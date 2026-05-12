Esto recibirián los clubes colombianos que tengan jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026: son varios millones diarios

La Copa Mundial de la FIFA se jugará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá - crédito REUTERS/Denis Balibouse

El Mundial 2026 impulsará la economía de los clubes de fútbol, al instaurar la FIFA un programa de compensación que inyectará USD 355 millones a las instituciones que cedan jugadores, tanto para la fase de clasificación como para la etapa final del torneo.

Esta medida, que representa un aumento del 70% respecto a la edición de Qatar 2022, responde al objetivo de repartir los beneficios de la Copa del Mundo a una base de clubes mucho más amplia y diversa, de acuerdo con datos de la propia FIFA.

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A diferencia de ediciones pasadas, este programa incluirá por primera vez a aquellas entidades que faciliten futbolistas durante el ciclo eliminatorio, incluso si sus jugadores no alcanzan la cita mundialista. De acuerdo con el desglose, el cálculo de la compensación equivale a más de 10.500 dólares diarios por cada jugador convocado, cifra que no depende de los minutos en cancha.

El portero David Ospina es uno de los jugadores de Atlético Nacional que quiere ganar la Copa Colombia ante Medellín - crédito Atlético Nacional

El reparto de dinero se hará entre todos los clubes en los cuales el futbolista haya estado registrado en los dos años previos a la fase final, abarcando desde equipos protagonistas en grandes ligas hasta formadores y entidades de divisiones inferiores.

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Los jugadores de selecciones que terminen su participación en la fase de grupos, al final le permitirán a sus clubes facturar 250.000 dólares (946.982.500 pesos colombianos). Por Colombia el club que podría verse beneficiado por esa cifra es Atlético Nacional, ya que David Ospina es uno de los firmes candidatos a ser citado por Néstor Lorenzo en la lista de 26 convocados.

América de Cali también podría entrar en la lista de beneficiados por la posible presencia de Juan Camilo Portilla, volante que estaría en la lista de 55 preconvocados entregada a la FIFA y que aunque ahora milita en Athletico Paranaense de Brasil, en los últimos dos años jugó en el fútbol profesional colombiano.

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La Federación Colombiana de Fútbol recibirá más dinero por su participación en el Mundial

Esta es la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

La selección Colombia recibirá un ingreso superior a 12 millones de dólares por su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el Consejo de la FIFA aprobara un incremento del 15 % en los fondos destinados a las federaciones participantes, informó la FIFA.

Con esta decisión, tomada en Vancouver a poco más de seis semanas del inicio del certamen que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, cada federación obtendrá USD 2,5 millones para la preparación—por encima de los 1,5 millones entregados en la edición anterior—y USD 10 millones por clasificar, cifra que previo al ajuste se situaba en 9 millones, conforme a la información brindada por la entidad con sede en Zúrich.

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El monto global a repartir asciende ahora a 871 millones de dólares entre las 48 selecciones que disputarán el torneo, según detalló la organización dirigida por Gianni Infantino. Este incremento también contempla subsidios adicionales superiores a 16 millones de dólares para cubrir gastos de delegación y entradas para los equipos.

Así es la recepeción del Centro de Alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla - crédito FCF

En declaraciones replicadas por la FIFA, Infantino destacó la fortaleza económica alcanzada por el organismo: “La FIFA se enorgullece de contar con la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite brindar apoyo sin precedentes a todas nuestras Asociaciones Miembro. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”.

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Los premios para las posiciones finales quedan establecidos de la siguiente manera: USD 50 millones para el campeón; 33 millones para el subcampeón; 29 millones para el tercer puesto; y 27 millones para el cuarto.

Los equipos que finalicen entre la quinta y la octava posición recibirán 19 millones de dólares cada uno, mientras que aquellos que terminen del noveno al decimosexto lugar obtendrán USD 15 millones. El remanente que genere el campeonato se distribuirá entre las 211 federaciones miembro con fines de desarrollo futbolístico, informó la FIFA.

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