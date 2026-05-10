La selección Colombia ya envió la lista de preseleccionados a la Copa del Mundo 2026: quiénes la conformarían

El cuerpo técnico de la selección Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, ya notificó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a los equipos donde militan los jugadores, la lista de 50 jugadores que conforman los preseleccionados de la “Tricolor” 2026 para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. La norma de la máxima entidad del fútbol profesional en el mundo, la FIFA, indica que esta lista se debe entregar con plazo máximo del lunes 11 de mayo, a lo que, según el diario AS Colombia, Lorenzo y su cuerpo técnico se habrían adelantado entregándola un día antes.
De acuerdo con las nóminas de convocados que hizo Lorenzo durante la Eliminatoria 2026, y a lo revelado por el diario, esta sería la lista:
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Arqueros
- Camilo Vargas
- David Ospina
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
- Juan Castillo
- Devis Vásquez
- Jordan García
Laterales izquierdos
- Johan Mojíca
- Álvaro Angulo
- Deiver Machado
- Cristian Borja
Laterales derechos
- Daniel Muñoz
- Santiago Arias
- Andrés Felipe Román
- Mateo Castillo
Defensores centrales
- Yerry Mina
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Willer Ditta
- Yerson Mosquera
- Carlos Cuesta
- Juan Cabal
Volantes de primer línea
- Jefferson Lerma
- Richard Ríos
- Juan Camilo Portilla
- Nelson Deossa
- Gustavo Puerta
- Kevin Castaño
- Jhon Solís
- Rafael Carrascal
- Jorman Campuzano
- Eduard Atuesta
- Jorge Carrascal
Volantes ofensivos
- James Rodríguez
- Jhon Arias
- Juan Fernando Quintero
- Yaser Asprilla
- Juan Manuel Rengifo
Extremos atacantes
- Luis Díaz
- Carlos Andrés Gómez
- Johan Carbonero
- Kevin Serna
- Jaminton Campaz
- Mairno Hinestroza
Centrodelanteros
- Luis Suárez
- Jhon Córdoba
- Dayro Moreno
- Rafael Santos Borré
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
De esos nombres, saldrá la lista de 26 convocados por parte de la selección Colombia al próximo campeonato del mundo. Esa lista, la FIFA la dará a conocer el próximo 1 de junio en sus canales oficiales, pero, como es costumbre en la mayoría de federaciones, Colombia se anticipará a esa fecha y la dará a conocer de forma oficial de manera anticipada.
Las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026 realizarán campamentos de concentración con algunos de los jugadores que serán convocados para el torneo. En el caso de la selección Colombia, ese campamento comenzaría el próximo viernes 15 de mayo en Estados Unidos, con algunos de los nombres en esa lista. Los jugadores se irán uniendo a medida que terminen su participación en los clubes en los que militan. Todos deben llegar a la concentración antes de junio 1, fecha en la cual comienza la fecha FIFA oficial.
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Los primeros cinco jugadores que llegarían a ese campo de concentración de la selección Colombia son:
Camilo Vargas
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El que en un alto nivel de probabilidad será el arquero titular de Colombia en el Mundial, ya finalizó su participación en Atlas de México. Quedó eliminado en los cuartos de final.
Kevin Mier
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A pesar de haber clasificado a las semifinales de la liga mexicana, con su equipo Cruz Azul, la liga de ese país tiene un receso que irá hasta el próximo 6 de agosto. Por lo cual, ya finalizó la participación con su equipo y podrá unirse al campamento de Colombia en cualquier momento.
Jhon Solís
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El joven mediocampista colombiano ya finalizó la temporada con el equipo Birmingham City, en la segunda división del fútbol inglés. Incluso, ya finalizó su contrato con ese equipo, que era por seis meses. Solís ya está en Colombia, tras arribar desde Inglaterra el pasado viernes.
Davinson Sánchez y Yaser Asprilla
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Los colombianos finalizaron su participación con Galatasaray al coronarse campeones de la liga turca. En el caso de Sánchez, es el defensor central con más minutos en el proceso de Néstor Lorenzo, al frente de la selección Colombia, mientras que Asprilla podría no estar en la lista definitiva, pero sí ha hecho parte del proceso de Lorenzo.
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