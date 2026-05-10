Desarticulan en Colombia red que falsificaba monedas y billetes de lotería para su distribución nacional

La Fiscalía señaló que se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas; Kevin Correa Cabrera; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados y judicializados seis presuntos integrantes de una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería en el territorio nacional.

Según el ente acusador, las capturas de las personas se realizaron en Bogotá, Cali y Medellín.

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“La Fiscalía General de la Nación afectó a una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería, con la captura y judicialización de seis de sus presuntos integrantes en Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia)”, señaló la entidad.

Fiscalía - crédito Fiscalía

La Fiscalía señaló que se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas; Kevin Correa Cabrera; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago.

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“Se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, quien sería el encargado de distribuir el dinero espurio; Kevin Correa Cabrera, señalado de diseñar y elaborar el material ilícito aprovechando su vinculación a un establecimiento de impresión; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, posible responsable de la adquisición de insumos para la producción ilegal; Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, implicado en la fabricación fraudulenta de billetes de lotería”, informó el ente acusador.

Los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno también son mencionados por la Fiscalía, que tendrían una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín.

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“También están los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, que tendrían a su disposición una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín para comercializar los productos ilícitos, a través de loteros”, informó la Fiscalía.

Los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno también son mencionado por la Fiscalía, quienes tendrían una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín - crédito Fiscalía

Durante los operativos, las autoridades incautaron billetes falsificados en denominaciones de $20.000, $50.000 y $100.000 que, según la Fiscalía, sumaron más de $57 millones.

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Además, se logró la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.

“Durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas personas se incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos; 56.330 dólares y la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros”, precisó el ente acusador.

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Según la Fiscalía General de la Nación, este tipo de actividades habría afectado de manera considerable la economía en Colombia.

“Estas actividades delictivas realizadas a gran escala habrían afectado la economía nacional, los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos”, afirmó la entidad.

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Así las cosas, un fiscal de la Dirección Especializada imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público.

Un fiscal de la Dirección Especializada imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público- crédito Fiscalía

“Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público”, expresó el ente acusador.

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Finalmente, la Fiscalía indicó que cinco de los señalados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y uno más con detención domiciliaria.

En Colombia, la falsificación de moneda nacional o extranjera se sanciona con prisión de 96 a 180 meses. El tráfico de moneda falsificada acarrea penas de 48 a 144 meses de prisión, mientras que la fabricación, adquisición o tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda se castiga con penas de 48 a 108 meses de prisión.

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El delito de concierto para delinquir, que consiste en asociarse con otras personas para cometer delitos, conlleva penas que pueden variar, pero suelen ubicarse entre los 48 y 108 meses dependiendo de la gravedad y el tipo de delitos asociados al concierto.