró un nivel de aprobación inferior al de sus pares de México y El Salvador, según la última medición de CB Global Data

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Ilustración de Gustavo Petro con gafas y camisa clara, frente a banderas de Brasil, Chile, Colombia y México, con gráficos de barras y flechas ascendentes.
El estudio de CB Global Data mostró que el jefe de Estado colombiano no logró ubicarse entre los mejor calificados, mientras los presidentes de México, El Salvador y República Dominicana lideraron la medición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La más reciente encuesta de CB Global Data mostró que el presidente Gustavo Petro se ubicó en la parte media-baja del ranking de mandatarios latinoamericanos, mientras los mandatarios de México, El Salvador y República Dominicana destacaron entre los mejor valorados por sus ciudadanos.

El sondeo correspondiente a mayo de 2026 incluyó la percepción de la ciudadanía sobre la gestión de los principales jefes de Estado de la región.

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La medición de CB Global Data indicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el listado con una aprobación del 67,8%. Le siguió Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 67,5%.

El tercer lugar lo ocupó Luis Abinader, de República Dominicana, quien alcanzó una imagen positiva de 60,2%. Estas cifras reflejaron una diferencia considerable frente al resto de mandatarios evaluados.

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Ranking - crédito CB Global Data
La medición de CB Global Data indicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó el listado con una aprobación del 67,8% - crédito CB Global Data

En el extremo opuesto, el presidente de Perú, José María Balcázar, ocupó la última posición, con un 20,5% de imagen positiva. Delcy Rodríguez, de Venezuela, y Javier Milei, de Argentina, completaron el grupo de presidentes con menor aprobación, al registrar 24,1% y 34,8% de respaldo, respectivamente.

Imagen Gustavo Petro

En el caso de Colombia, la imagen de Gustavo Petro mostró matices en la opinión pública. El estudio de CB Global Data reportó que el 12,6% de los encuestados calificó la gestión del mandatario como “buena” y el 27,4% la consideró “muy buena”.

Por otro lado, el 25,0% la evaluó como “mala” y el 31,5% como “muy mala”. La suma de las valoraciones positivas dejó a Petro con un 40,0% de imagen favorable, mientras la negativa alcanzó el 56,5%.

Gustavo Petro - crédito CB Global Data
Gustavo Petro - crédito CB Global Data

La comparación con el mes anterior permite observar cambios moderados en la percepción sobre el presidente colombiano. En abril de 2026, CB Global Data le atribuyó una imagen positiva de 38,2% y una negativa de 57,5%. En aquella medición, Petro se encontraba en el puesto 12 de 18 mandatarios consultados, con un respaldo similar al de meses previos.

El informe de mayo situó al presidente de Colombia por debajo de los líderes mejor posicionados de la región y lejos de los niveles de aprobación que exhiben los jefes de Estado de México y El Salvador.

La distancia entre las cifras reportadas por CB Global Data para Petro y las obtenidas por los mandatarios más respaldados se mantuvo amplia, una tendencia que se ha sostenido en las mediciones previas.

El estudio también destacó que Daniel Noboa, de Ecuador, fue el presidente que registró el mayor avance mensual en imagen positiva, con un aumento de 3,7 puntos porcentuales. En contraste, Delcy Rodríguez experimentó la mayor caída, al descender 3,4 puntos en comparación con la consulta anterior.

Entre los presidentes evaluados, la mayoría mostró variaciones leves respecto al mes anterior. En el caso de Gustavo Petro, la imagen positiva subió 1,8 puntos porcentuales y la negativa bajó un punto. Estos movimientos no alteraron su posición relativa frente al resto de líderes latinoamericanos, de acuerdo con los datos divulgados por CB Global Data.

En el caso de Gustavo Petro, la imagen positiva subió 1,8 puntos porcentuales y la negativa bajó un punto - crédito Presidencia de Colombia
En el caso de Gustavo Petro, la imagen positiva subió 1,8 puntos porcentuales y la negativa bajó un punto - crédito Presidencia de Colombia

Las cifras de abril de 2026 situaban a Nayib Bukele en primer lugar del ranking, con 70,1% de aprobación, seguido por Claudia Sheinbaum, con 69,8%. En ese momento, el tercer puesto era ocupado por Rodrigo Chaves, de Costa Rica, con 59,5%. El presidente costarricense también había registrado el mayor crecimiento mensual, con 2,7 puntos porcentuales.

La tendencia de Gustavo Petro en los rankings mensuales de CB Global Data ha sido de estabilidad, con leves oscilaciones en la percepción pública, tanto en valoración positiva como negativa. Las mediciones de los últimos meses lo han mantenido fuera de los primeros lugares del ranking y tampoco lo han situado entre los mandatarios con peor imagen de la región.

La encuesta de mayo de 2026 confirmó la permanencia de Petro en una franja intermedia, sin avances significativos en el respaldo ciudadano y sin descensos abruptos. La distribución de opiniones sobre su gestión se mantuvo, según CB Global Data, dividida entre quienes ven aspectos positivos y quienes manifiestan insatisfacción, con una mayoría de desaprobación.

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