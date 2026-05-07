Colombia

Rebelión en el Partido Conservador: 17 congresistas se enfrentaron a Efraín Cepeda por cambios en el Directorio Nacional

Los elegidos para el próximo Congreso pidieron frenar las modificaciones en la estructura directiva del partido y advirtieron que las decisiones se estarían adelantando sin consenso interno ni participación de las mayorías políticas

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Efraín Cepeda, figura clave del Partido Conservador, dimite sorpresivamente como presidente - crédito John Paz/Colprensa
En el documento, los dirigentes advirtieron que las decisiones se estarían tomando sin “garantizar los equilibrios democráticos” ni respetar plenamente los estatutos de la colectividad - crédito John Paz/Colprensa

Un grupo de 17 congresistas electos del Partido Conservador Colombiano envió una carta al presidente del Directorio Nacional Conservador, el senador Efraín Cepeda Sanabria, en la que manifestó su preocupación por las recientes decisiones relacionadas con la conformación y redefinición de las mesas directivas de los directorios departamentales y distritales de la colectividad.

En el documento, fechado en Bogotá el 7 de mayo de 2026, los firmantes señalaron que existen inquietudes frente a la manera en que se estaría adelantando la elección de nuevos integrantes del Directorio Nacional Conservador. Según expresaron, el proceso se estaría desarrollando sin garantizar los equilibrios democráticos y sin respetar plenamente los estatutos internos del partido.

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Los congresistas indicaron que las decisiones adoptadas en torno a la organización interna del Partido Conservador tienen un impacto directo sobre la representación política construida por las mayorías conservadoras en las regiones y en el Congreso de la República. En la comunicación dirigida a Cepeda afirmaron que los mecanismos utilizados para avanzar en estos cambios desconocen los equilibrios internos de la colectividad.

Resulta altamente preocupante que decisiones de esta trascendencia se estén adelantando mediante mecanismos que desconocen los equilibrios internos del Partido y la representación legítimamente construida por las mayorías conservadoras en las regiones y en el Congreso de la República”, señalaron los dirigentes en la carta.

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Los firmantes también sostuvieron que las actuaciones relacionadas con la convocatoria para elegir nuevos directoristas generan dudas sobre su legitimidad política y sobre el cumplimiento de las normas internas que rigen al Partido Conservador Colombiano.

Cuestionamientos al proceso interno

La carta pide suspender cualquier actuación orientada a modificar o imponer nuevas mesas directivas mientras no existan garantías de transparencia, participación y respeto por las normas internas del partido - crédito X
La carta pide suspender cualquier actuación orientada a modificar o imponer nuevas mesas directivas mientras no existan garantías de transparencia, participación y respeto por las normas internas del partido - crédito X

En la carta, los congresistas aseguraron que las actuaciones promovidas dentro del partido se estarían impulsandosin plena observancia de los estatutos y de los procedimientos que garantizan la transparencia, la participación y la institucionalidad partidista”.

De acuerdo con el documento, la convocatoria realizada para la elección de nuevos integrantes del Directorio Nacional y los cambios en las mesas directivas departamentales y distritales han generado preocupación entre varios sectores de la colectividad. Los firmantes indicaron que las decisiones no habrían contado con garantías suficientes de representación para las mayorías políticas que, según expresaron, fueron respaldadas recientemente en las urnas.

“Pretender avanzar en la elección de nuevos integrantes del Directorio Nacional sin garantizar los equilibrios democráticos ni la representación real surgida de la voluntad popular expresada en las urnas, no sólo profundiza las divisiones internas, sino que debilita la confianza de la militancia y la credibilidad institucional del Partido ante el país”, afirmaron los congresistas.

Congreso de la República de Colombia tendrá un álgido debate sobre las listas cerradas
Los congresistas señalaron que los mecanismos utilizados desconocen la representación política obtenida por las mayorías conservadoras en las regiones y en el Congreso de la República - crédito Colprensa

En el mismo documento, los dirigentes señalaron que las mayorías del Partido Conservador fueron ratificadas por los ciudadanos y advirtieron que desconocer esa representación mediante decisiones unilaterales afecta los principios democráticos de la colectividad.

Los congresistas pidieron suspender cualquier actuación orientada a modificar o imponer las mesas directivas departamentales y distritales, así como reconsiderar el proceso de elección de nuevos miembros del Directorio Nacional. Según expresaron, estas decisiones deberían aplazarse hasta que existan garantías de transparencia, participación y respeto por los estatutos.

El Partido Conservador Colombiano no puede apartarse de sus reglas ni desconocer la representación legítima de sus mayorías”, indicaron en otro de los apartes de la comunicación.

Los firmantes de la carta

La comunicación fue enviada el 7 de mayo de 2026 y, hasta ese momento, no se conocía una respuesta pública de Efraín Cepeda frente a los cuestionamientos planteados por los congresistas - crédito X
La comunicación fue enviada el 7 de mayo de 2026 y, hasta ese momento, no se conocía una respuesta pública de Efraín Cepeda frente a los cuestionamientos planteados por los congresistas - crédito X

La comunicación fue suscrita por congresistas electos de distintas regiones del país. Entre los firmantes aparecen el senador Daniel Restrepo Carmona; la senadora Diela Liliana Benavides Solarte; el senador electo Luis Eduardo Díaz Mateus; y representantes a la Cámara electos y en ejercicio de departamentos como Antioquia, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Nariño y Santander.

También firmaron los representantes a la Cámara Jorge Alexander Quevedo Hernández, Jaime Alonso Cano Martínez, Juliana Aray Franco, María Camila Salas, Julio Roberto Salazar Perdomo, Franklin Lozano de la Ossa, Guillermo León Blanco Valencia, Carlos Alberto Pantoja Cortés y Andrés Guillermo Montes.

En la carta, los congresistas hicieron un llamado a que las decisiones internas del Partido Conservador sean construidas desde el consenso, el respeto institucional y la unidad”. Los firmantes señalaron además que la colectividad requiere procedimientos que permitan la participación de los distintos sectores políticos que integran el partido.

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