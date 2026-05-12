Paloma Valencia volvió a hablar del distanciamiento de María Fernanda Cabal y Paola Holguín en su campaña presidencial: “Sigo esperándolas”

Paloma Valencia lamentó la ausencia de María Fernanda Cabal y Paola Holguín en su campaña a la Presidencia - crédito Europa Press - Álvaro Tavera/Colprensa - Prensa Paola Holguín

La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, se refirió a la ausencia de dos figuras reconocidas del partido Centro Democrático en su actual campaña electoral.

Durante una entrevista emitida por el programa Dos Puntos, de Caracol Radio, la congresista expresó que la distancia de María Fernanda Cabal y Paola Holguín en las actividades proselitistas ha sido notoria en el proceso interno del movimiento político.

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De acuerdo con los comentarios recogidos por Caracol Radio, la periodista planteó la inquietud sobre la percepción pública respecto a la baja participación de las congresistas Cabal y Holguín en la dinámica partidista reciente.

Según el medio, la pregunta se centró en el hecho de que “la opinión de pronto hubiera querido ver más encampanadas a María Fernanda Cabal y a Paola Holguín”.

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Frente al interrogante, Valencia reconoció que el distanciamiento le produce sentimientos encontrados. “Hay un tuit que me entristeció mucho, que me dijo que solo me han quedado los hombres de mis dos consultas. Y es verdad”, admitió la senadora.

Paloma Valencia reconoció falta de apoyo femenino en el proceso interno del Centro Democrático - crédito Sergio Acero/Reuters

La referencia al trío femenino del uribismo, como se ha denominado en diferentes escenarios a la alianza entre las tres dirigentes, también ocupó parte de la entrevista.

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“Aquí sigo esperándolas a mis generalas, cuando quieran. Las recibimos con toda alegría”, aseguró Paloma Valencia, destacando la apertura para que ambas líderes retomen espacios visibles en la campaña del Centro Democrático.

El diálogo en Caracol Radio abordó directamente si la relación personal o política entre las parlamentarias se había deteriorado.

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La senadora fue enfática: “No, absolutamente no. Ahí están en el Congreso, las abrazo, las saludo, pero no han venido a hacer campaña”, enfatizó Valencia ante la audiencia.

Las declaraciones de Paloma Valencia revelan el impacto que tiene la presencia de liderazgos femeninos dentro de la colectividad.

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El medio citado subrayó que la ausencia de Cabal y Holguín en las plataformas electorales genera cuestionamientos entre simpatizantes y observadores del partido. La senadora insistió en que la invitación a sumarse a la campaña permanece abierta.

Paloma Valencia habló de María Fernanda Cabal y Paola Holguín - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Esto había dicho Paloma Valencia en Semana sobre el distanciamiento de sus colegas de partido

La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, había rompido el silencio sobre el distanciamiento visible con María Fernanda Cabal tras la definición de la candidatura oficialista para las elecciones presidenciales de 2026.

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Durante una entrevista para Semana con la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, la dirigente reconoció que la separación con Cabal le “dolió” y que “esperaba contar con mis generalas a mi lado”, haciendo alusión a la propia Cabal y a la senadora Paola Holguín.

La decisión de respaldar a Valencia generó reacciones inmediatas en el círculo más cercano a Cabal. De acuerdo con Semana, tanto José Félix Lafaurie como Juan José Lafaurie, esposo e hijo de Cabal, manifestaron su inconformidad y dirigieron sus respaldos hacia el aspirante Abelardo de la Espriella.

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En redes sociales y declaraciones públicas, los Lafaurie han puesto en duda la legitimidad del proceso interno que dio como ganadora a Valencia como candidata oficial del Centro Democrático. Juan José Lafaurie aseguró en su cuenta oficial de X que “hoy la rodean santistas y promotores del acuerdo de paz con las Farc: Aurelio Iragorri, David Luna y su propia fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. La lista es interminable... Miente porque va en caída libre en las encuestas, mientras Abelardo de la Espriella sigue subiendo”.

Paloma Valencia afirmó que lo ocurrido con María Fernanda Cabal le “dolió” y señaló que “esperaba contar con mis generalas a mi lado”, en referencia a la senadora Paola Holguín y a la propia Cabal - crédito @PalomaValenciaL/X

La situación interna del Centro Democrático se complejizó tras las declaraciones de María Fernanda Cabal en Blu Radio, donde sostuvo que existen “enemigos internos” dentro del partido y señaló que estos mantienen vínculos con el entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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En la entrevista, Paloma Valencia abordó los cuestionamientos sobre transparencia en la elección del candidato oficialista que se llevó a cabo en diciembre de 2025.

“El proceso fue muy difícil. El proceso estuvo marcado por la tragedia de Miguel Uribe Turbay, la condena del expresidente y los procesos difíciles dejan muchas heridas. Tengo un principio en la vida: no juzgar lo que uno no entiende”.

Por último, Valencia sostuvo que varios integrantes que antes acompañaban a Cabal ahora respaldan su campaña. La candidata reiteró su disposición a mantener abiertas las puertas para quienes deseen sumarse al proyecto presidencial.