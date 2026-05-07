Alerta en Colombia por toneladas de plástico que ya están afectando peces, agua y alimentos

Cada año, 31.000 toneladas de residuos plásticos contaminan ríos, humedales y mares en Colombia, afectando ecosistemas clave y la biodiversidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las bolsas plásticas, botellas, empaques y residuos que terminan flotando en ríos y mares colombianos ya dejaron de ser una imagen aislada. La contaminación por plásticos está avanzando sobre algunos de los ecosistemas más importantes del país y, con ella, también crecen las alertas por sus efectos sobre la biodiversidad, la alimentación y la salud humana.

Un informe de la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos (Npap Colombia) reveló que cada año alrededor de 31.000 toneladas de residuos plásticos terminan contaminando ecosistemas acuáticos en Colombia. La cifra refleja una presión cada vez más fuerte sobre manglares, humedales, playas, arrecifes y ríos que sostienen buena parte del equilibrio ambiental y económico de varias regiones.

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El informe de la Plataforma Nacional de Acción sobre Plásticos alerta que 98.000 toneladas de residuos plásticos afectan suelos y 202.000 toneladas son quemadas en cielo abierto en Colombia - crédito Europa Press

El problema no se queda únicamente en los cuerpos de agua. El estudio también advirtió que otras 98.000 toneladas de residuos plásticos contaminan los suelos del país y cerca de 202.000 toneladas son quemadas a cielo abierto, una práctica que sigue presente en diferentes territorios pese a estar prohibida. El impacto, según los investigadores, ya está alcanzando ecosistemas estratégicos y actividades esenciales como la pesca, el turismo y el abastecimiento de agua.

Colombia suele ser reconocida por su riqueza hídrica. Ríos, humedales, manglares y arrecifes hacen parte de una red ambiental que ubica al país entre las mayores reservas de agua dulce del planeta. Sin embargo, esa condición privilegiada enfrenta una presión creciente por el manejo inadecuado de residuos y el aumento de desechos plásticos que terminan filtrándose a la naturaleza.

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El informe, desarrollado con participación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Foro Económico Mundial, analizó la situación en las cinco principales macrocuencas del país: Caribe, Magdalena-Cauca, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Allí identificaron cuáles son las regiones más vulnerables y cómo la contaminación está alterando ecosistemas fundamentales para millones de personas.

Entre las zonas más afectadas aparecen la macrocuenca Magdalena-Cauca, el Caribe y el Pacífico. De acuerdo con Jonathan David Sánchez Rippe, gerente de Npap Colombia, en esos territorios coinciden varios factores críticos, una alta acumulación de residuos, ecosistemas particularmente sensibles y comunidades cuya economía depende de actividades como la pesca, el turismo y la provisión de alimentos.

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Las macrocuencas Caribe, Magdalena-Cauca y Pacífico concentran los mayores niveles de contaminación plástica debido a alta acumulación de desechos y actividad humana intensiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama resulta especialmente delicado en la parte baja del río Magdalena y su desembocadura hacia el Caribe. Allí termina acumulándose gran parte de los residuos que llegan desde ciudades y zonas productivas del interior del país. Aunque esta macrocuenca cuenta con infraestructura más desarrollada para el manejo de basuras, la presión sigue aumentando por el volumen constante de desechos.

La situación es diferente en regiones como la Amazonía y la Orinoquía, donde todavía existen importantes vacíos de información sobre los impactos de la contaminación plástica. “No es que sean zonas de menor importancia, sino regiones con menos información disponible, lo que nos muestra una deuda de investigación que el país necesita saldar”, explicó Sánchez en El Espectador.

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En las costas Caribe y Pacífica, el riesgo se concentra sobre playas, arrecifes coralinos, manglares y hábitats marinos. Estos ecosistemas sostienen gran parte de la biodiversidad y permiten actividades económicas fundamentales para las comunidades costeras. Cuando se deterioran, el impacto termina afectando el turismo, la pesca artesanal y la seguridad alimentaria.

La contaminación por plásticos representa un grave riesgo para la pesca, el turismo y el abastecimiento de agua en regiones estratégicas del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estudio también identificó señales preocupantes sobre la fauna. Los investigadores encontraron evidencia de afectaciones en al menos 52 especies de peces, entre ellas lisa, tilapia, mojarra plateada y pargo rayado.

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“Si los peces, moluscos y otros organismos acuáticos están expuestos a plásticos y microplásticos, además de ser un problema de fauna, también es una señal de riesgo para la seguridad alimentaria y para la salud de comunidades que dependen de esos recursos”, agregó Sánchez.

Pero el impacto no termina ahí. El informe documentó afectaciones en abejas, bivalvos, osos y especies marinas como el caracol pala, principalmente por ingestión de residuos o enredos con plásticos abandonados. En algunos casos, estas alteraciones pueden comprometer procesos esenciales como la polinización o la regulación natural de la calidad del agua.

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Manglares, arrecifes, playas y hábitats marinos enfrentan amenaza crítica por residuos plásticos, afectando tanto la biodiversidad como actividades económicas de las comunidades costeras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación también puso la lupa sobre la gestión de residuos en el país. Datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indican que el 31% de los rellenos sanitarios opera bajo condiciones de emergencia o tiene menos de tres años de vida útil restante. En varios municipios apartados todavía persisten botaderos a cielo abierto y prácticas ilegales como la quema de basura.

Frente a este panorama, los investigadores plantean varias prioridades: fortalecer el monitoreo ambiental, cerrar las brechas de información en regiones poco estudiadas, mejorar la educación ambiental y avanzar en estrategias que permitan reducir la contaminación plástica hacia 2040.

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