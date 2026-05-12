Centro Democrático respondió a acusaciones de Iván Cepeda contra Álvaro Uribe por los falsos positivos: “Ha vivido de atacarlo”

Centro Democrático defiende a Álvaro Uribe y rechaza los señalamientos de Iván Cepeda durante la contienda presidencial - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS

Apenas horas después de que el candidato presidencial Iván Cepeda se despachara contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al que acusó de tener una presunta relación con los denominados falsos positivos en Colombia, desde el Centro Democrático salieron en defensa de su líder natural.

El también senador cuestionó a Uribe sobre la evasión de una supuesta responsabilidad en las desapariciones forzadas en su gobierno, después de que el exmandatario criticara públicamente el apoyo de Cepeda a los miembros de la Primera Línea y el llamado al poder constituyente.

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“La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros“, señaló Cepeda.

Ante los ataques, el Centro Democrático aseguró que el aspirante a la Casa de Nariño está basando su campaña en ataques contra Álvaro Uribe, además de recordarle el proceso que se mantiene activo sobre las presuntas visitas a cárceles del país para obtener versiones de líderes paramilitares contra el exmandatario.

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El partido uribista afirma que Iván Cepeda basa su campaña en ataques políticos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito X

“El presidente Álvaro Uribe Vélez ha enfrentado al terrorismo y defendido a Colombia durante toda su vida pública. Iván Cepeda convirtió la persecución política y la obsesión contra Uribe en el eje de su carrera, señalado incluso por testimonios y versiones conocidas en el proceso de haber recorrido cárceles buscando declaraciones en su contra”, señaló la colectividad.

En su mensaje, el Centro Democrático también envió un mensaje al candidato asegurando que, pese a los constantes ataques contra su líder natural, el país tendría claro cuál fue el rol de expresidente para garantizar la seguridad del país.

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“Los colombianos saben quién le sirvió al país y quién ha vivido de atacarlo”, concluyó el partido en su cuenta de X.

La pelea entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe

La pugna pública entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe alcanzó un nuevo clímax tras las acusaciones directas de Cepeda contra el exmandatario, a quien responsabilizó por crímenes contra la humanidad, vínculos históricos con el narcotráfico y alianzas con grupos paramilitares.

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El intercambio entre Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, y Álvaro Uribe, exmandatario y líder del Centro Democrático, ha escalado tras declaraciones públicas en redes sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

El intercambio, que eleva la crispación política en Colombia, tiene como telón de fondo la defensa de Cepeda al movimiento de la Primera Línea y la reciente presión social por la liberación de detenidos vinculados al estallido social.

La confrontación interpela de forma inédita la legitimidad del liderazgo político de Uribe y reanima un debate sobre la responsabilidad de figuras de alto perfil en episodios de violencia y criminalidad ocurridos entre 2019 y 2026.

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En este escenario de creciente polarización, destaca la decisión judicial adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta instancia, tras analizar interceptaciones y testimonios, determinó que detrás de algunos de los episodios violentos ocurridos durante las protestas sociales existieron estructuras organizadas con nexos comprobados con el crimen urbano.

La sentencia, divulgada en abril, aseguró que “varios de los procesados mantenían comunicaciones y operaban en alianza con células urbanas vinculadas a disidencias de las Farc, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez”, según recogió la Sala Penal.

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La resolución implicó condenas de hasta 19 años de prisión, así como multas millonarias para algunos de los responsables, y precisó que, aunque el derecho a la manifestación fue reconocido, ciertos hechos violentos derivaron de una planificación delictiva y no de protesta legítima.

El intercambio entre Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, y Álvaro Uribe, exmandatario y líder del Centro Democrático, ha escalado tras declaraciones públicas en redes sociales. La tensión surgió luego de que Uribe respondiera al respaldo manifestado por Cepeda a los movimientos de la Primera Línea durante el estallido social iniciado en 2019 - crédito @AlvaroUriveVel/X

En medio de este clima, Cepeda, senador y candidato presidencial, aprovechó su cuenta de X para interpelar a Uribe con una pregunta que disparó la polémica: “La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros”, escribió, en referencia explícita a hechos que han marcado la historia reciente de Colombia.

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La reacción de Uribe, líder del Centro Democrático, no tardó en llegar. El exmandatario utilizó el respaldo de Cepeda a la Primera Línea como argumento para poner en duda la legitimidad de su adversario político.