Día de la Madre en Colombia 2026: fecha oficial, orígenes y alternativas para celebrar

El Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026, según lo establece la Ley 28 de 1925 - crédito Visuales IA

El calendario colombiano marca el domingo 10 de mayo de 2026 como la fecha oficial del Día de la Madre, una de las conmemoraciones más extendidas en el país. La jornada, establecida por la Ley 28 de 1925, se vive en hogares, restaurantes y espacios públicos, movilizando a millones de personas en reconocimiento a las mujeres que desempeñan el rol materno.

Esta normativa, detalló la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, estableció que la fiesta nacional de la madre debe realizarse cada año el segundo domingo de mayo. El artículo 4 de la ley fijó de manera permanente esta fecha, lo que ha permitido que la conmemoración se mantenga como una de las más importantes en la vida social y familiar de los colombianos.

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En Colombia, la celebración tiene una particularidad regional en Norte de Santander. Este departamento trasladó la conmemoración al último domingo de mayo, debido al terremoto ocurrido en Cúcuta el 8 de mayo de 1875.

El objetivo fue evitar que la festividad coincidiera con la memoria de esa tragedia. En 2026, por razones electorales, la fecha en esta región será el domingo 24 de mayo.

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La normativa colombiana fija la conmemoración del Día de la Madre el segundo domingo de mayo para todo el país - crédito Visuales IA

Opciones para celebrar en Bogotá y alrededores

La jornada del Día de la Madre es sinónimo de reuniones familiares, agradecimientos y homenajes. Los planes más habituales incluyen desayunos sorpresa, regalos personalizados, experiencias gastronómicas y salidas a restaurantes. También han ganado popularidad los días de spa, cambios de look y actividades de relajación.

Para quienes desean salir de la rutina, Bogotá y sus alrededores ofrecen alternativas para todos los gustos. Villa de Leyva, a unas tres horas de la capital, es un destino reconocido por su arquitectura colonial y oferta de restaurantes.

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Zipaquirá destaca con su Catedral de Sal y espacios culturales vinculados a la obra de Gabriel García Márquez. Para quienes prefieren una opción más cercana, La Calera permite disfrutar de miradores y brunchs con vista a la sabana.

Ideas de regalos y tendencias para 2026

Bogotá y sus alrededores ofrecen múltiples alternativas para celebrar el Día de la Madre, desde desayunos sorpresa hasta experiencias gastronómicas y de bienestar - crédito Visuales IA

Elegir el obsequio adecuado es una de las inquietudes recurrentes en estas fechas. Las tendencias para el Día de la Madre 2026, según portales de comercio electrónico, apuntan a detalles personalizados y experiencias que privilegian el tiempo compartido. Entre las opciones se destacan desayunos a domicilio, joyería con nombres o fechas especiales, dispositivos tecnológicos, anchetas gourmet y álbumes de fotos diseñados a medida.

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Los expertos recomiendan evitar regalos genéricos y optar por alternativas que tengan un significado emocional. También se mantiene la tradición de los arreglos florales y las serenatas, que acompañan las reuniones familiares en hogares y restaurantes.

Países que comparten la fecha

Colombia comparte la tradición de celebrar el Día de la Madre el segundo domingo de mayo con otros países. Según registros internacionales citados por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, este 2026 la fecha coincide con Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Perú, Chile y Brasil.

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En todos estos lugares, la festividad mantiene carácter móvil, mientras que en México el homenaje se realiza el 10 de mayo de manera inamovible desde 1922.

La celebración moderna del Día de la Madre se originó en Estados Unidos a finales del siglo XIX y se expandió internacionalmente - crédito Visuales IA

La influencia de la versión moderna de la celebración, originada en Estados Unidos a finales del siglo XIX, se extendió a numerosos países. La activista Ann María Reeves impulsó las primeras reuniones del Día de las Madres, reforzadas por la escritora Julia Ward Howe en 1870.

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Posteriormente, Anna Jarvis logró que en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializara la fecha en ese país, lo que facilitó su expansión internacional.

La raíz histórica del homenaje

El origen del Día de la Madre, según la revista National Geographic, se encuentra en festividades de la antigua Grecia y Roma, dedicadas a deidades como Rea y Cibeles. Con la expansión del cristianismo, la celebración se ligó a la Virgen María, y durante años se relacionó con el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

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La consolidación de la fecha en mayo también guarda relación con las apariciones marianas en Portugal el 13 de mayo de 1917, lo que influyó en la elección de este mes para la festividad en países católicos, incluyendo a Colombia.