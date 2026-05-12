Carolina Ramírez se refirió al posible regreso de su personaje en ‘La reina del flow’: “Lo pienso”

Seguidores de 'La reina del Flow' se emocionaron con el posible regreso de la actriz en caso de una cuarta temporada - crédito @carocali / Instagram

Carolina Ramírez, reconocida por su papel protagónico como Yeimy Montoya en La reina del flow, volvió a convertirse en tema de conversación tras responder a una de las inquietudes más frecuentes entre sus seguidores: la posibilidad de regresar a una eventual cuarta temporada de la exitosa serie.

La actriz, cuyo trabajo fue determinante para el éxito internacional de la producción, participó en una entrevista con el creador de contenido John Kha, quien no dudó en abordar directamente el tema que tanto interesa a los fanáticos.

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En el intercambio, John Kha preguntó sin rodeos: “Carolina, si te dijeran para volver a la cuarta temporada de alguna manera, ¿volverías?”. La respuesta de Ramírez, aunque breve, fue lo suficientemente abierta como para dar pie a la ilusión de quienes esperan verla nuevamente en pantalla.

“No sé, voy a pensarlo. De ahí allá lo pienso”, contestó la actriz entre risas, dejando claro que no descarta por completo la posibilidad. Este comentario se viralizó en cuestión de horas a través de plataformas como TikTok, Instagram y X, donde cientos de usuarios interpretaron sus palabras como una señal de que aún existe una puerta abierta para su regreso.

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Durante una entrevista con John Kha, la actriz no descartó del todo participar en una nueva temporada, y su respuesta se viralizó en redes sociales - crédito IG

“Su personaje murió. Que va a volver?? Por favor”, “nunca hicieron mas temporadas”, “En el episodio que murió ella yo la dejé de ver jajaj”, “Como evitar con elegancia 😏“, ”Que va a volver si murió cuando supe que murió no la vi más ni se como quedó el final para mi no me gustó“, dicen algunas de las reacciones en el video.

Desde la salida de Carolina Ramírez, la serie atravesó transformaciones profundas. El personaje de Yeimy Montoya fue despedido definitivamente en la historia, tras morir a causa de complicaciones relacionadas con el lupus, en una escena donde la cantante aparece en los brazos de Charly Flow.

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Esta decisión significó un giro definitivo para la producción, que apostó por la llegada de Alisson Joan en el papel de Sky. Sin embargo, el recambio no logró convencer a toda la audiencia y provocó opiniones divididas. Muchos espectadores reconocieron que dejaron de seguir la serie tras la desaparición de Yeimy, mientras que las recientes declaraciones de Ramírez reavivaron la esperanza de un posible retorno.

Por el momento, Carolina Ramírez no ha confirmado su regreso, aunque su apertura a “pensarlo” mantiene la expectativa entre miles de seguidores. Sin embargo, algunos usuarios consideran que su retorno no sería sencillo, ya que incluso para la actriz las decisiones tomadas sobre su personaje resultaron inesperadas.

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Muchos espectadores reconocieron que dejaron de seguir la producción tras la desaparición de Yeimy, mientras que la apertura de Ramírez a un regreso revitalizó el interés - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Carolina Ramírez revela que desconocía el final de su personaje en ‘La Reina del Flow’

El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow generó una intensa respuesta entre la audiencia, especialmente tras la sorpresiva muerte de Yeimy Montoya, el emblemático personaje interpretado por Carolina Ramírez. El giro se presentó hace varios meses en el episodio 41 y sorprendió tanto a los televidentes como a los seguidores en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios, teorías y muestras de descontento.

Carolina Ramírez, quien dio vida a Yeimy durante casi una década, compartió su reacción ante este desenlace. En videos difundidos en sus redes sociales, la actriz relató que firmó contrato para la nueva temporada sin conocer el destino final de su personaje y que solo fue informada sobre la muerte de Yeimy apenas dos semanas antes de iniciar las grabaciones.

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“Mi miedo más grande y que me acongoja es que la mataran, el miedo es ese, ya sé que no, porque me dijeron que no... Esa es la razón por la que yo pensaba en una tercera temporada y que la terminaran sacando”, confesó en una entrevista para La Nación.

Ramírez describió el proceso de despedirse de Yeimy como “emocionalmente complejo”, pero también reconoció que el ciclo debía cerrarse. Agradeció el impacto que el personaje dejó en su carrera y en el público, y defendió la decisión de los creadores en cuanto al cierre definitivo de la historia: “He recibido noticias de cómo va la historia y no sé... Gente, lo único que quiero que sepan es que a este personaje yo lo amo... Estoy revuelta, tengo una mezcla y no voy a poder contar nada”.

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Los comentarios en redes sociales reflejaron el sentir general: “Le mintieron a Carolina y decepcionaron a todo un fandom”, “no tiene sentido esa historia, es como si los escritores odiaran al mejor personaje”, “La reina del flow solo tiene dos temporadas”, “a la misma actriz la desilusionaron”.