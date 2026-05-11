Colombia

Paloma Valencia se pronunció tras conocerse que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se sumó a su campaña: “Voy a honrar sus banderas”

La candidata presidencial del Centro Democrático expresó su gratitud por el respaldo recibido y enfatizó que su proyecto buscará mantener intactos los valores defendidos por el senador asesinado en 2025

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Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, agradeció el apoyo de María Claudia Tarazona a través de sus canales oficiales - crédito Prensa Paloma Valencia

El anuncio de que María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, apoyará la candidatura de Paloma Valencia, llevó a la aspirante a expresar públicamente su compromiso de honrar el legado del congresista asesinado en 2025.

En entrevista con Noticias Caracol, Tarazona anunció su respaldo a la aspirante del Centro Democrático para las elecciones del 31 de mayo de 2026. Además, explicó que su decisión responde tanto a una convicción personal como a lo que considera la voluntad de su esposo.

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“Yo hoy decido, en lo personal, esto me representa a mí y a mis hijos. Yo he decidido apoyar a Paloma Valencia (...) porque esa fue la voluntad de Miguel. Eso quería Miguel, que si no era él, fuera un candidato del Centro Democrático”, dijo.

El respaldo fue recibido por Paloma Valencia a través de una publicación en su cuenta de X, en la que expresó: “María Claudia, recibo tu apoyo como el gesto más grande y conmovedor de esta campaña. Miguel fue mi amigo, un demócrata en todo el sentido de la palabra, un competidor respetuoso como pocos, un hombre que entendía que la política debía hacerse con altura, firmeza y decencia”.

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María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, anunció su respaldo a la aspirante del Centro Democrático para las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS
María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, anunció su respaldo a la aspirante del Centro Democrático para las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

La senadora añadió: “Voy a honrar sus banderas y cuidar su legado con profundo respeto y responsabilidad. Porque este país merece unirse alrededor de la defensa de la democracia frente a quienes la desprecian o quieren debilitarla”.

En otro fragmento de su mensaje, Valencia subrayó la importancia de proteger las instituciones: “Espero que lo que comenzó con una tragedia tan dolorosa y tan difícil para el país, termine convirtiéndose también en un llamado a los colombianos a proteger la democracia, a cuidar las instituciones y a entender que hay momentos en los que el país debe estar por encima de cualquier diferencia”.

La candidata concluyó su respuesta agradeciendo el respaldo recibido: “Gracias María Claudia. Recibo tu confianza con enorme gratitud, responsabilidad y respeto”.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia concluyó su respuesta agradeciendo el respaldo recibido por parte de María Claudia Tarazona - crédito @PalomaValenciaL/X

La noticia fue replicada por la campaña de Paloma Valencia, que difundió un comunicado fechado el 11 de mayo de 2026. En el documento, se destacó que el respaldo de María Claudia Tarazona representa uno de los apoyos más simbólicos para la aspirante presidencial, debido tanto a la trayectoria política de Miguel Uribe Turbay como al contexto de violencia que atraviesa el país.

En sus propias palabras, Tarazona expresó que la situación de violencia en Colombia afecta a miles de familias: “Colombia es un país que vive en duelo. Eso no puede seguir siendo sostenible en la vida. Es que no puede haber niños como Alejandro que sigan llorando la muerte a sus papás todas las noches sin que nadie les tenga una respuesta de por qué los asesinan a sus madres. Eso no puede seguir siendo”.

La viuda de Uribe Turbay también abordó su cambio de postura política, ya que en meses anteriores había manifestado su apoyo a la candidatura de Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador. Sobre este punto, indicó: “Miguel papá tiene las banderas de su hijo, tiene todo el derecho, todas las credenciales para hacer lo que está haciendo. Yo creo que hubiera hecho un gran papel en Colombia, pero en este momento, desafortunadamente, no tiene una posibilidad, por lo que los números nos están mostrando”.

Desde el comando de campaña de Paloma Valencia se insistió en que la adhesión de Tarazona fortalece la candidatura y representa un mensaje de continuidad con las banderas defendidas por Miguel Uribe Turbay. El equipo de la senadora sostuvo que el respaldo es relevante para sectores del electorado que priorizan la seguridad, la defensa institucional y la oposición al proyecto político de la izquierda.

Paloma Valencia - prensa Paloma Valencia
La noticia fue replicada por la campaña de Paloma Valencia, que difundió un comunicado fechado el 11 de mayo de 2026 - prensa Paloma Valencia

El comunicado también recogió la visión de Tarazona sobre la coyuntura actual: “Tenemos que evitar a toda costa que Iván Cepeda sea el próximo presidente, por la paz, por la seguridad, por nuestros hijos, por nuestros muertos y porque Colombia no siga siendo un país en duelo”.

La candidatura de Paloma Valencia se refirió al respaldo como un hecho que marca un nuevo capítulo en la disputa presidencial rumbo a la Casa de Nariño. La senadora reiteró su compromiso con el legado de Uribe Turbay y señaló que la defensa de la democracia debe estar por encima de cualquier diferencia.

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