Colombia

Santiago Botero cuestionó a la esposa de Rodolfo Hernández por denuncia contra su fórmula vicepresidencial: “Seguramente pagada por Abelardo”

El candidato presidencial lanzó sus cuestionamientos contra Socorro Oliveros, luego de que manifestara que Carlos Fernando Cuevas Romero mantiene con ella una deuda de más de $354 millones desde hace más de un año

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Botero Jaramillo calificó como descaro la denuncia de Oliveros contra su compañero presidencial - crédito Infobae Colombia/Colprensa
Botero Jaramillo calificó como descaro la denuncia de Oliveros contra su compañero presidencial - crédito Infobae Colombia/Colprensa

A menos de 20 días de las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos no solo avanzan en sus recorridos por el territorio nacional, sino que son protagonistas de acusaciones o indagaciones en su contra o de su entorno.

Ese fue el caso de Santiago Botero Jaramillo, empresario y hoy aspirante a la Casa de Nariño, en la que se refirió al escándalo que involucra a su fórmula vicepresidencial Carlos Fernando Cuevas Romero.

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El candidato, por medio de una publicación en su cuenta de X, se pronunció sobre la denuncia realizada por Socorro Oliveros, empresaria y viuda del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, manifestando que el candidato a la Vicepresidencia mantiene una deuda de 354 millones de pesos y lleva más de un año incumpliendo los plazos pactados para su devolución.

Díptico de dos retratos: a la izquierda, Rodolfo Hernández en blanco y negro, y a la derecha, su esposa Socorro Oliveros a color, ambos mirando hacia el lado derecho.
Socorro Oliveros asegura que los pagos realizados hasta ahora por Cuevas Romero provenían del capital inicialmente prestado y no de fuentes externas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al respecto, Botero Jaramillo no solo rechazó las declaraciones de Oliveros, sino que difundió una conversación privada en la que le manifestaba que su episodio no era en contra de su campaña política, por lo que calificó la actitud de la viuda como hipocresía y doble moral.

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En su intervención, el aspirante presidencial aseguró que, aunque desconoce la polémica con Cuevas Romero, no oculta su indignación ante la denuncia expuesta por Oliveros a la opinión pública e, incluso, acusó de recibir dinero por parte de uno de sus rivales en la contienda presidencial.

“La doble moral de muchas personas y de muchos políticos es impresionante. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Pero sí da indignación ver el descaro de esta señora, seguramente pagada por Abelardo (De la Espriella), el mismo aliado de Semana”, escribió Botero Jaramillo en sus redes sociales.

El candidato criticó las declaraciones de Oliveros contra Cuevas Romero - crédito @Santibotero2026/X
El candidato criticó las declaraciones de Oliveros contra Cuevas Romero - crédito @Santibotero2026/X

Del mismo modo, el empresario manifestó que los ataques contra su campaña no lo intimidan sino que lo motivan a seguir adelante y obtener la presidencia.

“Porque de mí solo publican lo que les sirve para atacar y desinformar. Pero tranquilos… háganme más publicidad, que el desespero ya se les nota. Les dejo la evidencia de que el verdadero bandido es otro. Romanos 13:4 pero nosotros no les tenemos miedo", recalcó.

Conversación entre Santiago Botero y Socorro Oliveros

En la conversación sostenida por la aplicación de mensajería WhatsApp, Socorro Oliveros le comenta la situación económica que enfrenta por cuenta de la deuda de Casrlos Fernando Cuevas.

En su escrito, la viuda del exgobernador de Santander le había advertido que haría publica su queja, aunque recalcó que no era nada contra su campaña presidencial.

“Hola Santiago, el 30 de abril fue la última fecha en la que Carlos Fernando quedó de pagarme el dinero que me debe, y nuevamente la incumplió (...) voy a hacer pública la deuda, porque no es justo que Carlos Fernando ante el público se las tire de millonario y regalando cosas, cuando ni siquiera es capaz de pagar las deudas que tiene, y con las cuentas embargadas. De antemano pido disculpas, y quiero que sepas que no es nada en contra tuya”, indicó la mujer.

En el chat, la viuda de Hernández le comenta a Botero que su denuncia no tiene nada contra su candidatura presidencial - crédito @Santibotero2026/X
En el chat, la viuda de Hernández le comenta a Botero que su denuncia no tiene nada contra su candidatura presidencial - crédito @Santibotero2026/X

Ante ello, Santiago Botero Jaramillo le contestó que, antes de que sea conocido a la opinión pública, sea dialogado entre ambos. “La verdad, doña Socorro, como yo no estuve en su negocio, prefiero que lo hable directamente con él. Igual, haga lo que la haga sentir tranquila”, respondió en la aplicación.

A su vez, recomendó que “no se preocupe por mí!! Que si lo hace público me hace publicidad. Yo, que fui banquero y cobré dinero, le digo: si usted no tiene cómo recibir el pago en efectivo, recíbale la taho (sic) blindada que le ofreció!!”.

Denuncia de la exesposa de Rodolfo Hernández

La demanda presentada por Socorro Oliveros señala que el origen del préstamo fue un acuerdo para invertir en un negocio de alimentos que generaría recursos mensuales.

Pese a la existencia de un contrato formal donde se establecieron claramente los montos, plazos y tasas de interés, la empresaria subrayó que la relación con Cuevas Romero se fundó en la confianza surgida tras la colaboración de este último con la campaña presidencial de Rodolfo Hernández en 2022. Oliveros, no obstante, desmintió que existiera una amistad personal previa entre los dos.

No entiendo cómo alguien tan mentiroso puede decir que quiere administrar el país si no es capaz de administrar el propio bolsillo”, declaró la mujer a Semana.

Socorro Oliveros habría permitido que Rodolfo Hernández aportara dinero a su propia campaña a pesar de que estaba acusado penalmente - crédito Campaña Rodolfo Hernández
Oliveros sostiene que la relación financiera con Cuevas Romero se basó en la confianza nacida durante su colaboración en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, sin un vínculo de amistad previo - crédito Campaña Rodolfo Hernández

Oliveros recalcó que tras múltiples prórrogas y compromisos frustrados, decidió recurrir a la vía judicial incluyendo la deuda, intereses acumulados y honorarios de representación legal, aunque reconoce que el proceso aún puede dilatarse.

Ese proceso se demora aún, como todo en la justicia de Colombia”, comentó.

También, consideró incoherente que la campaña muestre capacidad económica mientras, en su experiencia, Cuevas Romero abandona obligaciones pendientes y opera cuentas bancarias vacías.

Es muy difícil que el vicepresidente del multimillonario Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga. Son un peligro, una mala copia de Rodolfo Hernández. Quieren parecerse, pero no le llegan ni a los tobillos”, concluyó.

Por el momento, Carlos Fernando Cuevas Romero no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia de Socorro Oliveros.

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