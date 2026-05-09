Capturan a presuntos explosivistas de las disidencias de las Farc señalados de ataques con drones y carro bomba en Cauca

La Fiscalía judicializa a dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc por atentados en Cauca - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Freiner Muse Campo y José Arley Valencia Poscué, señalados de pertenecer a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y de participar, presuntamente, en varios atentados terroristas contra la fuerza pública y la población civil en el departamento del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres serían responsables de coordinar acciones relacionadas con el uso de explosivos en ataques perpetrados en diferentes municipios del departamento, algunos de ellos ejecutados mediante drones y vehículos acondicionados con cargas explosivas.

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La captura de los procesados se llevó a cabo en una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Sijín de la Policía Nacional. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la vereda Cajete, zona rural de Popayán.

Durante el operativo, las autoridades incautaron varios elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro de la investigación, entre ellos tres teléfonos celulares, una memoria USB, un dron, panfletos alusivos al grupo armado ilegal, un arma de fuego y munición.

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El juez ordena prisión preventiva para dos señalados de coordinar ataques armados en Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó la Fiscalía, el análisis realizado a los dispositivos electrónicos encontrados permitió fortalecer las hipótesis sobre la posible participación de ambos hombres en diferentes atentados registrados en Cauca, donde habrían utilizado drones y vehículos para transportar y detonar explosivos.

En medio de las audiencias de judicialización también se conocieron detalles sobre el supuesto rol que desempeñaban dentro de la estructura armada ilegal. Según la exposición realizada ante el juez, alias Johan y José Álex Valencia Oscuy habrían integrado el componente explosivista del frente Carlos Patiño, perteneciente al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del Estado Mayor Central.

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“Alias Johan, aproximadamente desde el mes de noviembre del 2024 y José Álex Valencia Oscuy aproximadamente desde octubre de 2025 en zonas rurales de los municipios del Tambo, Balboa, Patía, Algeria y Popayán hasta la fecha, se concertaron para conformar este gaor frente Carlos Patiño del Bloque Occidental Comandante Jacob Arenas del Estado Mayor Central, desempeñando funciones como explosivistas de la unidad especial liderada por alias Dionisio Rayo, segundo comandante del Estado Mayor Central”, se indicó durante la audiencia.

De acuerdo con las autoridades judiciales, los hoy procesados habrían recibido entrenamiento especializado para la fabricación y manipulación de explosivos, así como para el uso de tecnologías adaptadas a ataques armados.

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Un operativo conjunto entre Fiscalía y Policía permitió captura de vinculados a atentados con explosivos en el Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Recibiendo constantes capacitaciones en la fabricación de artefactos explosivos improvisados, carros acondicionados con explosivos, sistemas automatizados para el lanzamiento de artefactos explosivos y la utilización de aeronaves no tripuladas, drones FUA-P, para realizar acciones terroristas en contra de la Policía Nacional, Ejército Nacional y la población civil”, agregó la Fiscalía durante la diligencia.

Entre los hechos que les atribuyen las autoridades aparece el ataque con granadas contra el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, ocurrido el 2 de noviembre de 2024, una acción que generó alerta entre las autoridades militares por el incremento de ataques contra instalaciones de la fuerza pública en la región.

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Asimismo, los procesados son investigados por su presunta participación en el atentado con carro bomba perpetrado frente a la subestación de Policía del municipio de Patía, registrado el 7 de julio de 2025. Ese hecho dejó como saldo una mujer fallecida, tres uniformados heridos y cuantiosos daños materiales en el sector.

Otro de los eventos incluidos dentro del expediente corresponde al presunto pilotaje de un dron cargado con explosivos que tenía como objetivo nuevamente el Cantón Militar José Hilario López. De acuerdo con las autoridades, el aparato fue interceptado oportunamente por integrantes del Ejército antes de que pudiera detonar. El caso ocurrió el 25 de abril de 2026.

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La captura de José Freiner Muse Campo y José Arley Valencia Poscué destapa el uso de drones explosivos en ataques en Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con base en las pruebas recopiladas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Muse Campo y Valencia Poscué los delitos de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines terroristas y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Durante las audiencias preliminares, los dos procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial en su contra.

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