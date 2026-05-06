Colombia

Mamá cuida de todos, pero quién la protege a ella: estos son los errores que cometen los hogares colombianos

Aunque en mayo el enfoque está en la celebración y los obsequios, los médicos recomiendan algunas prácticas diarias que son de gran relevancia para la salud y el bienestar materno a largo plazo

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Una mujer sonriente en el centro abraza a una niña a su izquierda y a un joven a su derecha, ambos también sonríen, en una sala con plantas y adornos.
Es indispensable ayudar a las mamás en sus labores y alivianar su carga de estrés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día de la Madre es una de las fechas favoritas de los colombianos, pues aprovechan para reunirse y dar obsequios a la figura central del hogar. Las acciones suelen girar en torno a las celebraciones con flores y chocolates, pero rara vez se aborda la importancia del cuidado integral de las madres, que sostienen la mayoría de los hogares.

Ante este panorama, los expertos recomiendan priorizar el bienestar y la salud de las madres, lo que requiere acciones concretas como realizar chequeos médicos regulares, apoyar la nutrición con suplementos adecuados, fomentar una alimentación equilibrada y promover la corresponsabilidad familiar para repartir la carga doméstica. Estas medidas son esenciales para proteger a las mujeres y garantizar su bienestar a largo plazo.

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Una mujer joven de pie apoya su mano en el hombro de una mujer mayor sentada en una sala de espera de clínica con luz natural. Otros pacientes al fondo.
Acompañar a mamá al médico es indispensable para garantizar su salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que en Colombia, más del 56% de los hogares tiene a una mujer al frente de su familia, una realidad que destaca el papel central de la madre en el hogar y, a la vez, revela cómo suele descuidarse su autocuidado físico y emocional.

Y es que las madres asumen múltiples responsabilidades más allá de sus propios trabajos, que incluyen velar por los hijos, ocuparse de adultos mayores y encargarse del funcionamiento doméstico.

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Esta triple carga afecta de manera directa su salud física, mental y emocional, además de acelerar el envejecimiento y dificultar la prevención de enfermedades. El panorama demuestra que estas mujeres son las principales cuidadoras del entorno familiar y que esta responsabilidad sostenida repercute tanto en su bienestar como en la dinámica cotidiana.

De acuerdo con Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec: “Las madres suelen ser las principales cuidadoras no solo de los hijos, sino de los adultos mayores y del funcionamiento general del hogar. Su trabajo va mucho más allá de lo que vemos y esta carga tiene un impacto directo en el proceso de envejecimiento, la salud física, mental y emocional”.

Una mujer sonriente con los ojos cerrados recibe un masaje con piedras calientes de las que sale vapor, tumbada boca abajo en una camilla de spa.
Las mujeres no solo se deben alejar de las labores del hogar durante el Día de la Madre, sino que deben tener tiempo para ellas mismas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuatro claves para el bienestar y la salud de las madres

  • Los expertos coinciden en que la salud preventiva debe ser la prioridad, por lo que es necesario que las mujeres realicen visitas periódicas a su médico, así como estudios de rutina y monitoreo hormonal, pues estos permiten detectar y atender problemas de salud de manera oportuna.
  • La suplementación inteligente representa otro aspecto fundamental. A partir de los 30 años, el organismo femenino disminuye su capacidad de producir moléculas esenciales como el glutatión, que ayuda a contrarrestar el estrés oxidativo y fortalece el sistema inmune, así que consumirlos puede apoyar la regeneración celular y contribuir a mantener una buena salud ósea y controlar la inflamación.
  • La alimentación equilibrada también es clave. Muchas madres, al centrarse en la nutrición de sus familias, se olvidan de su propio bienestar y no comen bien, por ello, se recomienda llevar una dieta rica en antioxidantes, proteínas de calidad y micronutrientes para sostener la energía y prevenir deficiencias.
  • Por último, fomentar la corresponsabilidad familiar resulta esencial. Según expertos, redistribuir las tareas del hogar y garantizar que la madre disponga de tiempo para sí misma ayuda a reducir el estrés crónico, fortalecer las defensas y mejorar la calidad de vida materna.
Una mujer con su pelo recogido sentada en un sofá con una taza de café humeante, sonríe mientras un niño descalzo barre el suelo de madera con una escoba azul.
Ayudar a mamá en las labores del hogar es indispensable para su bienestar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de los regalos, es importante cuidar a la persona que vela por sus seres queridos

Reflexionar sobre el Día de la Madre implica ir más allá de los regalos y reconocer la necesidad de romper con la visión tradicional del sacrificio materno, pues el cuidado recíproco representa la mejor forma de valorar a las mujeres que constituyen el verdadero pilar del hogar.

“Hoy más que nunca, es importante dejar de romantizar el sacrificio materno y comenzar a construir entornos familiares donde el cuidado sea recíproco y para todos los miembros del hogar. En este Día de las Madres, además de los regalos y los festejos, la verdadera conversación debería centrarse en su bienestar y salud a largo plazo”, concluyó el especialista.

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