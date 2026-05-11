En plenas exequias de Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro respondió a su hija tras petición de no votar por Iván Cepeda: “Es el pueblo el que decide”

El mandatario aseguró que será Colombia la que decida al próximo presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr y Colprensa

Mientras se adelantan en el centro de Bogotá las exequias del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para referirse a las recientes declaraciones hechas por la única hija del líder natural de Cambio Radical, Clemencia Vargas Umaña.

En un escueto mensaje, el mandatario cuestionó las declaraciones de Vargas Umaña en las que pidió al país no votar por el candidato presidencial Iván Cepeda como señal de respeto hacia su difunto padre.

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“Él siempre decía de liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar, y eso es lo que nos hace falta hoy en día en este país. Esa gran unión que Colombia necesita para salvar este país y ese es el gran legado que nos deje él. El legado de recuperar el rumbo de Colombia y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”, señaló Clemencia Vargas.

Ante las críticas, el presidente Petro aseguró que el país ya no puede responder a las peticiones hechas por personalidades que se han ganado su lugar en la historia política del país, además de referirse a su relación con el exvicepresidente.

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“Con todo el respeto con Clemencia, que me vio saludar y hablar con su papá, ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias”, señaló el mandatario.

Incluso, el presidente insinuó que la familia Vargas Lleras haría parte de una supuesta ‘aristocracia’ a la que el país ya no respondería. Además, aseguró que serán los colombianos quienes decidan en las urnas el 31 de mayo, y en dado caso el 21 de junio, el que será el siguiente jefe de Estado de Colombia.

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“Al rey lo sacamos hace dos siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias así se lo crean algunos.Esto es una democracia y es el pueblo el que decide y no el apellido”, concluyó el mandatario nacional.

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