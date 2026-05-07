Alexa Torrex sorprendió al no regresar a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Desde su salida de La casa de los famosos, la exconcursante ha compartido detalles de su día a día en redes sociales, lo que ha generado inquietudes y curiosidad entre su audiencia - crédito cortesía Canal RCN

La vida de Alexa Torrex ha dado un giro inesperado tras su salida de La casa de los famosos Colombia. El domingo 3 de mayo, la creadora de contenido fue eliminada del reality al obtener la menor cantidad de votos positivos por parte del público, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la influencer.

Desde entonces, sus movimientos y decisiones personales han sido objeto de atención y especulación en redes sociales, especialmente por lo que respecta a su relación con Jhorman Toloza, su exprometido, y el vínculo especial que desarrolló con Tebi Bernal durante el programa.

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Poco después de dejar el reality, Alexa Torrex retomó el control de sus redes sociales y compartió con sus seguidores detalles sobre su nueva rutina fuera de la casa estudio. Publicó varios videos en los que mostró cómo es su vida actual, incluyendo el reencuentro con su familia “Recocha” y, en especial, su primer despertar junto a sus padres tras semanas de exposición mediática.

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex ha compartido detalles de su nueva vida en redes sociales y ha despertado especulaciones sobre su residencia y situación personal - crédito cortesía Canal RCN

Estas publicaciones generaron dudas entre los internautas, quienes notaron que Alexa no regresó al apartamento que compartía con Jhorman Toloza, sino que se instaló en la casa de sus padres. Hasta el momento, la influencer no ha confirmado dónde reside actualmente ni se ha pronunciado directamente sobre los rumores que circulan en torno a su situación personal.

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El interés sobre la relación entre Alexa y Jhorman creció luego de que ella declarara públicamente su decisión de hablar primero con Tebi Bernal antes que con su exprometido. Según sus palabras, “sus sentimientos por él fueron reales” y, por eso, deseaba aclarar lo que sucedió dentro del reality. Esta postura fue interpretada por muchos como una señal de distancia definitiva respecto a Toloza y provocó una fuerte reacción de su parte.

Jhorman Toloza rompió el silencio y expresó su malestar a través de sus redes sociales. “Después de esa entrevista, ¿usted cree que voy a volver? La chimba... La mujer que va a venir a mi vida, la mujer que va a llegar a mi vida, se valora y no se pone con esas estupideces”, afirmó en un video. Además, se refirió de manera directa al vínculo que compartieron durante tres años, lamentando la falta de prioridad que, según él, Alexa dio a su relación: “Yo no voy a perder mi tiempo con una mujer que no se valora y ver que tres años de relación te valieron tanto culo, pues qué triste”.

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Alexa Torrex, en medio de la polémica, optó por responder con un mensaje en el que recordó que "siempre hay dos versiones" de cada historia, recibiendo el respaldo de sus seguidores - crédito cortesía Canal RCN

Toloza también lanzó críticas hacia la familia de Alexa, a quienes responsabilizó de su salida del Team Alexa y de haber perdido el respaldo del público. “La misma familia me sacó, el mismo manager me abrió y perdieron, porque son perdedores y yo siempre gano, y después de esto, se viene mi prime. Yo sí me valoro, me respeto y me cuido”, sentenció. En sus declaraciones, Jhorman aseguró que tras la difusión de sus opiniones ha recibido amenazas supuestamente provenientes del padre de Alexa. “Y con el gánster de su papito recocha, que se la pasa diciendo y amenazando que supuestamente me va a pelar, con un puño mío lo siento, lo dejo paralítico, a mí no me venga a chimbiar, calvo carechimba, y con su mamá, que la gente la mira y se da cuenta de lo mala persona que es, y también los mantenidos de sus hermanos, esos sí son mantenidos que estaban esperando que usted saliera para poner comer”, agregó.

En medio de esta polémica, Alexa Torrex optó por mantener la calma y responder con un mensaje breve en Twitter: “recuerden que en la historia siempre hay dos versiones”. Esta frase fue interpretada por sus seguidores como una indirecta dirigida a su exprometido, y en los comentarios recibió muestras de apoyo de quienes expresaron dudas sobre la versión de Toloza y destacaron la integridad de la influencer.

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La polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza ha encendido el debate en redes sociales sobre los retos de las relaciones expuestas al escrutinio público y la presión mediática - crédito cortesía Canal RCN

En sus primeras declaraciones tras abandonar el reality, Alexa reiteró que sus sentimientos hacia Tebi Bernal fueron auténticos y que planeaba darle prioridad a esa conversación para determinar si lo vivido en la competencia podía tener continuidad en la vida real. Sobre Jhorman, manifestó que hablaría después con él y que comprendía la confusión y el dolor que podía estar experimentando. “Ella fue quien vivió la experiencia allí adentro”, señaló, insistiendo en que solo ella conoce realmente lo que ocurrió durante el programa.

Por su parte, Tebi Bernal confesó que extrañaba a Alexa dentro de la casa y se mostró sorprendido por la eliminación de la cantante, mientras continúa en competencia con el objetivo de llegar a la final.

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