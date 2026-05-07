Colombia

Jaime Lombana radicó ante la Fiscalía una denuncia penal para que se investigue el presunto hackeo del celular de Paloma Valencia

A criterio del abogado, la situación pone en peligro la integridad de la canditata presidencial y de su familia

Guardar
Google icon
El abogado pidió que se investigue la conducta criminal de un hackeo, es decir, de un acceso abusivo a un sistema informático de su celular y de sus conversaciones privadas, lo cual genera un riesgo, un incremento del riesgo sumamente grave - crédito Suministrado infobae

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, denunció un presunto hackeo de su teléfono celular y sus cuentas de mensajería en pleno proceso de campaña para las elecciones 2026, conforme a declaraciones dadas durante una entrevista concedida a Semana.

El incidente, que incluye la posible interceptación ilegal de comunicaciones personales y políticas, generó inquietud porque “mis chats están en poder de alguien”, dijo Valencia. La postulante explicó que en su dispositivo se almacena tanto información familiar como mensajes relativos a su labor política.

PUBLICIDAD

Para abordar la situación, delegó la representación legal al abogado penalista Jaime Lombana, encargado de iniciar las acciones dirigidas a esclarecer lo sucedido, detalló la dirigente del Centro Democrático.

“Las autoridades deberían decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, planteó la Valencia , quien solicitó a los organismos judiciales que se investigue el alcance de la presunta intervención y las circunstancias en que habría ocurrido.

PUBLICIDAD

A criterio del abogado, la situación pone en peligro la integridad de la senadora y de su familia - crédito Colprensa
A criterio del abogado, la situación pone en peligro la integridad de la senadora y de su familia - crédito Colprensa

El togado anunció que el 7 de mayo de 2026, en horas de la mañana , radicó de manera virtual la denuncia por interceptación ilegal a la aspirante presidencial del Centro Democrático.

“Esta mañana radiqué mi calidad de apoderado de la doctora Paloma Valencia una denuncia para que se investigue la conducta criminal de un hackeo, es decir, de un acceso abusivo a un sistema informático, eh, de su célula y de sus conversaciones privadas”, expuso.

A criterio de Lombana, la situación pone en peligro la integridad de la senadora y de su familia, puesto que en su dispositivo móvil guarda infomación tanto de su campaña como datos personales.

“Lo cual genera un riesgo, un incremento del riesgo sumamente grave en materia de adivinar, conocer los desplazamientos de la candidata, sus interacciones, sus conversaciones personales. En un país violento donde suceden hechos tan graves como la muerte trágica del doctor Miguel Uribe, una conducta de estos resulta sumamente reprochable y este es el motivo de la denuncia penal”, explicó el penalista.

Abelardo de la Espriella habló sobre interceptaciones

Durante la entrevista, Abelardo de la Espriella señaló que un trino de Gustavo Petro sería “la prueba reina” de las interceptaciones- crédito Infobae Colombia
Abelardo de la Espriella durante la entrevista con Infobae Colombia, en la que denunció presuntas interceptaciones ilegales en su contra - crédito Infobae Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y uno de los nombres que ha ganado mayor visibilidad en la recta final de la campaña electoral, concedió una entrevista a Infobae Colombia en la que abordó los temas que más han agitado el debate político reciente: las presuntas interceptaciones ilegales de sus comunicaciones.

El abogado señaló que la principal prueba de esas interceptaciones ilegales “es el trino de hace tres días del presidente de la República, en donde reconoce de manera clara y expresa que estoy siendo interceptado y que recibió informes de la DNI, que es un antro de bandidos y de corruptos. ¿Qué hice yo? Presenté las denuncias correspondientes ante la Comisión de Acusaciones, que no sirve de nada, pero tengo que dejar la constancia histórica. No sirve de nada porque esa comisión la maneja Petro y toda su bandola”.

- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cuestionó al Gobierno y aseguró ser víctima de persecución política- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

Sobre las denuncias en la Fiscalía contra los funcionarios de la DNI que no son aforados dijo: “Le envié una notificación a la Unión Europea y a la Secretaría de Estado en Estados Unidos, dejando en evidencia la persecución de la que estoy siendo víctima. Me están aplicando la misma que le aplicaron a Miguel Uribe Turbay: perfilamiento, difamación, montaje judicial y lo que viene sin duda es tratar de acabarme físicamente por cuenta de un atentado”.

Y agregó: “Lo grave de lo que ha sucedido hoy es que la propia fiscal general de la Nación, a quien Petro ternó, y la cosa es tan grave que hasta una persona que él ternó sale a decirlo, ha señalado que en trece mil interceptaciones legales no aparecen escuchas a mis abonados celulares o intervención a mis comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que me estaban chuzando ilegalmente”.

Google icon

Temas Relacionados

Paloma ValenciaJaime LombanaHackeoFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, capturado por agentes del CTI

Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría solicitado un nombramiento y dinero a la representante legal de una empresa de inversiones

Fiscalía reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, capturado por agentes del CTI

El contralor General le hizo fuerte llamado de atención al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política: “Hace lo que criticaba cuando era oposición”

El funcionario Carlos Hernán Rodríguez llamó la atención sobre prácticas que se reiteran en distintos niveles del Estado, y cuestionó la coherencia de quienes antes criticaban la intervención política y ahora la ejercen

El contralor General le hizo fuerte llamado de atención al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política: “Hace lo que criticaba cuando era oposición”

Concejo Distrital aprobó beneficios tributarios para la realización de partidos de las selecciones colombianas de fútbol en Bogotá

Con la aprobación de esta iniciativa se busca consolidar a la capital del país como sede estratégica de grandes eventos deportivos, promover el turismo y generar impactos positivos en la economía local

Concejo Distrital aprobó beneficios tributarios para la realización de partidos de las selecciones colombianas de fútbol en Bogotá

Paloma Valencia cuestionó la Paz Total del Gobierno Petro tras el asesinato del periodista Mateo Pérez y señaló a disidencias de alias Calarcá

La senadora y candidata presidencial criticó la política del Gobierno tras el supuesto crimen del comunicador en Antioquia y advirtió que la situación refleja fallas en los procesos de negociación con grupos armados ilegales

Paloma Valencia cuestionó la Paz Total del Gobierno Petro tras el asesinato del periodista Mateo Pérez y señaló a disidencias de alias Calarcá

Las autoridades de Medellín incautaron más de 63 mil dólares en operación contra trata de menores en Colombia y Estados Unidos

Un operativo conjunto entre entidades nacionales y extranjeras logró detener a once personas vinculadas con la producción y comercialización de material ilícito a través de plataformas digitales, mientras que las víctimas fueron puestas bajo resguardo instituicional

Las autoridades de Medellín incautaron más de 63 mil dólares en operación contra trata de menores en Colombia y Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex no volvió a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex no volvió a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

Actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso casos de acoso en las producciones de televisión: “Lo primero que hacían era tocarles las nalgas”

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría fecha para la gran final: quedó definido el top 7

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Deportes

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich: esta es la formación

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot