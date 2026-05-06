Mamá cuida de todos, pero quién la protege a ella: estos son los errores que cometen los hogares colombianos

Es indispensable ayudar a las mamás en sus labores y alivianar su carga de estrés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día de la Madre es una de las fechas favoritas de los colombianos, pues aprovechan para reunirse y dar obsequios a la figura central del hogar. Las acciones suelen girar en torno a las celebraciones con flores y chocolates, pero rara vez se aborda la importancia del cuidado integral de las madres, que sostienen la mayoría de los hogares.

Ante este panorama, los expertos recomiendan priorizar el bienestar y la salud de las madres, lo que requiere acciones concretas como realizar chequeos médicos regulares, apoyar la nutrición con suplementos adecuados, fomentar una alimentación equilibrada y promover la corresponsabilidad familiar para repartir la carga doméstica. Estas medidas son esenciales para proteger a las mujeres y garantizar su bienestar a largo plazo.

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Acompañar a mamá al médico es indispensable para garantizar su salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que en Colombia, más del 56% de los hogares tiene a una mujer al frente de su familia, una realidad que destaca el papel central de la madre en el hogar y, a la vez, revela cómo suele descuidarse su autocuidado físico y emocional.

Y es que las madres asumen múltiples responsabilidades más allá de sus propios trabajos, que incluyen velar por los hijos, ocuparse de adultos mayores y encargarse del funcionamiento doméstico.

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Esta triple carga afecta de manera directa su salud física, mental y emocional, además de acelerar el envejecimiento y dificultar la prevención de enfermedades. El panorama demuestra que estas mujeres son las principales cuidadoras del entorno familiar y que esta responsabilidad sostenida repercute tanto en su bienestar como en la dinámica cotidiana.

De acuerdo con Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec: “Las madres suelen ser las principales cuidadoras no solo de los hijos, sino de los adultos mayores y del funcionamiento general del hogar. Su trabajo va mucho más allá de lo que vemos y esta carga tiene un impacto directo en el proceso de envejecimiento, la salud física, mental y emocional”.

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Las mujeres no solo se deben alejar de las labores del hogar durante el Día de la Madre, sino que deben tener tiempo para ellas mismas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuatro claves para el bienestar y la salud de las madres

Los expertos coinciden en que la salud preventiva debe ser la prioridad, por lo que es necesario que las mujeres realicen visitas periódicas a su médico, así como estudios de rutina y monitoreo hormonal, pues estos permiten detectar y atender problemas de salud de manera oportuna.

La suplementación inteligente representa otro aspecto fundamental. A partir de los 30 años, el organismo femenino disminuye su capacidad de producir moléculas esenciales como el glutatión, que ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo y fortalece el sistema inmune, así que consumirlos puede apoyar la regeneración celular y contribuir a mantener una buena salud ósea y controlar la inflamación.

La alimentación equilibrada también es clave. Muchas madres, al centrarse en la nutrición de sus familias, se olvidan de su propio bienestar y no comen bien , por ello, se recomienda llevar una dieta rica en antioxidantes, proteínas de calidad y micronutrientes para sostener la energía y prevenir deficiencias.

Por último, fomentar la corresponsabilidad familiar resulta esencial. Según expertos, redistribuir las tareas del hogar y garantizar que la madre disponga de tiempo para sí misma ayuda a reducir el estrés crónico, fortalecer las defensas y mejorar la calidad de vida materna.

Ayudar a mamá en las labores del hogar es indispensable para su bienestar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de los regalos, es importante cuidar a la persona que vela por sus seres queridos

Reflexionar sobre el Día de la Madre implica ir más allá de los regalos y reconocer la necesidad de romper con la visión tradicional del sacrificio materno, pues el cuidado recíproco representa la mejor forma de valorar a las mujeres que constituyen el verdadero pilar del hogar.

“Hoy más que nunca, es importante dejar de romantizar el sacrificio materno y comenzar a construir entornos familiares donde el cuidado sea recíproco y para todos los miembros del hogar. En este Día de las Madres, además de los regalos y los festejos, la verdadera conversación debería centrarse en su bienestar y salud a largo plazo”, concluyó el especialista.

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