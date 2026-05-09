Cáncer, diabetes y depresión: las enfermedades silenciosas que están llevando a miles de familias colombianas a la crisis económica

El aumento de enfermedades crónicas impacta la economía familiar en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance silencioso de enfermedades como el cáncer, la diabetes y los trastornos de salud mental está generando una presión cada vez más fuerte sobre la economía de miles de hogares colombianos.

Más allá del impacto físico y emocional que representan estos diagnósticos, especialistas y entidades del sector salud advierten que el costo de tratamientos, medicamentos y consultas médicas se ha convertido en una de las principales preocupaciones financieras para las familias del país.

PUBLICIDAD

Las cifras recientes reflejan la magnitud del problema, pues de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el gasto de los hogares colombianos en bienes y servicios relacionados con salud alcanzó los 70,2 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra que representa el 6,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y evidencia el peso creciente que tiene el cuidado médico dentro de la economía familiar.

El panorama se agrava por el incremento sostenido de enfermedades crónicas y de alto costo, ya que actualmente, más de 782.000 personas reciben atención por cáncer en Colombia, mientras que los casos de Diabetes Mellitus ya superan los 2,5 millones de pacientes en el país.

PUBLICIDAD

La carga económica de la salud afecta a hogares colombianos por crecimiento de enfermedades costosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma el aumento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que afecta a más de 300.000 personas, además de los trastornos asociados a la salud mental, entre ellos la depresión, que ha impactado al 4,7% de la población en algún momento de su vida.

Expertos advierten que estas patologías no solo transforman la vida de quienes las padecen, también la dinámica económica de sus hogares porque en muchos casos, las familias deben asumir gastos adicionales relacionados con medicamentos, citas particulares, tratamientos especializados, terapias, transporte y atención domiciliaria, debido a las demoras o limitaciones del sistema de salud.

PUBLICIDAD

A esto se suma otro factor que preocupa: muchas personas diagnosticadas con enfermedades graves deben reducir su jornada laboral o incluso abandonar temporalmente sus trabajos para someterse a tratamientos médicos, lo que disminuye los ingresos del hogar en momentos donde los gastos aumentan considerablemente.

Según reportes de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), los medicamentos continúan siendo el rubro más difícil de cubrir para los colombianos y esta situación golpea especialmente a familias de ingresos medios y bajos, que terminan destinando entre el 20% y el 40% de sus recursos mensuales a cubrir necesidades relacionadas con la salud.

PUBLICIDAD

La dura batalla de las familias colombianas ante el impacto económico de enfermedades silenciosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto económico también se refleja en la salud mental. Psicólogos y especialistas han alertado sobre el aumento de cuadros de ansiedad, depresión y agotamiento emocional relacionados con las dificultades financieras que enfrentan los hogares para costear tratamientos médicos prolongados. En muchos casos, el estrés económico termina agravando las condiciones de salud de los pacientes y de sus cuidadores.

Frente a este escenario, distintas voces del sector salud y financiero coinciden en que el país enfrenta un desafío doble: garantizar el acceso oportuno a tratamientos y, al mismo tiempo, evitar que una enfermedad termine llevando a las familias a una crisis económica.

PUBLICIDAD

En medio de esta situación, varias compañías del sector asegurador han empezado a transformar sus estrategias, enfocándose no solo en responder ante la enfermedad, sino también en promover mecanismos de prevención, acompañamiento y protección financiera.

Carlos Mitnik, presidente de una compañía del sector asegurador en Colombia, aseguró que el país necesita fortalecer la cultura de prevención y preparación frente a enfermedades de alto impacto: “No podemos esperar a que un imprevisto de salud nos alcance para reaccionar; la verdadera protección es una decisión estratégica hoy para garantizar que la protección y la tranquilidad del hogar esté cobijada”.

PUBLICIDAD

Cáncer y diabetes: así afectan los altos costos médicos a la vida familiar en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo también señaló que actualmente uno de los mayores retos consiste en responder a una realidad donde los gastos médicos consumen una parte importante del presupuesto familiar.

El crecimiento de enfermedades crónicas y trastornos relacionados con la salud mental ha llevado a que especialistas insistan en la necesidad de fortalecer programas preventivos, fomentar hábitos saludables y garantizar diagnósticos tempranos que permitan reducir complicaciones médicas y costos asociados.

PUBLICIDAD