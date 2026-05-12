Colombia

Así va en el Congreso el nuevo intento por legalizar el cannabis de uso adulto en Colombia: aún le falta para llegar a ser ley

Esta es la novena vez en seis años que esta iniciativa se discute en el Congreso de la República

Guardar
Google icon
La iniciativa es liderada por Alejandro Ocampo del Pacto Histórico - crédito VisualesIA
La iniciativa es liderada por Alejandro Ocampo del Pacto Histórico - crédito VisualesIA

De manera unánime, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende regular el uso adulto del cannabis en Colombia.

La iniciativa es liderada por Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, en el que destacó que su propuesta busca proteger a los niños y niñas de estos productos, así como contrarrestar el mercado ilegal de esta sustancia psicoactiva.

PUBLICIDAD

“Acabamos de aprobar en primer debate la regularización del cannabis. Es hora de regular. Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado. Vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula, con permiso y con licencias”, destacó el parlamentario oficialista en sus redes sociales.

A su vez, el congresista recalcó que la intención del nuevo proyecto pretende “ayudar a habitantes de calle, ayudar a los campesinos y comunidades indígenas y afrocolombianas que han convivido con esta planta durante muchos años”.

PUBLICIDAD

El congresista aseguró que la iniciativa pretende abolir la comercialización ilegal del producto en el país - crédito @alejoocampog/X

El proyecto tendrá su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, y de ser aprobado, pasará a manos del Senado de la República. Sin embargo, la ajustada agenda parlamentaria podría complicar el trámite de la iniciativa, por lo que podría quedar para discusión de la próxima legislatura que iniciará el 20 de julio de 2026, respectivamente.

Esta es la novena iniciativa que se discute en el Congreso desde el 2020. Sin embargo, todas las proposiciones fueron archivadas durante su trámite en el legislativo.

Generalidades del proyecto de ley

El proyecto de ley 023 de 2025 busca establecer un marco regulatorio integral para la producción, comercialización y venta de cannabis de uso adulto.

La propuesta contempla medidas estrictas de protección a menores, políticas de salud pública y estrategias para combatir las economías ilegales, con especial atención a la inclusión de poblaciones vulnerables, especialmente aquellas impactadas por el conflicto armado colombiano.

El proyecto pasó a plenaria de la Cámara de Representantes - crédito Colprensa
El proyecto pasó a plenaria de la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

Según lo propuesto por Alejandro Ocampo, el texto fija una tasa impositiva del 20% al consumo de cannabis y derivados de uso adulto aplicada sobre el precio bruto de venta. Al menos el 50% de la flor de cannabis distribuida legalmente deberá provenir de cultivos de agremiaciones étnicas y campesinas con tradición previa, y el 70% de las licencias de cultivo se reservan para estas comunidades.

De acuerdo a lo estipulado en la proposición, estos porcentajes colocan el enfoque social en el centro del modelo, diferenciándolo de otros marcos regulatorios en la región.

Cannabis - Colombia
La regulación del cannabis en Colombia establece un 20% de impuesto al consumo y prioriza a comunidades étnicas y campesinas en licencias - crédito EFE

Prevención, derechos y equidad en el mercado de cannabis

La regulación propuesta por el Congreso establece una arquitectura basada en la prevención de daños y la promoción del consumo responsable.

El proyecto contempla que el Estado será responsable de implementar campañas de concientización dirigidas principalmente a menores de edad y de garantizar el tratamiento de personas con consumo problemático.

De acuerdo con el texto oficial, los menores de 18 años quedan excluidos absolutamente de la cadena de producción, distribución y consumo del cannabis.

El enfoque de derechos humanos se refleja en la garantía de participación, no discriminación e igualdad ante el Estado. El proyecto prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de cannabis fuera de espacios digitales dirigidos exclusivamente a adultos.

Los etiquetados serán rigurosos: cada envase deberá exhibir advertencias sanitarias ocupando hasta la mitad de la superficie del empaque, en color amarillo con letras rojas, y renovarse anualmente por disposición del Ministerio de Salud.

Cannabis - Colombia
La ley prohíbe el acceso, la distribución y el consumo de cannabis para menores de 18 años, asegurando restringido el mercado legal - crédito EFE

La iniciativa destaca también por el papel concedido a los clubes cannábicos, definidos como entidades asociativas sin ánimo de lucro. Cada club podrá cultivar hasta 200 plantas para abastecimiento exclusivo de sus miembros —mínimo 10 y máximo 350 asociados—, quienes deberán ser mayores de edad y estar inscritos en registros oficiales.

Los dispensarios y farmacias especializadas podrán vender productos únicamente a personas mayores de 18 años, tanto de manera presencial como virtual, mediante un sistema seguro de validación de identidad y trazabilidad digital.

Licencias y trazabilidad

El texto dispone la creación de una ventanilla única interoperable bajo supervisión de los ministerios de Justicia, Salud, Agricultura y Educación para la expedición y control de licencias. El número de licencias de producción será determinado a partir de un estudio de demanda a cargo del Ministerio de Salud, el cual debe ser presentado en un plazo de seis meses.

Los cultivadores —excepto aquellos en autocultivo para uso personal— deberán contar con licencia y cumplir con buenas prácticas agrícolas, estándares ambientales y planes detallados de cultivo.

El proyecto asigna el 25% de los recursos fiscales del cannabis a programas de prevención educativa y atención integral a habitantes de calle - crédito Captura de Pantalla Redes sociales
El proyecto asigna el 25% de los recursos fiscales del cannabis a programas de prevención educativa y atención integral a habitantes de calle - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

El autocultivo está permitido hasta un máximo de 20 plantas por persona mayor de 18 años, siempre que no tenga fines comerciales y se mantenga dentro del régimen doméstico.

Para la comercialización, toda la cadena de producción, transporte y venta estará sujeta a un software de monitoreo, control de inventario y trazabilidad, que permitirá identificar cada gramo de cannabis desde la semilla hasta el consumidor final.

Limitaciones

Las restricciones son puntuales: queda prohibido vender, entregar o regalar cannabis a menores y a personas con incapacidad para comprender sus efectos.

El consumo está limitado fuera de un perímetro de 100 metros alrededor de escuelas, parques infantiles, centros deportivos o religiosos, y queda expresamente prohibido manejar bajo los efectos de la sustancia o consumirla mientras se conduce un vehículo.

En cada adquisición, una persona mayor de edad podrá comprar hasta 20 gramos de flor de cannabis y 5 gramos de concentrados por día. En casos justificados, se podrá adquirir hasta 500 gramos de flor, siempre que quede debidamente registrado en el sistema de control y la mercancía se transporte en su empaque original sellado.

El Estado colombiano liderará campañas de concientización sobre el consumo responsable de cannabis y garantizará tratamiento para casos problemáticos - crédito EFE/Mario Baos
El Estado colombiano liderará campañas de concientización sobre el consumo responsable de cannabis y garantizará tratamiento para casos problemáticos - crédito EFE/Mario Baos

El articulado prevé la modificación de los artículos 375, 376 y 377 de la Ley 599 de 2000, tipificando como atípicos los delitos contra la salud pública cuando se trate de actividades relativas al cannabis ejecutadas conforme a la nueva regulación.

También deroga el Decreto 1844 de 2018, que reglamentaba prohibiciones sobre posesión y comercialización. Bajo el principio de favorabilidad penal, quienes estén siendo procesados o condenados por delitos exclusivamente ligados al cannabis podrán solicitar su excarcelación y eliminación de antecedentes disciplinarios.

Temas Relacionados

Cannabis en ColombiaCongreso de ColombiaCannabis de uso adultoProyecto de leyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

El arresto de uno de los principales líderes de una estructura criminal en el Valle del Cauca resultó relevante tras su presunta relación con el homicidio de un joven deportista

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

Este año, la celebración podría no realizarse el tercer domingo de junio y ser aplazada debido a motivos electorales

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

El tribunal de justicia transicional remitió el caso del exmilitar acusado de la desaparición a la Fiscalía tras considerar insuficiente su colaboración y excluirlo de todos los beneficios propios del sistema especial de paz

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

El delantero, con contrato hasta finales del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, sufrió la fractura del arco cigomático tras un choque de cabezas en el partido contra América de Cali

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Matini, como es conocido en redes sociales el creador de contenido argentino, afirmó: “Juanfer es lo más grande que tenemos y a mi parecer, personal mío, después de Messi, la persona que más alegrías me dio en mi vida”

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

Carolina Ramírez desató una polémica por su supuesto regreso a una nueva temporada de ‘La reina del flow’: esto dijo

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Reykon respondió qué sentía por no haber sido invitado para participar en el exitoso tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo”

Deportes

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Jhon Jáder Durán habría sido ofrecido al Galatasaray de Turquía, pero el cuadro de Estambul lo rechazó: “Rendimiento inconsistente”

Esto recibirián los clubes colombianos que tengan jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026