Colombia

Paloma Valencia recordó a Nicolás Maduro y aseguró que Iván Cepeda “lloró” con su captura: “Nosotros nos ponemos felices”

La candidata presidencial del Centro Democrático cuestionó la posición que asumió el candidato del Pacto Histórico cuando Estados Unidos capturó al dictador venezolano

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Paloma Valencia aseguró que existe una supuesta complicidad del Gobierno nacional con el régimen de Venezuela - crédito Colprensa
Paloma Valencia aseguró que existe una supuesta complicidad del Gobierno nacional con el régimen de Venezuela - crédito Colprensa

En su visita a Cúcuta, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, mencionó a Nicolás Maduro, quien está detenido en Estados Unidos tras haber sido capturado el 3 de enero de 2026.

En sus declaraciones, Valencia mencionó a Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y afirmó que él “lloró” cuando el dictador venezolano fue capturado.

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La candidata presidencial del Centro Democrático pidió a los cucuteños y nortesantandereanos estar atentos. Expresó estar feliz de que Nicolás Maduro, al que calificó como narcotraficante, esté tras las rejas en Estados Unidos y que “tenga uniforme anaranjado”.

Ilustración en acuarela de Paloma Valencia e Iván Cepeda, de pie espalda con espalda, mirando al frente, con fondo difuminado azul, rojo y blanco con siluetas de micrófonos y focos.
Paloma Valencia aseguró que Iván Cepeda “lloró” cuando Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Ojo cucuteños y nortesantandereanos. Ahí está el candidato Cepeda, que cómo lloró que metieran preso a Maduro. Nosotros nos ponemos felices de que ese narcotraficante tenga uniforme anaranjado y esté en una cárcel”, expresó Valencia.

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Paloma Valencia señaló que ha presentado acciones legales con el propósito de ayudar a los colombianos detenidos en Venezuela y afirmó que no se deben permitir más abusos contra los ciudadanos colombianos.

“He presentado acciones legales en favor de los colombianos detenidos en Venezuela y hemos realizado múltiples solicitudes formales. Si llego a la Presidencia, gestionaremos su regreso con apoyo internacional. No se debe permitir más abusos hacia los ciudadanos colombianos”, afirmó.

La candidata presidencial afirmó que la respuesta recibida fue que no existe posibilidad de intervención.

“Muchos fueron detenidos en la frontera y trasladados a prisión por su nacionalidad. Se desconoce su paradero. La respuesta oficial ha sido que no existe posibilidad de intervención”, indicó

Para Paloma Valencia, existe una supuesta complicidad del Gobierno nacional con el régimen de Venezuela. Señaló la “inconformidad” de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ante la captura de Nicolás Maduro.

Por ese motivo, la candidata del Centro Democrático aseguró que, en caso de que la justicia determine la responsabilidad de Nicolás Maduro, este debe cumplir condena como lo establece la ley.

Paloma Valencia aseguró que, en caso de que la justicia determine la responsabilidad de Nicolás Maduro, este debe cumplir condena como lo establece la ley - crédito Colprensa
Paloma Valencia aseguró que, en caso de que la justicia determine la responsabilidad de Nicolás Maduro, este debe cumplir condena como lo establece la ley - crédito Colprensa

“Considero que ha habido complicidad con el gobierno de Maduro. Dirijo este mensaje a los habitantes de Cúcuta y Norte de Santander: el candidato Cepeda manifestó su inconformidad ante la detención de Maduro. Nuestra posición es que, si la justicia determina su responsabilidad, debe cumplir condena conforme a la ley”, aseveró Paloma Valencia.

Captura de Nicolás Maduro

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, hasta entonces líder del régimen de Venezuela, y de su esposa, Cilia Flores.

El despliegue, conocido como “Operación Absolute Resolve”, inició en la madrugada con bombardeos selectivos sobre infraestructuras militares y la inserción de tropas en la capital venezolana. Helicópteros y aviones de combate estadounidenses facilitaron la entrada de los comandos que irrumpieron en la residencia de Maduro.

El operativo contó con la participación de unidades de élite del ejército estadounidense y agentes del FBI, quienes formalizaron el arresto en el propio domicilio presidencial. Horas después, Maduro y Flores fueron trasladados en avión militar al aeropuerto Stewart Air National Guard Base, en Nueva York, y posteriormente ingresados en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn.

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro - crédito Jane Rosenberg/EFE
El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro - crédito Jane Rosenberg/EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas de guerra. El 5 de enero, Maduro y su esposa comparecieron ante un tribunal federal de Manhattan y se declararon no culpables. La operación generó una intensa reacción internacional: el gobierno chino denunció una violación de la soberanía venezolana, mientras que manifestaciones de apoyo y rechazo se registraron tanto en Venezuela como en otras capitales.

Tras la captura, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió interinamente el poder en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos justificó la intervención como una acción legal destinada a hacer efectiva una orden de arresto federal vigente desde 2020. El caso sigue abierto en la justicia estadounidense, mientras el futuro político de Venezuela permanece en incertidumbre.

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