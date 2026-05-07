¿Sin ideas para el Día de la Madre? Lo que más buscan en Colombia para celebrar y no fallar en el intento

Muchos aprovechan la tecnología para buscar ideas, con el fin de hacer de esta una celebración especial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día de la Madre es una de las celebraciones que más esperan los colombianos, no solo para tener una excusa de reunirse con sus seres queridos, sino para sorprender a esa mujer que aman con un detalle especial, por lo que muchos aprovechan las redes sociales para buscar ideas y así saber qué regalar en esta época tan especial.

Durante mayo de 2026, las búsquedas en Google relacionadas con los detalles para mamá incrementaron notablemente, de acuerdo con la información disponible en la herramienta gratuita Google Trends, a la que los internautas pueden acceder desde su celular y encontrar cuál es el interés de búsqueda de los diferentes términos y temas clasificados por hora, ubicación y popularidad.

PUBLICIDAD

¿Qué buscan los colombianos en Google para el Día de la Madre?

En los primeros siete días del mes, los colombianos no solo hicieron las típicas preguntas para saber cuándo es el Día de la Madre en Colombia en 2026, sino que intentaron encontrar inspiración para esta jornada.

Los ciudadanos estuvieron muy interesados en saber más sobre el Día de la Madre - crédito Google Trends

Y es que no solo el interés por la fecha oficial de esta celebración llamó la atención entre los colombianos, sino que los internautas se pusieron muy creativos en casa y durante la temporada buscaron algunos detalles que ellos mismos pudieran realizar en su hogar y honrar así la labor y el esfuerzo de las madres en su cotidianidad.

PUBLICIDAD

Entre los temas relacionados se encuentran las tarjetas para el Día de la Madre, pues hay quienes esperan entregarlas con una frase bonita para dedicar a mamá o mostrar su esfuerzo al colorear ellos mismos este detalle, un aspecto que se convierte en ejemplo de que la participación de los más pequeños de la casa es muy importante para esta jornada especial.

Otra de las búsquedas que llama la atención está relacionada con la cocina, debido a que los colombianos no solo quieren entregar detalles típicos de la jornada, sino que esperan que sus mamás descansen y tratarán de sorprenderlas con una preparación hecha con sus propias manos, sin importar si se trata de un postre o de un plato de sal mucho más elaborado.

PUBLICIDAD

Además, algunos optarán por realizar manualidades que su mamá pueda exhibir en aquel lugar preciado del hogar en el que guarda sus tesoros, pues la mayoría de las madres tienen uno en el que guardan las primeras cartas y dibujos de sus hijos. Y es que sin importar que pasen los años, guardarán estos objetos con mucho aprecio.

Algunas de las consultas relacionadas con el Día de la Madre - crédito Google Trends

Adicionalmente, entre los temas más buscados se encuentran las formas originales para realizar una felicitación, así como las ideas para hacer un diseño floral, teniendo en cuenta que algunos optan por comprar las flores a su gusto y, posteriormente, armar un arreglo que refleje la personalidad de su madre.

PUBLICIDAD

Sin duda, los colombianos esperan darle un detalle a mamá que recuerde - crédito Google Trends

Otro de los aspectos que sorprende de los datos consignados en Google Trends está relacionado con los lugares de búsqueda, puesto que entre las regiones que más han estado atentas al Día de la Madre durante los primeros días de mayo se encuentran: Amazonas, Vichada, Cauca, Caldas y Nariño, demostrando así que sus habitantes quieren tener un detalle diferente para mamá durante 2026.

Estos son los departamentos en los que el término de búsqueda es más popular - crédito Google Trends

Sin duda, desde los más pequeños de la casa, hasta los jóvenes y adultos continúan buscando ideas para el regalo que le darán a su madre durante la celebración en 2026 y hacer que esta sea una fecha en la que la figura más especial de la casa no solo pueda recibir detalles, sino descansar y priorizar su bienestar por su ardua labor en el hogar.

PUBLICIDAD

Las búsquedas en Google relacionadas con el Día de la Madre demuestran que nadie quiere dejar pasar esta fecha como desapercibida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en Colombia en 2026?

El Día de la Madre en Colombia se celebra el segundo domingo de mayo y durante 2026 esta fecha es el 10 de mayo.