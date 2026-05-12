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Abelardo de la Espriella lanzó polémica afirmación: aseguró que el islam es “una gran amenaza para la humanidad”

El abogado y candidato presidencial afirmó que respeta las diversas creencias, pero calificó la expansión de esta creencia como una amenaza, citando a Oriana Fallaci

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Abelardo de la Espriella habló de las religiones - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Abelardo de la Espriella habló de las religiones - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella expuso su visión sobre la religión y los desafíos contemporáneos que enfrenta Occidente.

Durante una entrevista con Caracol Radio, De la Espriella declaró que mantiene una perspectiva ecuménica respecto a las creencias espirituales, a pesar de que su formación personal es católica.

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Según expresó De la Espriella, “yo soy católico, pero tengo una visión ecuménica de la religión. Respeto todo y me gusta. O sea, yo voy tranquilo a un rito cristiano y me encanta. He hecho rezos con la comunidad judía, que me encanta también”.

De esta manera, el abogado subrayó su apertura hacia diversos credos y su interés por distintas prácticas religiosas, una postura que, según sus palabras, le permite participar sin reservas tanto en ceremonias cristianas como judías.

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Abelardo de la Espriella: “Tengo una visión ecuménica, pero no me interesa el islam” - crédito Carlos Ortega/EFE
Abelardo de la Espriella: “Tengo una visión ecuménica, pero no me interesa el islam” - crédito Carlos Ortega/EFE

Caracol Radio preguntó a De la Espriella sobre su postura frente al islam. El jurista respondió con contundencia: “no, eso sí me parece una gran amenaza”.

Consultado por los motivos de esta afirmación, el abogado citó a la reconocida periodista italiana Oriana Fallaci. “Oriana Fallaci lo dijo a mediados de los 70′: la gran amenaza para Occidente es la expansión del islam. Y mira lo que está pasando en Europa. Y Oriana Fallaci lo dijo hace 50 años”, enfatizó.

En el desarrollo de la entrevista, De la Espriella profundizó en su percepción sobre la religión musulmana, diferenciándola del resto de expresiones religiosas que mencionó previamente.

“Yo creo que el islam es, más que una religión, es un fundamentalismo, un radicalismo que le hace mucho daño a la democracia, a las sociedades, a las libertades”, sostuvo.

La postura de Abelardo de la Espriella sobre la religión musulmana - crédito Luisa González/Reuters
La postura de Abelardo de la Espriella sobre la religión musulmana - crédito Luisa González/Reuters

A la pregunta de la periodista sobre si mantenía alguna relación o interés particular por el islam, el abogado reiteró su postura: “Nada que ver con el islam”. Añadió de forma tajante: “No, no me interesa en lo absoluto”.

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella se producen en un contexto global donde los debates sobre religión, integración y convivencia en Europa y otras regiones resultan cada vez más visibles en la agenda pública.

Abelardo de la Espriella reveló su conversión religiosa: “La muerte de un ser querido me llevó a Dios”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella relató en entrevista con Blu Radio el proceso que lo llevó a una conversión religiosa, una transformación que, según explicó, ocurrió hace seis años.

De la Espriella señaló que este cambio no fue resultado de una decisión racional, sino consecuencia de una experiencia personal ligada a la pérdida de una persona cercana. “La muerte de una persona muy querida para mí y muy cercana. Y logré esa conexión con Dios a través de ella”, comentó.

Consultado sobre la modificación de sus posturas, el aspirante explicó que durante años mantuvo una visión basada en el escepticismo. “Yo no creía en nada que la razón no pudiese explicar”, afirmó.

En años previos, De la Espriella incluso llegó a declarar que consideraba la idea de Dios como una construcción humana, y que la religión no era necesaria para definir su comportamiento ético. Sobre ese periodo, recordó: “Podía ser una buena persona sin recurrir a la fe”.

Abelardo de la Espriella aseguró que su conversión religiosa ocurrió hace seis años tras la muerte de una persona cercana- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA
Abelardo de la Espriella aseguró que su conversión religiosa ocurrió hace seis años tras la muerte de una persona cercana- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VisualesIA

En la entrevista, De la Espriella remarcó que su transformación espiritual no respondió a “lo que yo quería”, sino que atribuye su conversión al “tiempo de Dios”. Insistió en que la experiencia no dependió de una búsqueda intelectual, sino de un proceso íntimo. “Comprendí que la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios”, explicó.

El abogado también mencionó un video titulado “Aleluya”, grabado cinco años atrás, en el que narra su experiencia de conversión y el tránsito desde el ateísmo hacia la fe. Sobre su familia, destacó que “siempre respeté la religión de los demás y mi mujer, muy católica, mis hijos bautizados”.

La conversación finalizó con una reflexión sobre la situación del país. De la Espriella concluyó: “Hoy más que nunca, cuando Colombia atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que estar firme por la patria”. Para el candidato, su cambio religioso marcó un antes y un después en su visión de la vida y el sentido de trascendencia.

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