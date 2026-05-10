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La selección Colombia ya envió la lista de preseleccionados a la Copa del Mundo 2026: quiénes la conformarían

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo notificó a la FIFA y a los clubes, cuáles son los 50 jugadores preseleccionados al Mundial, de ellos saldrá la lista definitiva de 26

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La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF
La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

El cuerpo técnico de la selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, ya notificó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a los equipos donde militan los jugadores, la lista de 50 jugadores que conforman los preseleccionados de la “Tricolor” 2026 para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. La norma de la máxima entidad del fútbol profesional en el mundo, la FIFA, indica que esta lista se debe entregar con plazo máximo del lunes 11 de mayo, a lo que, según el diario AS Colombia, Lorenzo y su cuerpo técnico se habrían adelantado entregándola un día antes.

De acuerdo con las nóminas de convocados que hizo Lorenzo durante la Eliminatoria 2026, y a lo revelado por el diario, esta sería la lista:

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Arqueros

  • Camilo Vargas
  • David Ospina
  • Álvaro Montero
  • Kevin Mier
  • Juan Castillo
  • Devis Vásquez
  • Jordan García

Laterales izquierdos

  • Johan Mojíca
  • Álvaro Angulo
  • Deiver Machado
  • Cristian Borja

Laterales derechos

  • Daniel Muñoz
  • Santiago Arias
  • Andrés Felipe Román
  • Mateo Castillo

Defensores centrales

  • Yerry Mina
  • Davinson Sánchez
  • Jhon Lucumí
  • Willer Ditta
  • Yerson Mosquera
  • Carlos Cuesta
  • Juan Cabal
Ilustración de un jugador de Colombia con el 10, mirando dos caminos en un mapa: a Toronto (CN Tower, BMO Field, banderas) y a Nueva York (trofeo, MetLife Stadium).
James Rodríguez hace parte de la nómina de 50 preseleccionados para el Mundial 2026, por parte de Colombia, en donde podrá jugar en Toronto si clasifica primero de su grupo, o en Nueva York si lo hace segundo - Ilustración Infobae Colombia

Volantes de primer línea

  • Jefferson Lerma
  • Richard Ríos
  • Juan Camilo Portilla
  • Nelson Deossa
  • Gustavo Puerta
  • Kevin Castaño
  • Jhon Solís
  • Rafael Carrascal
  • Jorman Campuzano
  • Eduard Atuesta
  • Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

  • James Rodríguez
  • Jhon Arias
  • Juan Fernando Quintero
  • Yaser Asprilla
  • Juan Manuel Rengifo
Ilustración digital de Luis Díaz, jugador de fútbol de piel morena, vistiendo la camiseta amarilla de Colombia con un parche de 'FIFA DEBUT' en la manga.
Luis Díaz también hace parte de la nómina de 50 preseleccionados por parte de Colombia para la Copa del Mundo, sería el primer mundial de "Lucho" - Imagen Ilustrativa Infobae

Extremos atacantes

  • Luis Díaz
  • Carlos Andrés Gómez
  • Johan Carbonero
  • Kevin Serna
  • Jaminton Campaz
  • Mairno Hinestroza

Centrodelanteros

  • Luis Suárez
  • Jhon Córdoba
  • Dayro Moreno
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Camilo “Cucho” Hernández

De esos nombres, saldrá la lista de 26 convocados por parte de la selección Colombia al próximo campeonato del mundo. Esa lista, la FIFA la dará a conocer el próximo 1 de junio en sus canales oficiales, pero, como es costumbre en la mayoría de federaciones, Colombia se anticipará a esa fecha y la dará a conocer de forma oficial de manera anticipada.

Las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026 realizarán campamentos de concentración con algunos de los jugadores que serán convocados para el torneo. En el caso de la selección Colombia, ese campamento comenzaría el próximo viernes 15 de mayo en Estados Unidos, con algunos de los nombres en esa lista. Los jugadores se irán uniendo a medida que terminen su participación en los clubes en los que militan. Todos deben llegar a la concentración antes de junio 1, fecha en la cual comienza la fecha FIFA oficial.

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Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo - crédito @FCFSeleccionCol/X
Ellos fueron los convocados por nuestro director técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo - crédito @FCFSeleccionCol/X

Los primeros cinco jugadores que llegarían a ese campo de concentración de la selección Colombia son:

Camilo Vargas

El que en un alto nivel de probabilidad será el arquero titular de Colombia en el Mundial, ya finalizó su participación en Atlas de México. Quedó eliminado en los cuartos de final.

Kevin Mier

A pesar de haber clasificado a las semifinales de la liga mexicana, con su equipo Cruz Azul, la liga de ese país tiene un receso que irá hasta el próximo 6 de agosto. Por lo cual, ya finalizó la participación con su equipo y podrá unirse al campamento de Colombia en cualquier momento.

Jhon Solís

El joven mediocampista colombiano ya finalizó la temporada con el equipo Birmingham City, en la segunda división del fútbol inglés. Incluso, ya finalizó su contrato con ese equipo, que era por seis meses. Solís ya está en Colombia, tras arribar desde Inglaterra el pasado viernes.

Davinson Sánchez y Yaser Asprilla

Los colombianos finalizaron su participación con Galatasaray al coronarse campeones de la liga turca. En el caso de Sánchez, es el defensor central con más minutos en el proceso de Néstor Lorenzo, al frente de la selección Colombia, mientras que Asprilla podría no estar en la lista definitiva, pero sí ha hecho parte del proceso de Lorenzo.

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Luis DiazSeleccion ColombiaMundial 2026James RodriguezColombia-Deportes

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