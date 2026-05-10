La selección Colombia ya envió la lista de preseleccionados a la Copa del Mundo 2026: quiénes la conformarían

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

El cuerpo técnico de la selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, ya notificó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a los equipos donde militan los jugadores, la lista de 50 jugadores que conforman los preseleccionados de la “Tricolor” 2026 para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. La norma de la máxima entidad del fútbol profesional en el mundo, la FIFA, indica que esta lista se debe entregar con plazo máximo del lunes 11 de mayo, a lo que, según el diario AS Colombia, Lorenzo y su cuerpo técnico se habrían adelantado entregándola un día antes.

De acuerdo con las nóminas de convocados que hizo Lorenzo durante la Eliminatoria 2026, y a lo revelado por el diario, esta sería la lista:

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Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Álvaro Montero

Kevin Mier

Juan Castillo

Devis Vásquez

Jordan García

Laterales izquierdos

Johan Mojíca

Álvaro Angulo

Deiver Machado

Cristian Borja

Laterales derechos

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Andrés Felipe Román

Mateo Castillo

Defensores centrales

Yerry Mina

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Willer Ditta

Yerson Mosquera

Carlos Cuesta

Juan Cabal

James Rodríguez hace parte de la nómina de 50 preseleccionados para el Mundial 2026, por parte de Colombia, en donde podrá jugar en Toronto si clasifica primero de su grupo, o en Nueva York si lo hace segundo - Ilustración Infobae Colombia

Volantes de primer línea

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Nelson Deossa

Gustavo Puerta

Kevin Castaño

Jhon Solís

Rafael Carrascal

Jorman Campuzano

Eduard Atuesta

Jorge Carrascal

Volantes ofensivos

James Rodríguez

Jhon Arias

Juan Fernando Quintero

Yaser Asprilla

Juan Manuel Rengifo

Luis Díaz también hace parte de la nómina de 50 preseleccionados por parte de Colombia para la Copa del Mundo, sería el primer mundial de "Lucho" - Imagen Ilustrativa Infobae

Extremos atacantes

Luis Díaz

Carlos Andrés Gómez

Johan Carbonero

Kevin Serna

Jaminton Campaz

Mairno Hinestroza

Centrodelanteros

Luis Suárez

Jhon Córdoba

Dayro Moreno

Rafael Santos Borré

Juan Camilo “Cucho” Hernández

De esos nombres, saldrá la lista de 26 convocados por parte de la selección Colombia al próximo campeonato del mundo. Esa lista, la FIFA la dará a conocer el próximo 1 de junio en sus canales oficiales, pero, como es costumbre en la mayoría de federaciones, Colombia se anticipará a esa fecha y la dará a conocer de forma oficial de manera anticipada.

Las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026 realizarán campamentos de concentración con algunos de los jugadores que serán convocados para el torneo. En el caso de la selección Colombia, ese campamento comenzaría el próximo viernes 15 de mayo en Estados Unidos, con algunos de los nombres en esa lista. Los jugadores se irán uniendo a medida que terminen su participación en los clubes en los que militan. Todos deben llegar a la concentración antes de junio 1, fecha en la cual comienza la fecha FIFA oficial.

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Ellos fueron los convocados por nuestro director técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo - crédito @FCFSeleccionCol/X

Los primeros cinco jugadores que llegarían a ese campo de concentración de la selección Colombia son:

Camilo Vargas

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El que en un alto nivel de probabilidad será el arquero titular de Colombia en el Mundial, ya finalizó su participación en Atlas de México. Quedó eliminado en los cuartos de final.

Kevin Mier

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A pesar de haber clasificado a las semifinales de la liga mexicana, con su equipo Cruz Azul, la liga de ese país tiene un receso que irá hasta el próximo 6 de agosto. Por lo cual, ya finalizó la participación con su equipo y podrá unirse al campamento de Colombia en cualquier momento.

Jhon Solís

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El joven mediocampista colombiano ya finalizó la temporada con el equipo Birmingham City, en la segunda división del fútbol inglés. Incluso, ya finalizó su contrato con ese equipo, que era por seis meses. Solís ya está en Colombia, tras arribar desde Inglaterra el pasado viernes.

Davinson Sánchez y Yaser Asprilla

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Los colombianos finalizaron su participación con Galatasaray al coronarse campeones de la liga turca. En el caso de Sánchez, es el defensor central con más minutos en el proceso de Néstor Lorenzo, al frente de la selección Colombia, mientras que Asprilla podría no estar en la lista definitiva, pero sí ha hecho parte del proceso de Lorenzo.