Colombia

Gustavo Petro le respondió a magistrado del Consejo de Estado y reiteró sus acusaciones tras suspensión del traslado pensional: “Golpe contra derechos del pueblo”

El presidente defendió sus declaraciones sobre el fallo judicial, insistió en la gravedad de la decisión y volvió a cuestionar los efectos de la medida sobre el sistema de pensiones en el país

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El presidente Gustavo Petro cuestionó la suspensión del decreto de traslado pensional, insistió en la protección de los derechos de los pensionados y afirmó que el Estado debe garantizar el manejo de los ahorro - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El presidente Gustavo Petro cuestionó la suspensión del decreto de traslado pensional, insistió en la protección de los derechos de los pensionados y afirmó que el Estado debe garantizar el manejo de los ahorro - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0415 de 2026, que buscaba trasladar de manera obligatoria los ahorros pensionales de los fondos privados a Colpensiones, en el marco de la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el Gobierno.

La decisión desató una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, un llamado a la defensa de la independencia judicial por parte de la Corte Suprema y un nuevo pulso institucional entre el Ejecutivo y la rama judicial, mientras se define el alcance legal de la medida que frena el esquema de transición del régimen pensional.

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Petro denuncia “golpe contra los derechos del pueblo”

El presidente Gustavo Petro respondió a la suspensión del decreto a través de su cuenta en X, donde cuestionó duramente la decisión judicial y la atribuyó a intereses económicos.

Aseguró que no permitirá lo que calificó como un ataque a los derechos sociales y sostuvo que la controversia refleja una tensión entre el poder político elegido y sectores financieros.

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En sus mensajes, el mandatario afirmó que “no espere nadie en Colombia que el presidente va a permitir un golpe feroz contra los derechos del pueblo”, y señaló a los propietarios de fondos privados como beneficiarios del conflicto.

El presidente Gustavo Petro denunció una presunta vulneración a los derechos del pueblo tras la suspensión del decreto de traslado pensional - crédito Gustavo Petro/X
El presidente Gustavo Petro denunció una presunta vulneración a los derechos del pueblo tras la suspensión del decreto de traslado pensional - crédito Gustavo Petro/X

También sostuvo que “se rompió la línea roja de la Constitución y de los derechos fundamentales por simple codicia”, en referencia a la suspensión del traslado de recursos.

Petro además insistió en que los derechos pensionales ya adquiridos deben respetarse y advirtió que, si las administradoras no transfieren los recursos, podrían configurarse delitos.

Según dijo, como funcionario público tiene el deber de actuar frente a estas situaciones, en defensa del sistema de pensiones y de los trabajadores.

Magistrado llama a respetar la independencia judicial

En medio de la controversia, el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y pidió que las diferencias institucionales se tramiten dentro del marco democrático.

Lenis señaló que “es normal que se puedan presentar tensiones en un diálogo institucional, pero lo que no es normal es que se agreda a una rama del poder público o a la justicia”, subrayando la importancia del respeto entre instituciones.

El magistrado Mauricio Lenis defendió la independencia judicial y llamó a respetar las decisiones de la justicia, advirtiendo que las diferencias institucionales deben tramitarse por vías democráticas sin presiones ni ataques a las ramas del poder público - crédito Corte Suprema de Justicia
El magistrado Mauricio Lenis defendió la independencia judicial y llamó a respetar las decisiones de la justicia, advirtiendo que las diferencias institucionales deben tramitarse por vías democráticas sin presiones ni ataques a las ramas del poder público - crédito Corte Suprema de Justicia

El magistrado agregó que “el verdadero talante democrático es que siempre se respeten las decisiones de la justicia, aunque no se compartan”, y advirtió que no es aceptable respaldar fallos cuando convienen y atacarlos cuando no.

También enfatizó que las discrepancias deben resolverse por vías institucionales y no mediante ataques a la independencia judicial.

El Consejo de Estado frena el traslado de recursos pensionales

La decisión del Consejo de Estado, adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda, suspendió los efectos del Decreto 0415 de 2026 al considerar que podría generar cambios irreversibles en el manejo de los ahorros pensionales antes de un fallo definitivo.

El alto tribunal concluyó que el decreto excedía las facultades del Ejecutivo al modificar el destino de los recursos definidos por la ley, al ordenar su traslado inmediato a Colpensiones, en lugar de mantenerlos en el esquema previsto por el Congreso dentro del sistema de ahorro.

Ilustración de la fachada del Consejo de Estado, con puertas de madera y un letrero que reza 'CONSEJO DE ESTADO' sobre la entrada.
El Consejo de Estado emite respuesta a las controversias sobre la suspensión del traslado de pensiones, resaltando la importancia del control de poderes en la institucionalidad colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expediente también evidenció que más de 119.000 afiliados habían solicitado traslado entre regímenes, lo que, según el Consejo de Estado, aumentaba la complejidad del impacto financiero de la medida.

Con la suspensión, el proceso de traslado de recursos queda paralizado mientras se resuelve de fondo la legalidad del decreto, en un escenario que mantiene en tensión el futuro del sistema pensional colombiano y la relación entre las ramas del poder público.

La controversia abre además un debate más amplio sobre los límites del poder reglamentario del Ejecutivo frente a las competencias del Congreso y la autonomía de la justicia, en un contexto en el que la reforma pensional sigue siendo uno de los temas más sensibles de la agenda política.

El desenlace del proceso será determinante no solo para el modelo de administración de los ahorros individuales, sino también para la estabilidad institucional y la confianza en las reglas del sistema de seguridad social.

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