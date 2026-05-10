Colombia campeón panamericano de futsal y jugará por primera vez en 80 años los Juegos Sordolímpicos de Invierno

Así gestó Colombia el título panamericano en futsal, deporte en el que tendrá presencia por primera vez en 80 años en los Juegos Sordolímpicos - crédito Fecoldes

La selección colombiana de futsal para sordos alcanzó un logro inédito al conquistar el Campeonato Panamericano disputado en Argentina, lo que le permitirá debutar en los Juegos Sordolímpicos de Invierno de 2027 en Austria.

Este resultado significa un avance sustancial para el deporte adaptado en el país, ya que marca la primera vez en 80 años que una delegación colombiana clasificará a una cita mundial de invierno destinada a deportistas sordos.

PUBLICIDAD

El certamen, que se celebró entre el 2 y el 8 de mayo en la provincia de San Juan, otorgó únicamente dos cupos sudamericanos para la competencia internacional. Ambas plazas las disputaron selecciones con histórico predominio en el fútbol adaptado: Colombia y Argentina finalizaron igualadas con 10 puntos, pero el equipo cafetero se consagró campeón gracias a su mayor cantidad de goles a favor, acumulando 42 tantos en el torneo, mientras Brasil quedó en la tercera posición con 6 unidades, Perú fue cuarto y Uruguay no sumó puntos.

La selección Colombia de futsal para sordos terminó por encima de Argentina y Brasil - crédito Fecoldes

En la fase debut, el equipo nacional venció 11-2 a Perú, con goles de Yeison Zuleta, Jimmy Tamayo, Juan Fernando Rojas —estos dos últimos autores de sendos dobletes—, Alejandro Agudelo, Anider Villamizar, Jaime Paredes, Kevin Puello y Robert Cajares. En el segundo encuentro, el partido frente a Argentina finalizó 1-1, con anotación de Puello. El duelo ante Brasil destacó por cambios dramáticos: tras empezar con una desventaja de 1-4, Colombia remontó y culminó el encuentro 6-5. La clasificación se selló con una contundente victoria 24-4 contra Uruguay.

PUBLICIDAD

Así quedo la tabla de posiciones del Campeonato Panamericano de Fútsal para Sordos

Colombia en Juegos Sordolímpicos de Verano Tokio 2025 consiguió una medalla de oro, una de plata, cinco de bronce y nueve diplomas - crédito Fecoldes

Colombia: 10 puntos / +31 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Argentina: 10 puntos / +26 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Brasil: 6 puntos / +14 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Perú: 3 puntos / -22 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Uruguay: 0 puntos / -49 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

Qué viene para la Federación Colombiana de Deportes para Sordos

La presencia en este Campeonato Panamericano tuvo un significado adicional: fue la primera ocasión en que el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Deportes para Sordos (Fecoldes) respaldaron oficialmente al futsal adaptado en un evento internacional de alto nivel.

El presidente de Fecoldes, John Fredy Martínez Paz, en diálogo con El Espectador subrayó la dificultad del desafío: “Sabíamos que era un reto muy difícil, Brasil y Argentina son potencias históricas en todas las modalidades del fútbol, pero este equipo respondió con carácter, talento y con un hambre de triunfo y de demostrar por qué había que darles la oportunidad”.

PUBLICIDAD

Los Juegos Sordolímpicos de Invierno se jugarán en Austria durante el 2027 - crédito Fecoldes

El proceso de transformación institucional ha sido central en la obtención de estos resultados. “Hemos trabajado en una transformación profunda del deporte sordolímpico colombiano. No ha sido fácil, pero con el apoyo del Ministerio del Deporte estamos saldando una deuda histórica con nuestros Sordo Atletas, dándoles la visibilidad que merecen y el proceso para que cada vez más personas sordas puedan creer en el deporte como vehículo transformador de vida”, expresó Martínez Paz.

En los Juegos Sordolímpicos de Verano Tokio 2025, Colombia obtuvo su mayor cosecha en la historia: una medalla de oro, una de plata, cinco de bronce y nueve diplomas. El próximo reto será su primera participación en los Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, que tendrán lugar en Guayaquil, Ecuador, del 21 al 27 de agosto, con una delegación de atletas de entre 14 y 18 años.

PUBLICIDAD

El debut en los Juegos Sordolímpicos de Invierno de 2027, previstos en las ciudades de Innsbruck-Seefeld y Tirol, consolidará el crecimiento de esta disciplina en el ámbito nacional. Aunque el futsal tradicionalmente pertenece al programa de verano, su inclusión en la edición invernal responde a limitaciones impuestas por la organización internacional sobre el número de deportes disponibles en los Juegos de Verano.