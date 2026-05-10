Colombia

Desarticulan en Colombia red que falsificaba monedas y billetes de lotería para su distribución nacional

La organización se habría valido de empresas de mensajería del comercio formal para movilizar el material ilícito y distribuirlo al menudeo a través de loteros

Guardar
Google icon
Vista aérea de una mesa de trabajo con billetes impresos, herramientas y tintas, mientras una persona opera una máquina de impresión.
La Fiscalía señaló que se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas; Kevin Correa Cabrera; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados y judicializados seis presuntos integrantes de una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería en el territorio nacional.

Según el ente acusador, las capturas de las personas se realizaron en Bogotá, Cali y Medellín.

PUBLICIDAD

“La Fiscalía General de la Nación afectó a una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería, con la captura y judicialización de seis de sus presuntos integrantes en Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia)”, señaló la entidad.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Fiscalía - crédito Fiscalía

La Fiscalía señaló que se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas; Kevin Correa Cabrera; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago.

PUBLICIDAD

“Se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, quien sería el encargado de distribuir el dinero espurio; Kevin Correa Cabrera, señalado de diseñar y elaborar el material ilícito aprovechando su vinculación a un establecimiento de impresión; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, posible responsable de la adquisición de insumos para la producción ilegal; Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, implicado en la fabricación fraudulenta de billetes de lotería”, informó el ente acusador.

Los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno también son mencionados por la Fiscalía, que tendrían una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín.

“También están los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, que tendrían a su disposición una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín para comercializar los productos ilícitos, a través de loteros”, informó la Fiscalía.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno también son mencionado por la Fiscalía, quienes tendrían una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín - crédito Fiscalía

Durante los operativos, las autoridades incautaron billetes falsificados en denominaciones de $20.000, $50.000 y $100.000 que, según la Fiscalía, sumaron más de $57 millones.

Además, se logró la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.

“Durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas personas se incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos; 56.330 dólares y la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros”, precisó el ente acusador.

Según la Fiscalía General de la Nación, este tipo de actividades habría afectado de manera considerable la economía en Colombia.

“Estas actividades delictivas realizadas a gran escala habrían afectado la economía nacional, los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos”, afirmó la entidad.

Así las cosas, un fiscal de la Dirección Especializada imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público.

Fiscalía - crédito Fiscalía
Un fiscal de la Dirección Especializada imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público- crédito Fiscalía

“Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público”, expresó el ente acusador.

Finalmente, la Fiscalía indicó que cinco de los señalados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y uno más con detención domiciliaria.

En Colombia, la falsificación de moneda nacional o extranjera se sanciona con prisión de 96 a 180 meses. El tráfico de moneda falsificada acarrea penas de 48 a 144 meses de prisión, mientras que la fabricación, adquisición o tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda se castiga con penas de 48 a 108 meses de prisión.

El delito de concierto para delinquir, que consiste en asociarse con otras personas para cometer delitos, conlleva penas que pueden variar, pero suelen ubicarse entre los 48 y 108 meses dependiendo de la gravedad y el tipo de delitos asociados al concierto.

Temas Relacionados

Billetes de loteríaBanda criminalFalsificación loteríaFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desde la Alcaldía de Bogotá le respondieron al ministro de Educación por críticas a Galán tras desmanes en Bogotá: “Permítame actualizarlo”

Daniel Rojas Medellín se despachó contra el alcalde de Bogotá después de los hechos violentos ocurridos en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica tras las protestas de estudiantes que exigen una tarifa diferencial en el transporte público

Desde la Alcaldía de Bogotá le respondieron al ministro de Educación por críticas a Galán tras desmanes en Bogotá: “Permítame actualizarlo”

Abelardo de la Espriella aseguró que criminales en Medellín tienen amedrentados a colaboradores de su campaña: “Comparten tarima con Petro”

El abogado y candidato presidencial responsabilizó a grupos ilegales de intimidar a sus seguidores y eliminar material proselitista en distintos sectores de la ciudad

Abelardo de la Espriella aseguró que criminales en Medellín tienen amedrentados a colaboradores de su campaña: “Comparten tarima con Petro”

Video grabado en Transmilenio genera polémica por presunta discriminación: “Bogotá para bogotanos”

En el clip se evidencia el intercambio de reclamos en insultos entre una mujer y un hombre que pretende defender la capital colombiana

Video grabado en Transmilenio genera polémica por presunta discriminación: “Bogotá para bogotanos”

Paloma Valencia respondió al ministro de Minas por cuestionamientos a sus propuestas para reducir el costo de energía en el Caribe

La candidata presidencial del Centro Democrático rechazó las críticas del ministro Edwin Palma, que calificó de insuficientes e improcedentes las iniciativas presentadas para la región

Paloma Valencia respondió al ministro de Minas por cuestionamientos a sus propuestas para reducir el costo de energía en el Caribe

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las camisetas de los jugadores que no han estado anteriormente en una copa del mundo tendría un elemento distintivo, que podría ser deseado más adelante por los coleccionistas

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ramírez presumió su embarazo de 37 semanas en la alfombra roja de los premios Platino

Carolina Ramírez presumió su embarazo de 37 semanas en la alfombra roja de los premios Platino

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Carmen Villalobos relató cómo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se unió tras el ataque sufrido en Bogotá: “Somos una gran familia”

Simón Brand celebró el lanzamiento de su más reciente videoclip para una reconocida agrupación: “Una de mis bandas favoritas”

Deportes

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz y los jugadores de la selección Colombia que estrenarían parche especial en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Egan Bernal sigue tercero en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Colombia campeón panamericano de futsal y jugará por primera vez en 80 años los Juegos Sordolímpicos de Invierno

América de Cali no aprovechó la localía en los playoffs de la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1