Colombia

Cundinamarca presentó plan para modificar la movilidad en Chía, Cajicá, Zipaquirá y La Calera: estos serán los proyectos que se ejecutarán

Nuevas rutas, sistemas ferroviarios, nodos intermodales y proyectos urbanos buscan posicionar a diferentes localidades para una nueva era de conectividad y desarrollo sostenible

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La Gobernación de Cundinamarca invierte $3.350 millones en el diseño de estrategias que priorizan seguridad vial y desarrollo territorial sostenible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Gobernación de Cundinamarca invierte $3.350 millones en el diseño de estrategias que priorizan seguridad vial y desarrollo territorial sostenible - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La movilidad en los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá y La Calera vivirá una transformación profunda tras la entrega de los Planes de Movilidad Sostenible y Segura (Pmss), una hoja de ruta diseñada por la Gobernación de Cundinamarca que busca articular el desarrollo territorial con una visión moderna, segura y eficiente del transporte.

Los Pmss son instrumentos técnicos con un horizonte de 12 años, que integran estrategias en movilidad sostenible, seguridad vial, transporte público, movilidad activa (peatones y ciclistas) y logística urbana. Según el gobernador Jorge Emilio Rey, “hemos invertido $3.350 millones en el diseño de estos planes, que priorizan la protección de la vida en las vías y preparan a nuestros municipios para una movilidad del futuro desde hoy”.

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La estructuración de los Pmss se realizó en alianza con Findeter, entidad encargada de garantizar el rigor metodológico y la articulación con los grandes proyectos regionales, como el RegioTram del Norte (Tren de Zipaquirá) y el futuro cable aéreo de La Calera. Esta integración permitirá que los municipios aprovechen al máximo las oportunidades de conectividad con Bogotá y faciliten la transición hacia modos de transporte más sostenibles.

Los Pmss integran movilidad activa, transporte público y logística urbana para conectar mejor los municipios con Bogotá y entre sí - crédito Gobernación de Cundinamarca
Los Pmss integran movilidad activa, transporte público y logística urbana para conectar mejor los municipios con Bogotá y entre sí - crédito Gobernación de Cundinamarca

Proyectos estratégicos por municipio

Chía

El plan de movilidad prioriza la creación del nodo intermodal La Caro, la adecuación de la Avenida Pradilla, el desarrollo de la red de alimentación ferroviaria y la proyección de la vía San Jacinto. Estas acciones fortalecerán la conexión regional, mejorarán el acceso a sistemas de transporte público y facilitarán la movilidad hacia Bogotá y municipios vecinos.

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Zipaquirá

Se destacan proyectos como la interfaz intermodal, ejes de primera y última milla, cruces seguros de alta visibilidad y el corredor activo “Domo Salino”. El énfasis está en mejorar el acceso al transporte público, facilitar la movilidad activa (caminata y bicicleta) y garantizar la seguridad vial de los usuarios más vulnerables.

Cajicá

Aquí, el plan contempla la implementación de nodos intermodales, el desarrollo de ciclorrutas regionales, el mejoramiento de conexiones viales estratégicas y la generación de entornos seguros para peatones y ciclistas. Estas iniciativas buscan optimizar los viajes diarios y reducir la dependencia del vehículo particular.

La Calera

En este municipio se priorizan proyectos como el subterminal urbano de intercambio regional-local, la adecuación de accesos rurales, la creación de una red de movilidad activa, señalización y pacificación del tránsito, y entornos escolares seguros. El impacto abarca tanto el área urbana como la rural, promoviendo la inclusión y la conectividad.

Zipaquirá implementa ejes de primera y última milla, cruces seguros y el corredor activo 'Domo Salino' para fortalecer la seguridad vial y movilidad activa - crédito Google Maps
Zipaquirá implementa ejes de primera y última milla, cruces seguros y el corredor activo 'Domo Salino' para fortalecer la seguridad vial y movilidad activa - crédito Google Maps

Compromiso institucional y articulación regional

Durante la entrega de los Pmss, los alcaldes y secretarios de movilidad de los municipios beneficiados manifestaron su compromiso de avanzar en la adopción e implementación de estos planes como hoja de ruta para sus políticas públicas. El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Diego Armando Jiménez Vargas, destacó la importancia de priorizar inversiones y tomar decisiones alineadas con los desafíos de crecimiento, urbanización y sostenibilidad.

La articulación de los Pmss con obras como el RegioTram del Norte y el puente Tibanica permitirá que Chía, Cajicá, Zipaquirá y La Calera avancen hacia una movilidad más ordenada, segura y sostenible. Se espera que estas estrategias contribuyan a reducir los accidentes de tránsito, fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público, y mejorar el acceso de la población a oportunidades de empleo, educación y recreación.

Estas acciones se suman a proyectos regionales de alto impacto, como el puente Tibanica, una obra en fase de licitación que conectará la avenida Ciudad de Cali en Bogotá con la avenida Terreros en Soacha, beneficiando directamente a más de 250.000 personas y aliviando la presión sobre la Autopista Sur.

El puente Tibanica conectará la avenida Ciudad de Cali con la avenida Terreros, mejorando la movilidad para más de 250.000 habitantes - crédito Gobernación de Cundinamarca
El puente Tibanica conectará la avenida Ciudad de Cali con la avenida Terreros, mejorando la movilidad para más de 250.000 habitantes - crédito Gobernación de Cundinamarca

El puente de 87 metros de longitud, construido en concreto reforzado, contará con andenes, carriles mixtos y espacio para el sistema de transporte masivo, además de nuevas vías y soluciones de semaforización y retornos para optimizar la circulación.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó que el puente Tibanica permitirá abrir una nueva entrada a la ciudad e integrará a las familias de Ciudad Verde y Bosa con el sistema de transporte público, mientras que el gobernador Rey subrayó el carácter metropolitano y la apuesta por la integración regional.

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