Colombia

Gustavo Petro desmintió informe que señala al salario mínimo como principal factor de la inflación: “Son datos de banqueros”

El mandatario cuestionó el análisis económico y afirmó que las alzas recientes responden a otros factores como alimentos y transporte, además de criticar la procedencia del estudio y sus intereses en el debate sobre los precios

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Ilustración en acuarela de un hombre con gafas frente a micrófonos, con gráficos ascendentes, billetes, un autobús, pan, frutas y verduras al fondo.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X en medio del debate económico por la inflación, cuestionando los análisis que relacionan el aumento de precios con el salario mínimo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La inflación en Colombia volvió a instalarse en el centro del debate económico y político luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportara que en abril de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación anual de 5,68%, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

El dato refleja, según el propio informe oficial, un nuevo repunte en el costo de vida impulsado principalmente por el comportamiento de alimentos, transporte y servicios, en un contexto de presiones internas sobre los precios.

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Un análisis de la firma Corficolombiana —reseñado por el diario El Colombiano— encendió la discusión al señalar que la mayor parte de la inflación reciente tiene origen doméstico.

Bajo el título “Tasas al alza: la novela continúa”, el estudio advierte que entre enero y abril de 2026 el 88% del aumento de precios estaría explicado por factores internos, especialmente por la indexación derivada del incremento del salario mínimo de 23% y por el mayor dinamismo del consumo.

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El presidente Gustavo Petro rechazó el informe económico que atribuye al alza del salario mínimo parte del repunte inflacionario, y defendió que el aumento de precios obedece principalmente a factores como alimentos y transporte - crédito Gustavo Petro/X
El presidente Gustavo Petro rechazó el informe económico que atribuye al alza del salario mínimo parte del repunte inflacionario, y defendió que el aumento de precios obedece principalmente a factores como alimentos y transporte - crédito Gustavo Petro/X

Tras la publicación del informe, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al contenido divulgado por El Colombiano, rechazando sus conclusiones y cuestionando la interpretación de los datos económicos.

El mandatario Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que el diagnóstico económico que relaciona la inflación con el salario mínimo es “mentiras” y defendió que el alza de precios del último mes reportado por el Dane se explica, según su visión, principalmente por alimentos y transporte.

En su mensaje, el presidente escribió:“Mentiras. El alza de precios del último mes reportado por el Dane y, según los datos del Dane, se deben al alza de alimentos y alza de transporte”.

Agregó que el aumento en alimentos estaría asociado a factores climáticos y al encarecimiento de fertilizantes:“El primer caso tiene como causas el clima en el café y fruta frescas, y el incremento de precios de fertilizantes por la subida del precio internacional, aunque el fertilizante que se vende actualmente en Colombia se compró antes de la guerra, por lo cual son precios de especulación que debe investigar la superintendencia”.

Sobre el transporte, señaló:“en el segundo caso es el alza en la gasolina que tuvo que hacerse por la guerra que cierra el comercio de petróleo en el golfo pérsico”.

El mandatario también defendió su tesis económica sobre la demanda interna:“Los datos mismos, ya avanzado el año, demuestran fehacientemente que el incremento de la demanda agregada promovida por el incremento real de ingresos de todo el pueblo colombiano no dispara la inflación, ni desencadena desempleo, ni hace caer el trabajo formal”.

Ilustración de mercado colombiano con plátanos, arroz y verduras, un billete de 100 mil pesos y flechas ascendentes que indican un 5,8% de inflación.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la inflación en abril de 2026 se ubicó en 5,68% anual - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

Y añadió:“Mientras haya capacidad instalada no usada en la producción, y Colombia la tiene en la tierra fértil y en la fuerza de trabajo, el aumento de la demanda agregada no aumenta los precios sino la producción y el trabajo y por tanto, la riqueza social que ahora distribuimos mejor en toda la sociedad”.

Finalmente, cuestionó el informe económico citado en el debate:“El Colombiano toma como datos válidos el estudio de sus propietarios, los banqueros, y no dice por ética que engaña con estudios de sus propietarios que tienen interés en bajarle el salario real a las y los colombianos”.

Dos lecturas distintas del mismo fenómeno

El cruce de interpretaciones deja en evidencia dos enfoques distintos sobre el comportamiento reciente de la inflación en Colombia. Por un lado, el informe de Corficolombiana —difundido por El Colombiano— plantea una explicación centrada en factores internos, especialmente el aumento del salario mínimo y su transmisión a precios de bienes y servicios.

Desde esta perspectiva, el incremento del ingreso habría generado una presión directa sobre sectores intensivos en mano de obra, como alimentos preparados, transporte y servicios personales.

En contraste, la lectura defendida por el Gobierno, a partir de la intervención del presidente Gustavo Petro, insiste en que los principales determinantes del aumento de precios son choques de oferta.

Lo que dicen los datos del Dane

Más allá de las interpretaciones, las cifras del Dane ofrecen un panorama detallado del comportamiento de los precios. En abril de 2026, las mayores variaciones mensuales se concentraron en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,51%), muebles y artículos para el hogar (1,06%) y transporte (0,81%).

La inflación acumulada de 3,1% en el primer trimestre de 2026 en Colombia rompe con los promedios de los primeros trimestres de los últimos 25 años - crédito VisualesIA/ScribNews
Un análisis de Corficolombiana advirtió que la mayor parte del aumento reciente de la inflación estaría explicado por factores internos, especialmente el incremento del salario mínimo y su efecto de arrastre sobre precios en servicios y alimentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dentro de los alimentos, productos como la zanahoria, el tomate de árbol y la papa registraron aumentos significativos, mientras que algunas frutas presentaron reducciones de precio.

El informe también destaca que la división de restaurantes y hoteles presentó una variación anual de 9,61%, una de las más altas del IPC, reflejando el impacto conjunto de mayores costos de insumos, ajustes salariales y mayor demanda de consumo fuera del hogar.

El debate también se traslada al frente de la política monetaria. El Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 11,25%, aunque las expectativas del mercado apuntan a posibles incrementos si la inflación no muestra señales de convergencia.

Algunos analistas proyectan niveles cercanos al 12,25% o incluso 13% en los próximos meses, lo que implicaría condiciones financieras más restrictivas para hogares y empresas.

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