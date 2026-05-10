Colombia

Estas fueron las ideas que defendió Germán Vargas Lleras hasta su muerte: el sistema de salud y la independencia de las cortes fueron primordiales

Las advertencias planteadas en sus columnas y entrevistas incluyeron denuncias sobre el uso de recursos públicos en campañas, la situación del sistema de salud y preocupaciones sobre independencia judicial y control institucional

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Germán Vargas Lleras destacó por sus advertencias sobre el uso indebido del aparato estatal con fines electorales en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Germán Vargas Lleras destacó por sus advertencias sobre el uso indebido del aparato estatal con fines electorales en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El fallecimiento de Germán Vargas Lleras ha reavivado la discusión sobre el peso de su voz en la política colombiana y el alcance de su control político, especialmente en los últimos años frente al gobierno de Gustavo Petro.

Sus intervenciones, tanto desde cargos de alto rango como en la opinión pública, dejaron varios momentos de inflexión en debates sobre democracia, reformas y legalidad en medio de las críticas al Gobierno nacional.

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El exvicepresidente, líder de Cambio Radical y nieto de Carlos Lleras Restrepo, inició su trayectoria en la política local, para luego escalar hasta el Senado y cargos ministeriales. Su gestión destacó por la vigilancia sobre los gobiernos de turno y por una crítica constante al uso del aparato estatal con fines electorales.

En su última etapa, pese al retiro forzado por cuestiones de salud, mantuvo una presencia activa a través de columnas y entrevistas otorgadas a diferentes medios de comunicación.

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Advertencias sobre el manejo electoral y el aparato estatal

El exvicepresidente denunció contrataciones masivas y ampliaciones de planta poco antes de la ley de garantías exigida para los procesos electorales - crédito Camila Díaz/Colprensa
El exvicepresidente denunció contrataciones masivas y ampliaciones de planta poco antes de la ley de garantías exigida para los procesos electorales - crédito Camila Díaz/Colprensa

En sus análisis más recientes, Vargas Lleras alertó sobre el uso de recursos públicos para favorecer campañas, señalando nombramientos y contratos previos a la entrada en vigor de la ley de garantías.

Denunció en su columna “A cuchillo en Palacio” para el diario El Colombiano una serie de acciones que, según él, demostraban “un uso tan descarado del aparato público con fines electorales” como no se había visto antes en Colombia.

El político también sostuvo que el Gobierno buscaba controlar la Registraduría y advirtió acerca de “nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas y contratos de última hora”.

De acuerdo con Vargas Lleras, las reformas impulsadas por el presidente Petro respondían a intereses electorales más que a necesidades estructurales del país. En su última entrevista a El Colombiano, expresó que los intereses de algunos en el Ejecutivo podrían afectar gravemente todo el sistema de democracia en Colombia.

“Nunca habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales. Nombramientos y despidos masivos, ampliaciones de plantas de personal, cientos de miles de millones en nuevos contratos a pocos días de entrar en vigencia lal ey de garantías, disminución de requisitos para ocupar cargos, intervención en política por parte de los funcionarios y un sinnúmero de anuncios populistas para comprar conciencias”, señaló.

Crisis de la salud y denuncias sobre el sistema

El líder político, nacido en Bogotá en 1962, ocupó algunos de los cargos más influyentes del Estado y participó en múltiples procesos electorales y legislativos a lo largo de su carrera pública - crédito Colprensa
El líder de Cambio Radical responsabilizó al Gobierno Petro por el agravamiento del sistema de salud y el colapso de hospitales en regiones críticas - crédito Colprensa

Vargas Lleras dedicó varios de sus últimos escritos a advertir sobre el deterioro del sistema de salud tras las reformas implementadas por el actual gobierno. En enero de 2025, tituló una de sus columnas “Colapsa el sistema de salud”, donde afirmó que el desmantelamiento del sistema era “el peor de los males” y anticipó un colapso definitivo para ese mismo año.

Sostuvo que millones de usuarios estaban afiliados a entidades en crisis y que las cifras de siniestralidad superaban el 100% en varias EPS intervenidas.

El exsenador responsabilizó al Gobierno por la situación de hospitales como el San Francisco de Asís en Quibdó y criticó la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud, pese a las múltiples imputaciones y falta de experiencia en el sector.

“La realidad no puede ser peor: 3 de cada 4 colombianos se encuentran afiliados a una entidad intervenida o con solicitud de retiro voluntario, 29,1 millones están en las 8 EPS controladas por la Supersalud, y en todas estas el servicio se ha deteriorado considerablemente”, escribió en su columna para El Colombiano.

Llamados a la independencia de las cortes y defensa del Estado de derecho

Otro eje de su legado fue la defensa de la independencia judicial. Vargas Lleras advirtió sobre el peligro de que el petrismo alcanzara mayorías en las cortes, lo que, a su juicio, permitiría imponer reformas sin contrapesos. En repetidas ocasiones instó a los magistrados a seleccionar “personas incorruptibles, conscientes de su responsabilidad y de sus deberes”.

Vargas Lleras defendió la independencia de las cortes y criticó los intentos del Gobierno de ignorar los límites de la Constitución mediante reformas - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE
Vargas Lleras defendió la independencia de las cortes y criticó los intentos del Gobierno de ignorar los límites de la Constitución mediante reformas - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

En su columna “Adiós al Estado de derecho”, acusó al gobierno de atropellar la justicia e ignorar las decisiones de los órganos de control. Reprochó la presentación de un proyecto de Asamblea Constituyente, interpretándolo como un intento de superar los límites que la Constitución impone al Ejecutivo. Solicitó a las cortes exigir respeto y no permitir que las conductas que vulneran la institucionalidad queden impunes.

Seguridad, Paz Total y presencia de grupos armados

Sobre la política de seguridad, Vargas Lleras fue uno de los críticos más severos de la Paz Total propuesta por el Gobierno Petro. Denunció que la Fuerza Pública se encontraba limitada y que los grupos armados ilegales habían incrementado su poder territorial y capacidad de coerción.

En su columna “Paro armado permanente”, expresó preocupación por el aumento de secuestros, extorsiones y ataques a infraestructura, afirmando que “estos hechos no son más que el reflejo del deterioro de la seguridad nacional”.

Cuestionó la suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo y la creación de Zonas de Ubicación Temporal, comparando la medida con la zona de distensión del Caguán. Para Vargas Lleras, estas concesiones representaban un riesgo para el proceso electoral y la seguridad ciudadana.

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