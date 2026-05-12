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Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

El cantante antioqueño compartió un video entrenando intensamente, mostrando el riguroso trabajo físico que acompaña sus presentaciones en el escenario

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Feid sorprende al mostrar la dura rutina de ejercicios que lo mantiene en forma para sus shows - crédito @feid/IG
Feid sorprende al mostrar la dura rutina de ejercicios que lo mantiene en forma para sus shows - crédito @feid/IG

El cantante colombiano Feid volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales, pero esta vez no por el lanzamiento de una canción o un anuncio musical, sino por la exigente rutina física que está realizando para mantenerse en forma y responder al ritmo que exige su gira de conciertos.

A través de un video compartido en sus plataformas digitales, el artista antioqueño mostró parte del entrenamiento que adelanta actualmente y sorprendió al revelar que de esta forma se prepara para que durante cada presentación puede llegar a correr cerca de 10 kilómetros sobre el escenario.

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En las imágenes, el intérprete de éxitos como Luna y Normal aparece realizando distintos ejercicios de resistencia, fuerza y acondicionamiento cardiovascular, evidenciando la intensidad física que implica su puesta en escena.

Andamos con el Bellakeo. Tutorial para correr 10K por show”, comentó el cantante en el clip que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.

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Feid sorprende al mostrar la dura rutina de ejercicios que lo mantiene en forma para sus shows - crédito @feid/IG

El video dejó ver a Feid trabajando en gimnasio, haciendo ejercicios funcionales y rutinas enfocadas en fortalecer piernas, resistencia y capacidad pulmonar, algo que muchos seguidores relacionaron con la energía que suele demostrar en cada concierto.

Sin embargo, más allá de la disciplina deportiva, uno de los temas que más comentarios ha generado entre el público es el evidente cambio físico del cantante en los últimos meses, pues en redes sociales, varios usuarios aseguraron que el artista luce “más acuerpado”, con mayor masa muscular y una apariencia más atlética que la que tenía al inicio de su carrera.

“Ese hombre está en su prime”, “Se ve muchísimo más musculoso”, “Poniéndose cada vez mejor”, “Qué papacito”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas tras ver el video del artista entrenando.

Algunos seguidores incluso relacionaron esta nueva etapa física del cantante con el nivel de exigencia que implican sus presentaciones en vivo, teniendo en cuenta que sus conciertos suelen incluir largos recorridos sobre el escenario, saltos, bailes e interacción constante con el público durante varias horas.

La reacción emocional de Feid en tarima intensifica especulaciones sobre su ruptura con Karol G - crédito @feid/IG
El entrenamiento de Feid que asombra a sus seguidores - crédito @feid/IG

La publicación también despertó comparaciones con recientes contenidos compartidos por Karol G, que hace pocos días mostró parte de la intensa preparación física que está realizando antes de regresar a los escenarios con su próxima gira internacional.

En aquel video, la cantante paisa dejó ver sesiones de entrenamiento enfocadas en resistencia, fuerza y acondicionamiento físico, asegurando que se encuentra trabajando para llegar “en su mejor versión” a esta nueva etapa profesional.

Las coincidencias entre ambas publicaciones no pasaron desapercibidas para los fanáticos, que rápidamente comenzaron a comentar que tanto Feid como Karol G estarían atravesando uno de sus momentos físicos más disciplinados.

“¿Se dieron cuenta que es el mismo tipo de video que karol subió hace poco a TikTok?“y “Se nota que están enfocados en su salud y en sus shows, por encima de las polémicas”, escribieron varios usuarios en redes sociales.

La exigencia en el entrenamiento de Karol G se vuelve referente para sus seguidores - crédito @karolg/tiktok

No es la primera vez que Feid habla de la preparación física que requiere su carrera. En diferentes entrevistas y contenidos publicados en internet, el artista ha mostrado que combina la música con hábitos deportivos y entrenamientos constantes para sostener el nivel de energía que exige una gira internacional.

El cantante se ha caracterizado por ofrecer conciertos de alta intensidad, con largas caminatas sobre la tarima, saltos, interacción permanente con el público y un ritmo que pocas veces disminuye durante sus presentaciones.

Precisamente, esa dinámica habría llevado al artista a implementar una rutina más estricta, por eso, en el video también se observa cómo alterna ejercicios de velocidad, trabajo con pesas y sesiones de cardio con estiramiento, dejando claro que su preparación física hace parte fundamental de su rendimiento artístico.

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