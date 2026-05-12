Colombia

Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Tras la muerte del personaje principal en la serie colombiana, numerosos seguidores expresaron su inconformidad. Pero, ante la posibilidad de una nueva temporada, ahora mantienen la esperanza de ver un regreso del icónico rol

Guardar
Google icon
Seguidores aseguraron que incluso la actriz fue engañada por la producción con respecto al futuro de su personaje - crédito @carocali / Instagram
Seguidores de 'La reina del Flow' se emocionaron con el posible regreso de la actriz en caso de una cuarta temporada - crédito @carocali / Instagram

Carolina Ramírez, reconocida por su papel protagónico como Yeimy Montoya en La reina del flow, volvió a convertirse en tema de conversación tras responder a una de las inquietudes más frecuentes entre sus seguidores: la posibilidad de regresar a una eventual cuarta temporada de la exitosa serie.

La actriz, cuyo trabajo fue determinante para el éxito internacional de la producción, participó en una entrevista con el creador de contenido John Kha, quien no dudó en abordar directamente el tema que tanto interesa a los fanáticos.

PUBLICIDAD

En el intercambio, John Kha preguntó sin rodeos: “Carolina, si te dijeran para volver a la cuarta temporada de alguna manera, ¿volverías?”. La respuesta de Ramírez, aunque breve, fue lo suficientemente abierta como para dar pie a la ilusión de quienes esperan verla nuevamente en pantalla.

“No sé, voy a pensarlo. De ahí allá lo pienso”, contestó la actriz entre risas, dejando claro que no descarta por completo la posibilidad. Este comentario se viralizó en cuestión de horas a través de plataformas como TikTok, Instagram y X, donde cientos de usuarios interpretaron sus palabras como una señal de que aún existe una puerta abierta para su regreso.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista con John Kha, la actriz no descartó del todo participar en una nueva temporada, y su respuesta se viralizó en redes sociales - crédito IG
Durante una entrevista con John Kha, la actriz no descartó del todo participar en una nueva temporada, y su respuesta se viralizó en redes sociales - crédito IG

“Su personaje murió. Que va a volver?? Por favor”, “nunca hicieron mas temporadas”, “En el episodio que murió ella yo la dejé de ver jajaj”, “Como evitar con elegancia 😏“, ”Que va a volver si murió cuando supe que murió no la vi más ni se como quedó el final para mi no me gustó“, dicen algunas de las reacciones en el video.

Desde la salida de Carolina Ramírez, la serie atravesó transformaciones profundas. El personaje de Yeimy Montoya fue despedido definitivamente en la historia, tras morir a causa de complicaciones relacionadas con el lupus, en una escena donde la cantante aparece en los brazos de Charly Flow.

Esta decisión significó un giro definitivo para la producción, que apostó por la llegada de Alisson Joan en el papel de Sky. Sin embargo, el recambio no logró convencer a toda la audiencia y provocó opiniones divididas. Muchos espectadores reconocieron que dejaron de seguir la serie tras la desaparición de Yeimy, mientras que las recientes declaraciones de Ramírez reavivaron la esperanza de un posible retorno.

Por el momento, Carolina Ramírez no ha confirmado su regreso, aunque su apertura a “pensarlo” mantiene la expectativa entre miles de seguidores. Sin embargo, algunos usuarios consideran que su retorno no sería sencillo, ya que incluso para la actriz las decisiones tomadas sobre su personaje resultaron inesperadas.

La espera terminó: La reina del flow regresa a la pantalla con nuevos episodios llenos de drama y música original - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
Muchos espectadores reconocieron que dejaron de seguir la producción tras la desaparición de Yeimy, mientras que la apertura de Ramírez a un regreso revitalizó el interés - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Carolina Ramírez revela que desconocía el final de su personaje en ‘La Reina del Flow’

El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow generó una intensa respuesta entre la audiencia, especialmente tras la sorpresiva muerte de Yeimy Montoya, el emblemático personaje interpretado por Carolina Ramírez. El giro se presentó hace varios meses en el episodio 41 y sorprendió tanto a los televidentes como a los seguidores en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios, teorías y muestras de descontento.

Carolina Ramírez, quien dio vida a Yeimy durante casi una década, compartió su reacción ante este desenlace. En videos difundidos en sus redes sociales, la actriz relató que firmó contrato para la nueva temporada sin conocer el destino final de su personaje y que solo fue informada sobre la muerte de Yeimy apenas dos semanas antes de iniciar las grabaciones.

“Mi miedo más grande y que me acongoja es que la mataran, el miedo es ese, ya sé que no, porque me dijeron que no... Esa es la razón por la que yo pensaba en una tercera temporada y que la terminaran sacando”, confesó en una entrevista para La Nación.

Ramírez describió el proceso de despedirse de Yeimy como “emocionalmente complejo”, pero también reconoció que el ciclo debía cerrarse. Agradeció el impacto que el personaje dejó en su carrera y en el público, y defendió la decisión de los creadores en cuanto al cierre definitivo de la historia: “He recibido noticias de cómo va la historia y no sé... Gente, lo único que quiero que sepan es que a este personaje yo lo amo... Estoy revuelta, tengo una mezcla y no voy a poder contar nada”.

Los comentarios en redes sociales reflejaron el sentir general: “Le mintieron a Carolina y decepcionaron a todo un fandom”, “no tiene sentido esa historia, es como si los escritores odiaran al mejor personaje”, “La reina del flow solo tiene dos temporadas”, “a la misma actriz la desilusionaron”.

Temas Relacionados

Carolina RamírezLa reina del flowLa reina del flow nueva temporadaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

El arresto de uno de los principales líderes de una estructura criminal en el Valle del Cauca resultó relevante tras su presunta relación con el homicidio de un joven deportista

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

Este año, la celebración podría no realizarse el tercer domingo de junio y ser aplazada debido a motivos electorales

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

El tribunal de justicia transicional remitió el caso del exmilitar acusado de la desaparición a la Fiscalía tras considerar insuficiente su colaboración y excluirlo de todos los beneficios propios del sistema especial de paz

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

El delantero, con contrato hasta finales del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, sufrió la fractura del arco cigomático tras un choque de cabezas en el partido contra América de Cali

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Matini, como es conocido en redes sociales el creador de contenido argentino, afirmó: “Juanfer es lo más grande que tenemos y a mi parecer, personal mío, después de Messi, la persona que más alegrías me dio en mi vida”

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Reykon respondió qué sentía por no haber sido invitado para participar en el exitoso tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo”

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Deportes

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Jhon Jáder Durán habría sido ofrecido al Galatasaray de Turquía, pero el cuadro de Estambul lo rechazó: “Rendimiento inconsistente”

Esto recibirián los clubes colombianos que tengan jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026: son varios millones diarios

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026