Jaime Lombana radicó ante la Fiscalía una denuncia penal para que se investigue el presunto hackeo del celular de Paloma Valencia

El abogado pidió que se investigue la conducta criminal de un hackeo, es decir, de un acceso abusivo a un sistema informático de su celular y de sus conversaciones privadas, lo cual genera un riesgo, un incremento del riesgo sumamente grave - crédito Suministrado infobae

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, denunció un presunto hackeo de su teléfono celular y sus cuentas de mensajería en pleno proceso de campaña para las elecciones 2026, conforme a declaraciones dadas durante una entrevista concedida a Semana.

El incidente, que incluye la posible interceptación ilegal de comunicaciones personales y políticas, generó inquietud porque “mis chats están en poder de alguien”, dijo Valencia. La postulante explicó que en su dispositivo se almacena tanto información familiar como mensajes relativos a su labor política.

PUBLICIDAD

Para abordar la situación, delegó la representación legal al abogado penalista Jaime Lombana, encargado de iniciar las acciones dirigidas a esclarecer lo sucedido, detalló la dirigente del Centro Democrático.

“Las autoridades deberían decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, planteó la Valencia , quien solicitó a los organismos judiciales que se investigue el alcance de la presunta intervención y las circunstancias en que habría ocurrido.

PUBLICIDAD

A criterio del abogado, la situación pone en peligro la integridad de la senadora y de su familia - crédito Colprensa

El togado anunció que el 7 de mayo de 2026, en horas de la mañana , radicó de manera virtual la denuncia por interceptación ilegal a la aspirante presidencial del Centro Democrático.

“Esta mañana radiqué mi calidad de apoderado de la doctora Paloma Valencia una denuncia para que se investigue la conducta criminal de un hackeo, es decir, de un acceso abusivo a un sistema informático, eh, de su célula y de sus conversaciones privadas”, expuso.

PUBLICIDAD

A criterio de Lombana, la situación pone en peligro la integridad de la senadora y de su familia, puesto que en su dispositivo móvil guarda infomación tanto de su campaña como datos personales.

“Lo cual genera un riesgo, un incremento del riesgo sumamente grave en materia de adivinar, conocer los desplazamientos de la candidata, sus interacciones, sus conversaciones personales. En un país violento donde suceden hechos tan graves como la muerte trágica del doctor Miguel Uribe, una conducta de estos resulta sumamente reprochable y este es el motivo de la denuncia penal”, explicó el penalista.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella habló sobre interceptaciones

Abelardo de la Espriella durante la entrevista con Infobae Colombia, en la que denunció presuntas interceptaciones ilegales en su contra - crédito Infobae Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y uno de los nombres que ha ganado mayor visibilidad en la recta final de la campaña electoral, concedió una entrevista a Infobae Colombia en la que abordó los temas que más han agitado el debate político reciente: las presuntas interceptaciones ilegales de sus comunicaciones.

El abogado señaló que la principal prueba de esas interceptaciones ilegales “es el trino de hace tres días del presidente de la República, en donde reconoce de manera clara y expresa que estoy siendo interceptado y que recibió informes de la DNI, que es un antro de bandidos y de corruptos. ¿Qué hice yo? Presenté las denuncias correspondientes ante la Comisión de Acusaciones, que no sirve de nada, pero tengo que dejar la constancia histórica. No sirve de nada porque esa comisión la maneja Petro y toda su bandola”.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cuestionó al Gobierno y aseguró ser víctima de persecución política- crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

Sobre las denuncias en la Fiscalía contra los funcionarios de la DNI que no son aforados dijo: “Le envié una notificación a la Unión Europea y a la Secretaría de Estado en Estados Unidos, dejando en evidencia la persecución de la que estoy siendo víctima. Me están aplicando la misma que le aplicaron a Miguel Uribe Turbay: perfilamiento, difamación, montaje judicial y lo que viene sin duda es tratar de acabarme físicamente por cuenta de un atentado”.

Y agregó: “Lo grave de lo que ha sucedido hoy es que la propia fiscal general de la Nación, a quien Petro ternó, y la cosa es tan grave que hasta una persona que él ternó sale a decirlo, ha señalado que en trece mil interceptaciones legales no aparecen escuchas a mis abonados celulares o intervención a mis comunicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que me estaban chuzando ilegalmente”.

PUBLICIDAD