Colombia

Paloma Valencia repudió el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando: “El Gobierno sigue descuidando a los colombianos”

El crimen, perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicleta, encendió la discusión en el espectro político sobre la falta de garantías para la oposición y la creciente inseguridad en el país, en medio de denuncias de amenazas de las que habría sido blanco la cabildante

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Tras el sicariato de la concejal Mileidy Villada, la congresista y candidata presidencial alzó la voz para denunciar la falta de seguridad para la oposición en Colombia y pidió explicaciones al Gobierno y a su contendor, el senador Iván Cepeda - crédito suministrado a Infobae Colombia

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia expresó el jueves 7 de mayo su rechazo al asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca) y que hacía parte del partido Centro Democrático; en un hecho que estremeció el espectro político nacional a 24 días de que se lleven a cabo los comicios en el territorio nacional, en los que se empezará a definir el futuro del país.

El crimen contra la cabildante ocurrió cuando dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, dispararon contra la cabildante y huyeron del lugar, según informaron medios locales y la propia Policía del Valle, que adelanta las labores de investigación para determinar las responsabilidades frente a este asesinato.

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Queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando Valle de nuestra concejal Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático. Vinieron en una moto y la mataron. El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición”, denunció Valencia, en medio de su gira por Medellín (Antioquia), en donde compartió con los comerciantes junto a su fórmula, Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia rechazó crimen de Mileidy Villada
La senadora Paloma Valencia rechazó crimen de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando (Valle del Cauca) y advirtió la falta de garantías del Gobierno para la oposición - crédito suministradas a Infobae Colombia

A su vez, la aspirante del partido de oposición responsabilizó al actual Gobierno por el deterioro de la seguridad y cuestionó la falta de respuestas ante el incremento de ataques contra líderes políticos de la oposición. “El candidato Iván Cepeda sigue silencioso cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce”, remarcó la congresista de centro-derecha.

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Y agregó que espera que el que ha bautizado como el ‘padre’ de la política de Paz Total “responda y dé la cara”. Con ello, hizo énfasis en cómo el proceso electoral se adelanta sin plenas garantías, pues la violencia sigue marcando el ritmo de la agenda pública, como ocurrió desde el 7 de junio de 2025, cuando se registró el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, que murió dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto.

Conmoción al interior del Centro Democrático por el asesinato de Mileidy Villada

El crimen conmocionó a la comunidad de Obando y, de la misma forma, a la militancia del Centro Democrático. La cabildante, que presidía el Concejo Municipal, habría recibido amenazas días antes de su muerte, pues se reportaron la circulación de panfletos en redes sociales con nombres de líderes políticos locales, entre ellos el de Villada, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de los miembros de la representatividad.

Frente a esto, el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, también se pronunció en medio del luto que embarga a la colectividad. “Nuestro corazón y nuestra alma están llenas de dolor y de tristeza. Rechazamos este vil asesinato. Le preguntamos al Gobierno nacional hasta cuándo va a permitir que nos sigan asesinando a los miembros del partido de la oposición", remarcó el dirigente de la colectividad.

En desarrollo...

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