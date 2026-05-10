Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que criminales en Medellín tienen amedrentados a colaboradores de su campaña: “Comparten tarima con Petro”

El abogado y candidato presidencial responsabilizó a grupos ilegales de intimidar a sus seguidores y eliminar material proselitista en distintos sectores de la ciudad

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Abelardo de la Espriella lanzó pullas a Gustavo Petro por presuntas amenazas a la campaña del abogado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella lanzó pullas a Gustavo Petro por presuntas amenazas a la campaña del abogado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - Luisa González/Reuters

El ambiente político en Medellín se ha visto marcado por nuevas denuncias de intimidación hacia equipos de campaña y simpatizantes de la oposición.

Desde la campaña del abogado Adelardo de la Espriella, uno de los candidatos más visibles en la contienda, se emitió un mensaje en el que se señaló la supuesta participación de “combos” criminales en acciones de amedrentamiento contra seguidores y colaboradores.

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La comunicación, difundida por el propio aspirante a la Casa de Nariño, advirtió que estos grupos, a los que se acusa de tener cercanía con el presidente Gustavo Petro, buscan debilitar la movilización ciudadana de su campaña.

Según el pronunciamiento del abogado, los responsables de esas intimidaciones estarían retirando y ocultando material publicitario en distintas zonas de la ciudad, con la intención de dificultar la visibilidad de la campaña.

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Abelardo de la Espriella denunció intimidación de “combos” criminales contra su campaña en Medellín - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella denunció intimidación de “combos” criminales contra su campaña en Medellín - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Creen que ocultando la publicidad el pueblo va a perder el fervor”, señaló el candidato, que sostuvo que estas prácticas no lograrán su objetivo y reiteró el compromiso de su movimiento con la defensa de la democracia.

En el mensaje aseguró que los “bandidos” actúan motivados por temor al resultado de las elecciones.

Asustados andan los bandidos y tienen razón. El 7 de agosto van a saber lo duro que muerde el Tigre”, expresó. Además, el aspirante enfatizó que su proyecto busca recuperar la autoridad en Medellín y evitar que grupos ilegales se sientan con poder sobre la ciudad.

El comunicado concluyó con consignas de respaldo a la región y al país: “¡Firme por Antioquia! ¡Firme por la Patria!”. La campaña insistió en que la intimidación no detendrá el entusiasmo de sus simpatizantes y asegura que la ciudadanía demostrará su decisión en las urnas.

Abelardo de la Espriella denunció plan de atentado en su contra y apuntó a funcionarios de inteligencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella denunció plan de atentado en su contra y apuntó a funcionarios de inteligencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella denunció un supuesto plan de atentado en su contra: “Esto no es un rumor”

El 9 de mayo de 2026, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella había alertado públicamente sobre una presunta amenaza contra su vida que, según afirmó, involucra a funcionarios de inteligencia estatal.

La denuncia fue difundida en un video publicado en la red social X, en el que el aspirante detalló que una fuente de alto nivel le advirtió sobre la preparación de un atentado bajo la modalidad de francotirador.

En su mensaje, De la Espriella sostuvo que la información recibida provino de “una fuente de inteligencia de toda la confianza”, y aseguró que el supuesto plan en su contra se gestaría dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Esto no es un rumor, es una amenaza real que no solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que nos atrevemos a defender a esta patria”, manifestó el candidato.

La denuncia se produce en un contexto de creciente polarización política. El abogado atribuyó la amenaza a lo que denominó “la consecuencia directa del narcoterrorismo que el gobierno de Gustavo Petro ha alimentado al liberar a treinta criminales y nombrarlos gestores de paz”. Además, mencionó una campaña de desprestigio y perfilamiento en su contra, señalando que “el régimen y los de siempre amangualados para tratar de atajar el sueño de un pueblo que está liberándose”.

El candidato presidencial aseguró que una fuente de inteligencia de alto nivel confirmó la existencia del posible atentado y que personal del DNI estaría involucado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De acuerdo con el propio De la Espriella, la situación implica un riesgo no solo personal, sino institucional. “Ellos premian a los delincuentes y sueltan a los peores enemigos de Colombia. Yo seguiré enfrentando a los de siempre, porque mi alianza es con el pueblo colombiano y con Dios,” declaró, subrayando su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y los sectores que, según él, han protegido a criminales.

El candidato también hizo un llamado a la Embajada de Estados Unidos, país del cual posee ciudadanía, para solicitar “la máxima atención a mi seguridad y a la de mi familia”.

Según explicó, ha instruido a su equipo de campaña para reforzar las medidas de protección en todos sus eventos, puntualizando que “no voy a dejar de hacer campaña ni de unirme con el pueblo en este momento histórico para Colombia”.

Durante su pronunciamiento, repitió su negativa a retirarse de la contienda electoral. “Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener”, afirmó.

De la Espriella concluyó el mensaje pidiendo unidad nacional frente a la amenaza: “Defensores de la patria, hoy más que nunca tenemos que estar firmes por la libertad y la seguridad de todos”.

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