Colombia

Video grabado en Transmilenio genera polémica por presunta discriminación: “Bogotá para bogotanos”

En el clip se evidencia el intercambio de reclamos en insultos entre una mujer y un hombre que pretende defender la capital colombiana

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La difusión de un video grabado en un bus de Transmilenio ha reavivado el debate sobre el regionalismo y la discriminación en Bogotá, luego de que una acalorada discusión entre una mujer de la costa y un hombre bogotano evidenciara cómo los prejuicios territoriales siguen marcando la convivencia en la capital - crédito @ruidiaz_ddhh / X

La circulación de un video grabado en un bus de Transmilenio ha encendido el debate sobre el regionalismo y la discriminación en Bogotá. El intercambio entre una mujer costeña y un hombre bogotano, que no aparece en cámara, expuso tensiones latentes en la convivencia cotidiana de la capital.

Mientras la mujer expresa su incomodidad con la ciudad y el bus repleto: “Sapo. Se creen la monda en esta hpta ciudad” a esto el hombre le respondió de manera insistente: “Bogotá para bogotanos. Así decimos. Bogotá para bogotanos, y ya, punto. Si no le gusta la ciudad, andáte pa’ la provincia”. El diálogo, repetido y cargado de hostilidad, pronto se viralizó y generó una ola de reacciones en redes sociales.

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El episodio, que reflejó la profundidad de los prejuicios regionales en Colombia, se convirtió en un espejo de las dinámicas de exclusión que enfrentan quienes migran hacia Bogotá.

Usuarios en redes sociales cuestionaron los estereotipos que afectan a quienes migran a Bogotá - crédito @TransMilenio
Usuarios en redes sociales cuestionaron los estereotipos que afectan a quienes migran a Bogotá - crédito @TransMilenio

Usuarios de redes sociales interpretaron el cruce verbal como un ejemplo de cómo se naturalizan ciertas posturas: “Cuando un no bogotano genera problemas: ‘Bogotá para los bogotanos’. Cuando un bogotano genera problemas en Bogotá: culpa de los políticos, además los no bogotanos ocasionan más problemas… Es culpa de la falta de cultura ciudadana en ambos casos”.

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Discriminación regional y redes sociales

La viralización del video provocó que múltiples voces se sumaran al debate. Algunos comentarios apuntaron a la raíz del conflicto: “Muchos capitalinos tienen la creencia que son superiores al resto del país. Moral, social e intelectualmente. Por eso no les gusta admitir que son otro colombiano más, con las mismas virtudes y defectos”. Otros defendieron la ciudad y su gente: “Los únicos que respetan y quieren esta ciudad son los bogotanos. Basta ir a los pueblos y otras ciudades para comprobar que allá sí cuidan y respetan”.

Las respuestas también incluyeron insultos y manifestaciones de desprecio hacia diferentes grupos, revelando el grado de polarización existente. Uno de los mensajes más duros fue: “Discriminación total, rolos y cachacos hptas, tontos, insípidos, aburridos”. Mientras tanto, otro usuario resumió la postura de quienes rechazan la crítica al lugar donde viven: “Si a uno no le gusta donde vive, se va y deja de hablar mal de ese sitio. Punto”.

El intercambio de frases como “Bogotá para bogotanos” refleja tensiones históricas en la ciudad - crédito Transmilenio / X
El intercambio de frases como “Bogotá para bogotanos” refleja tensiones históricas en la ciudad - crédito Transmilenio / X

La confrontación entre la mujer y el hombre en el bus, lejos de ser un hecho aislado, refleja una problemática estructural. La discriminación en Bogotá es el trato desigual o la restricción de derechos fundamentales por motivos de raza, género, orientación sexual, nacionalidad o condición socioeconómica. Según el Concejo de Bogotá, la capital concentra el 50% de los casos de discriminación reportados a nivel nacional, destacándose el racismo cotidiano y la fobia hacia la población Lgbtiq+ como fenómenos persistentes.

Imaginarios y estereotipos de las regiones

La diversidad geográfica y cultural de Colombia ha dado lugar, históricamente, a la consolidación de imaginarios y estereotipos regionales. Estos no solo circulan como bromas o chistes sin consecuencias, sino que constituyen un sistema de creencias que categoriza y asigna atributos a las personas únicamente por su lugar de origen.

La reproducción de estos imaginarios ocurre en la vida diaria, las interacciones personales y los medios de comunicación, perpetuando jerarquías simbólicas que afectan el acceso a empleo, educación, vivienda y participación en la vida política. En palabras de un usuario: “Uy sí marica mamada de los provincianos y los extranjeros, vienen a estirar la mano y antes salen a deberles”, lo que evidencia cómo los prejuicios se actualizan y se expresan sin filtro en espacios públicos y digitales.

El video viralizó opiniones encontradas sobre identidad, pertenencia y exclusión en la sociedad bogotana - crédito Alcaldía de Bogotá
El video viralizó opiniones encontradas sobre identidad, pertenencia y exclusión en la sociedad bogotana - crédito Alcaldía de Bogotá

En la sociedad colombiana, los estereotipos regionales se han naturalizado al punto de que muchas personas no los reconocen como formas de discriminación. Expresiones como que los pastusos son inocentes y lentos de pensamiento, los costeños perezosos, los paisas comerciales y astutos o los santandereanos violentos y agresivos circulan ampliamente y tienen consecuencias reales para quienes son identificados con estas regiones.

Discriminación cotidiana en la capital

Aunque los datos específicos sobre discriminación por origen regional son escasos, la Encuesta Multipropósito de 2021 muestra que el 1% de la población bogotana reportó haber sido discriminada, molestada o haber sentido daño por su raza u origen étnico.

Esta cifra, aunque baja en términos globales, no refleja la complejidad de las discriminaciones cruzadas que experimentan los migrantes internos en la ciudad. La percepción sobre su educación, capacidad cognitiva y valor social suele estar condicionada por estereotipos, lo que afecta directamente sus posibilidades de integración y bienestar.

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