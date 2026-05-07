Abelardo de la Espriella sumó un nuevo apoyo a su campaña presidencial con Julio César Triana: “Se necesita recuperar la seguridad”

El congresista de Cambio Radical afirmó que el país necesita respuestas “con contundencia” frente a la violencia y la criminalidad - crédito @trianacongreso/Instagram

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo político después de que el representante a la Cámara Julio César Triana anunció su apoyo al aspirante y justificó su decisión con un mensaje centrado en la situación de orden público que enfrenta el país.

El congresista de Cambio Radical, colectivo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su preocupación por los hechos violentos registrados en distintas regiones: “Abelardo de la Espriella es quien Colombia necesita para recuperar la seguridad, enfrentar con decisión a la delincuencia y devolverle la tranquilidad a las familias”.

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En su pronunciamiento, sostuvo que Colombia atraviesa una crisis de seguridad que exige respuestas “con contundencia” y afirmó que esa situación lo llevó a respaldar la candidatura de “el Tigre”, como se hace llamar el aspirante de la extrema derecha.

Julio César Triana anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella con un mensaje centrado en la crisis de seguridad que enfrenta Colombia - crédito @CamaraColombia/X - @delaespriella_style/Instagram

La declaración del representante tuvo como eje principal los ataques armados ocurridos durante las últimas semanas. Triana hizo referencia a varios atentados que golpearon al suroccidente del país y en especial al departamento del Huila, región a la que representa en el Congreso.

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“Porque el crimen y la violencia se combaten con contundencia, estamos firmes por la Patria (lema de la candidatura de De la Espriella)”, afirmó el congresista en el video difundido en redes sociales.

El dirigente político recordó el atentado con moto bomba registrado en La Plata, hecho que dejó dos personas muertas y más de 30 heridas. Para Triana, ese ataque refleja el deterioro de la seguridad y el temor que enfrentan varias comunidades del país.

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También mencionó el ataque con camión bomba ocurrido en Cali, en el que murieron cinco soldados. A ese episodio sumó el atentado registrado en Cajibío, en el que fallecieron más de 20 personas; el congresista sostuvo que estos hechos muestran una escalada de violencia que, según dijo, no puede normalizarse.

Julio César Triana recordó varios actos violentos en Colombia con el fin de señalar que su apoyo es en pro de que la situación se mejore - crédito Colprensa

El respaldo de Triana representa otro apoyo político para la campaña de De la Espriella, que consolidó un discurso enfocado en seguridad y autoridad. El candidato de extrema derecha reunió respaldos de sectores que consideran prioritario endurecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados y las estructuras criminales.

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Aunque el representante no entregó más detalles sobre una eventual participación dentro de la campaña presidencial, sí dejó claro que su decisión responde a la situación de orden público. El congresista insistió en que el país necesita una postura firme frente a la criminalidad y señaló que los ataques terroristas registrados en varias zonas del territorio nacional marcaron su posición política.

¿Qué plantea De la Espriella frente a la inseguridad en Colombia?

La propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella parte de una política de “mano firme” contra el crimen y los grupos armados ilegales. El dirigente plantea fortalecer a la fuerza pública con más capacidades operativas y respaldo jurídico para policías y militares. También rechaza negociaciones con organizaciones criminales y defiende una respuesta basada en la autoridad del Estado.

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Abelardo de la Espriella plantea recuperar territorios afectados por bandas armadas y redes de narcotráfico - crédito Luisa González/Reuters

En materia de orden público, De la Espriella propone recuperar territorios afectados por bandas armadas y estructuras de narcotráfico. Su discurso insiste en que el Estado debe retomar el control de zonas donde operan grupos ilegales y redes de microtráfico; además, respalda el uso de tecnología de vigilancia y medidas de control para enfrentar la delincuencia.

El abogado también plantea reformas al sistema penal, entre sus propuestas aparecen el aumento de penas para delitos de alto impacto, la reducción de beneficios judiciales para reincidentes y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Su visión apunta a combatir la impunidad y endurecer las sanciones contra quienes cometan homicidios, extorsiones y hurtos.

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Otro de los ejes de su propuesta se centra en la lucha contra el narcotráfico, pues De la Espriella defiende la erradicación forzada de cultivos ilícitos y plantea retomar la aspersión aérea. A esto suma medidas de extinción de dominio para afectar las finanzas de organizaciones criminales y limitar su capacidad de operación.