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En video: Juan Pablo “Tatay” Torres confesó que le dieron ganas de llorar al ver lo que dijo James Rodríguez

El número 10 del Deportes Tolima reaccionó al video, en el cual se ve como James recibe una camiseta suya. “Tatay” confesó que es su ídolo y que se le aguaron los ojos

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“Que el máximo ídolo de nuestro país me reconozca es un sueño cumplido. Cuando vi el video no lo podía creer, hasta ganas de llorar me dieron”, confesó Tatay Torres tras las palabras de James Rodríguez - crédito @IvanLDeportes/Tik Tok

Juan Pablo “Tatay” Torres no pudo ocultar la emoción cuando le preguntaron por el video en el que James Rodríguez reaccionó con admiración al recibir una camiseta suya. El volante de Deportes Tolima confesó que el gesto del capitán de la Selección Colombia lo impactó tanto que incluso sintió ganas de llorar.

La verdad me pone los pelos de punta, demasiado feliz. Que el referente, el ídolo del país te conozca es un sueño cumplido”, expresó el mediocampista de 21 años tras la victoria del conjunto pijao frente a Deportivo Pasto.

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Un creador de contenido conocido como Bold le regaló la camiseta actual del Deportes Tolima marcada con el número 10, aquí cuenta cómo hizo para lograrlo - crédito @rr18diciembre1954/Tik Tok

Visiblemente conmovido, el jugador aseguró que todavía le cuesta creer que una figura como James haya hablado de él y reconocido su talento. “Cuando vi el video no lo podía creer, sin palabras, me dan hasta ganas de llorar, agradecido por el fútbol que nos da, esperemos que lo pueda conocer pronto”, afirmó.

La reacción de Torres se volvió viral rápidamente entre los aficionados del fútbol colombiano, especialmente porque refleja la admiración que muchos jóvenes futbolistas sienten por James Rodríguez, considerado uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del país.

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James Rodríguez recibió una camiseta de Juan Pablo “Tatay” Torres

El momento que emocionó a “Tatay” ocurrió durante una visita que recibió James en su hogar por parte del reconocido barbero Diego Montoya. Allí, Rodríguez recibió como regalo la camiseta número 10 de Juan Pablo Torres, actual figura de Deportes Tolima.

Al observar la prenda, el volante colombiano reaccionó con una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales: “¡Qué calidad!”. Aunque fue una expresión corta, bastó para desatar miles de comentarios y llenar de orgullo al joven creativo del equipo ibaguereño.

Torres reconoció que es un admirador absoluto del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich y que incluso no sabe cómo reaccionaría si llega a conocerlo personalmente.

Agradecerle lo que ha hecho para el país es extraordinario, es un ídolo, una leyenda. Me quedaría sin palabras al momento de verlo de pies a cabeza”, señaló.

El mediocampista también aprovechó para hablar del cariño que James siempre ha mostrado por Deportes Tolima y del deseo que existe entre los hinchas de verlo algún día con la camiseta vinotinto y oro.

“Esperemos verlo pronto acá en Ibagué, es el sueño de él y de todos. Esperemos verlo en el Mundial, que nos traiga algo lindo de allá y sería lindo verlo en esta ciudad y con esta camiseta”, concluyó.

El momento actual del Deportes Tolima

Las declaraciones de “Tatay” llegan en medio del gran presente que atraviesa Deportes Tolima tanto en la Liga BetPlay I-2026 como en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Lucas González se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada gracias a su fútbol equilibrado y competitivo.

En el campeonato colombiano, el cuadro pijao aseguró con anticipación su clasificación a los playoff y comenzó la serie con una victoria 1-0 frente a Deportivo Pasto. Mientras tanto, en la Copa Libertadores lidera el grupo B con siete puntos y una diferencia de gol de +4, consolidándose como uno de los clubes colombianos de mejor rendimiento internacional en el semestre.

Juan Pablo Torres confesó que James Rodríguez es su ídolo - crédito @jamesorodriguez10-@IvanLDeportes/Instagram
Juan Pablo Torres confesó que James Rodríguez es su ídolo - crédito @jamesorodriguez10-@IvanLDeportes/Instagram

Uno de los aspectos más destacados del proyecto de Lucas González ha sido la recuperación y potenciación de futbolistas que no habían tenido suficiente protagonismo en otros equipos. En ese contexto, Juan Pablo Torres aparece como uno de los casos más importantes.

El volante, que pertenece a Atlético Nacional y se encuentra cedido en Tolima, logró consolidarse como el eje creativo del equipo. Su capacidad para generar juego, asociarse con Luis “Chino” Sandoval y aportar sacrificio defensivo lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema del entrenador.

James Rodríguez
James Rodríguez se puso la camiseta del Deportes Tolima en su visita a Ibagué - crédito @jamesdrodriguezfan/Instagram

Además de sus condiciones técnicas, “Tatay” también ha llamado la atención por su personalidad dentro de la cancha. Hace pocos días incluso aseguró que, por su nivel actual, se pondría entre los cinco mejores jugadores del fútbol colombiano, una frase que generó debate pero también reconocimiento entre los aficionados.

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