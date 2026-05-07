Concejo de Bogotá aprobó incentivos tributarios para atraer partidos de la selección Colombia: El Campín sería la nueva casa de la Tricolor

La alianza entre la alcaldía y la Federación Colombiana de Fútbol busca consolidar a Bogotá como sede habitual de grandes eventos futbolísticos nacionales e internacionales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Federación Colombiana de Fútbol

El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria el proyecto de Acuerdo 304 de 2026, que establece beneficios tributarios temporales para estimular la realización de partidos de las selecciones colombianas masculinas y femeninas en la capital.

La iniciativa, resultado de una alianza entre el distrito y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), busca consolidar a Bogotá como sede habitual de los principales eventos futbolísticos del país y dinamizar la economía local a través del deporte y el turismo.

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Incentivos tributarios para la Federación

El acuerdo aprobado contempla exenciones en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en las estampillas distritales para la FCF, aplicables a todas las actividades comerciales y contratos relacionados con la organización de partidos y eventos deportivos en los estadios de Bogotá.

Los beneficios serán vigentes de manera temporal, hasta el 31 de diciembre de 2036, y están orientados a fortalecer la competitividad de la ciudad frente a otras capitales colombianas que compiten por ser sede de la Selección. La propuesta también establece que el distrito deberá adoptar un procedimiento preferente, ágil y coordinado para el trámite y la expedición de permisos necesarios para el uso temporal del espacio público durante los eventos, facilitando así la logística y la organización de actividades.

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El nuevo acuerdo otorga exenciones temporales en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y estampillas distritales a la Federación Colombiana de Fútbol hasta 2036 - crédito Secretaría de Hacienda de Bogotá

Impacto económico y social de los partidos de la Selección

Según estimaciones presentadas durante el debate, un solo partido de la Selección Colombia masculina de mayores en la ciudad puede generar un impacto económico directo de hasta 19.000 millones de pesos. Este efecto multiplicador se refleja en varios sectores:

Aumento del turismo nacional e internacional: la llegada de hinchas de todo el país y del exterior incrementa la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes, bares y comercio.

Mayor demanda de transporte y servicios logísticos: los desplazamientos masivos y la necesidad de servicios asociados dinamizan la actividad de empresas locales.

Impulso al comercio y los productos locales: la venta de artesanías, camisetas, souvenirs y alimentos típicos recibe un fuerte impulso durante los eventos deportivos.

Crecimiento en la creación de empleo temporal: la organización de partidos de alto nivel requiere personal adicional en áreas de seguridad, limpieza, logística y atención al público.

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El turismo, el comercio, el transporte y la generación de empleo reciben un fuerte impulso durante los partidos oficiales de la Selección Colombia en la capital - crédito Secretaría de Hacienda de Bogotá

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, celebró la aprobación de la iniciativa: “Esperamos gozar de la alegría de fútbol todos juntos y que Bogotá sea la casa de la selección”.

Estrategia integral para el desarrollo deportivo y urbano

La aprobación de estos incentivos tributarios no solo busca atraer partidos de la Selección Colombia, sino también consolidar a Bogotá como sede de competencias deportivas internacionales, generando nuevas dinámicas en el comercio, el turismo y la generación de empleo. El presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo, Rolando González, destacó que “cada vez que hay un evento relacionado con la selección Colombia, pues es un evento que sin duda mueve la economía nacional y trae beneficios a las ciudades donde se desarrolla”.

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El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida no tendrá un impacto fiscal negativo, ya que “de no existir estas exenciones, la selección no jugaría en Bogotá, sino en otra ciudad”. La estrategia busca, por tanto, posicionar a la capital como el escenario preferido para los partidos de la selección y los grandes eventos de la FCF.

Se estima que un partido de la Selección Colombia en Bogotá genera un impacto económico directo de hasta 19.000 millones de pesos en la economía local - crédito Carlos Durán/EFE

Proceso y próximos pasos

El acuerdo fue aprobado en plenaria con amplio respaldo de los concejales y solo resta la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en norma vigente. Con la medida, Bogotá da un paso firme para atraer partidos oficiales y amistosos de las selecciones colombianas masculinas y femeninas en torneos internacionales, abriendo la puerta a un ciclo de eventos que podrían transformar la relación de la ciudad con el fútbol profesional.

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El Concejo de Bogotá y la Administración distrital enfatizaron que la ciudad está lista para recibir a la Selección Colombia y a miles de aficionados, con la esperanza de convertir cada partido en una celebración que dinamice la economía y proyecte a Bogotá como referente deportivo y turístico en el ámbito nacional e internacional.