Desde la Alcaldía de Bogotá le respondieron al ministro de Educación por críticas a Galán tras desmanes en Bogotá: “Permítame actualizarlo”

Sujetos encapuchados atacaron la Universidad Sergio Arboleda durante protestas en Bogotá - crédito Captura video/Pasa en Bogotá

La tensión entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá se sigue profundizando por cuenta de la discusión sobre la tarifa diferencial en TransMilenio para estudiantes, tras una serie de protestas en la Universidad Pedagógica que terminaron con incidentes y daños materiales en la estación Calle 76.

De hecho, después de que el ministro de Educación. Daniel Rojas Medellín, criticara públicamente al alcalde Carlos Fernando Galán por “golpear jóvenes pobres”, en lugar de implementar un viejo decreto firmado por Gustavo Petro cuando fue el mandatario distrital que ordenaba un cobro diferencial a estudiantes y personas de los estratos 1,2 y 3, desde algunas secretarías le respondieron al jefe de cartera nacional.

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El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, intervino directamente en la conversación digital para precisar las políticas vigentes en la ciudad. Angulo respondió al ministro para exponer que actualmente existen subsidios y apoyos de transporte para estudiantes y jóvenes.

“Sr ministro, permítame actualizarlo acerca de los beneficios para el pago de transporte que reciben los estudiantes y jóvenes de Bogotá”, escribió Angulo. Detalló que la alcaldía de Bogotá entrega subsidios y apoyos de transporte a 146.591 niños, niñas, adolescentes, estudiantes y jóvenes.

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El secretario de Integración Social de Bogotá le respondió al ministro de Educación tras críticas a Galán - crédito X

Según su mensaje, estos apoyos se materializan en pasajes gratuitos para el sistema Sitp y en rutas escolares, además de ayudas económicas adicionales, lo que supliría los costos para los estudiantes de menores recursos.

De acuerdo con la explicación de Angulo, la cantidad de pasajes subsidiados varía en función del nivel socioeconómico de cada beneficiario. Enfatizó que este respaldo no se limita únicamente a quienes están matriculados, sino que incluye a jóvenes que estudian o no. Además, incorporó el programa #JóvenesConOportunidades, que ha otorgado ayuda monetaria a más de 20.800 jóvenes para cubrir gastos asociados a la formación y educación.

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“Le cuento en detalle: 68.254 jóvenes entre 16 y 28 años beneficiarios de pasajes gratis. La carga de pasajes gratis depende del nivel socioeconómico, es decir los más pobres reciben más pasajes y el beneficio aplica a jóvenes así estudien o no. Todos nos interesan: estudiantes, los que trabajan y, sobre todo, los que no estudian y no trabajan”, señaló el secretario de Integración.

El secretario puntualizó que los mecanismos de apoyo buscan atender necesidades concretas de movilidad y acceso educativo, ajustados a las condiciones socioeconómicas de la población juvenil.

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La Alcaldía de Bogotá defiende su política de subsidios y apoyos de transporte dirigidos a más de 146.000 estudiantes y jóvenes - crédito X

La controversia surgió tras las jornadas de protesta del 6 y 7 de mayo, cuando integrantes de la Universidad Pedagógica reclamaron la aplicación de una tarifa diferencial en TransMilenio.

Estas manifestaciones desembocaron en actos vandálicos cometidos por encapuchados, quienes dañaron instalaciones y afectaron la movilidad. Las autoridades intervinieron para restablecer el orden, lo que generó señalamientos cruzados sobre el carácter de la protesta y la respuesta institucional.

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Entretanto, desde la Secretaría de Educación también le respondieron al ministro sobre las alternativas que ha ofrecido el gobierno distrital a los jóvenes estudiantes de estratos más bajos.

La secretaria Julia Rubiano le explicó a Rojas Medellín que los esfuerzos se han enfocado en los estudiantes de primaria y secundaria, otorgando rutas escolares y beneficios de transporte a las poblaciones con mayor vulnerabilidad en Bogotá.

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Las rutas escolares y pasajes gratuitos del Sitp benefician a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad socioeconómica, señaló la secretaria de Educación de Bogotá - crédito X

“Un dato adicional, para la asignación de apoyos de transporte en los colegios se prioriza a los estudiantes en condición de mayor vulnerabilidad a partir de variables como: Sisbén, Población víctima del conflicto, Población étnica. En la alcaldía de Carlos Fernando Galán trabajamos todos los días para ampliar oportunidades y cuidar el bienestar de sus niñas, niños y jóvenes. Una educación de calidad se construye con responsabilidad, hechos concretos y apoyos reales para miles de familias bogotanas”, escribió la jefa de la dependencia en su cuenta de X.

Sin embargo, el ministro de Educación volvió a referirse al caso asegurando que los esfuerzos no eran suficientes y que, al contrario, desde la Alcaldía de Bogota se estaría “asfixiando” a los estudiantes más vulnerables, además de impedir la protesta en la capital.

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“El manual de la derecha contra la juventud pobre es muy claro: Asfixiarles a más no poder para doblegarles, mostrar a unos pocos domesticados como ejemplo para demostrar que el pobre es pobre porque quiere y, si protestan, golpearlos y usar sus mediospara decir que eran vándalos a los que hay que criminalizar. Soluciones? Ninguna. Bolillo o adiestramiento”, escribió el ministro en su cuenta de X.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, recordó el Acuerdo 615 de 2015 y pidió al alcalde Carlos Fernando Galán cumplir la tarifa diferencial para estudiantes, señalando que el beneficio sigue sin aplicarse en Bogotá - crédito Daniel Rojas/X