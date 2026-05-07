Colombia

Abelardo de la Espriella sumó un nuevo apoyo a su campaña presidencial con Julio César Triana: “Se necesita recuperar la seguridad”

El representante de Cambio Radical explicó los motivos que lo llevaron a respaldar al candidato de extrema derecha cuando falta menos de un mes para la primera vuelta presidencial

Guardar
Google icon

El congresista de Cambio Radical afirmó que el país necesita respuestas “con contundencia” frente a la violencia y la criminalidad - crédito @trianacongreso/Instagram

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo político después de que el representante a la Cámara Julio César Triana anunció su apoyo al aspirante y justificó su decisión con un mensaje centrado en la situación de orden público que enfrenta el país.

El congresista de Cambio Radical, colectivo del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su preocupación por los hechos violentos registrados en distintas regiones: “Abelardo de la Espriella es quien Colombia necesita para recuperar la seguridad, enfrentar con decisión a la delincuencia y devolverle la tranquilidad a las familias”.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, sostuvo que Colombia atraviesa una crisis de seguridad que exige respuestas “con contundencia” y afirmó que esa situación lo llevó a respaldar la candidatura de “el Tigre”, como se hace llamar el aspirante de la extrema derecha.

Julio César Triana anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella con un mensaje centrado en la crisis de seguridad que enfrenta Colombia - crédito @CamaraColombia/X - @delaespriella_style/Instagram
Julio César Triana anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella con un mensaje centrado en la crisis de seguridad que enfrenta Colombia - crédito @CamaraColombia/X - @delaespriella_style/Instagram

La declaración del representante tuvo como eje principal los ataques armados ocurridos durante las últimas semanas. Triana hizo referencia a varios atentados que golpearon al suroccidente del país y en especial al departamento del Huila, región a la que representa en el Congreso.

PUBLICIDAD

“Porque el crimen y la violencia se combaten con contundencia, estamos firmes por la Patria (lema de la candidatura de De la Espriella)”, afirmó el congresista en el video difundido en redes sociales.

El dirigente político recordó el atentado con moto bomba registrado en La Plata, hecho que dejó dos personas muertas y más de 30 heridas. Para Triana, ese ataque refleja el deterioro de la seguridad y el temor que enfrentan varias comunidades del país.

También mencionó el ataque con camión bomba ocurrido en Cali, en el que murieron cinco soldados. A ese episodio sumó el atentado registrado en Cajibío, en el que fallecieron más de 20 personas; el congresista sostuvo que estos hechos muestran una escalada de violencia que, según dijo, no puede normalizarse.

Julio César Triana criticó que Gustavo Petro solo se haya reunido con Álvaro Uribe y miembros del Centro Democrático - crédito Colprensa
Julio César Triana recordó varios actos violentos en Colombia con el fin de señalar que su apoyo es en pro de que la situación se mejore - crédito Colprensa

El respaldo de Triana representa otro apoyo político para la campaña de De la Espriella, que consolidó un discurso enfocado en seguridad y autoridad. El candidato de extrema derecha reunió respaldos de sectores que consideran prioritario endurecer la respuesta del Estado frente a los grupos armados y las estructuras criminales.

Aunque el representante no entregó más detalles sobre una eventual participación dentro de la campaña presidencial, sí dejó claro que su decisión responde a la situación de orden público. El congresista insistió en que el país necesita una postura firme frente a la criminalidad y señaló que los ataques terroristas registrados en varias zonas del territorio nacional marcaron su posición política.

¿Qué plantea De la Espriella frente a la inseguridad en Colombia?

La propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella parte de una política de “mano firme” contra el crimen y los grupos armados ilegales. El dirigente plantea fortalecer a la fuerza pública con más capacidades operativas y respaldo jurídico para policías y militares. También rechaza negociaciones con organizaciones criminales y defiende una respuesta basada en la autoridad del Estado.

Abelardo de la Espriella plantea recuperar territorios afectados por bandas armadas y redes de narcotráfico - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella plantea recuperar territorios afectados por bandas armadas y redes de narcotráfico - crédito Luisa González/Reuters

En materia de orden público, De la Espriella propone recuperar territorios afectados por bandas armadas y estructuras de narcotráfico. Su discurso insiste en que el Estado debe retomar el control de zonas donde operan grupos ilegales y redes de microtráfico; además, respalda el uso de tecnología de vigilancia y medidas de control para enfrentar la delincuencia.

El abogado también plantea reformas al sistema penal, entre sus propuestas aparecen el aumento de penas para delitos de alto impacto, la reducción de beneficios judiciales para reincidentes y la construcción de cárceles de máxima seguridad. Su visión apunta a combatir la impunidad y endurecer las sanciones contra quienes cometan homicidios, extorsiones y hurtos.

Otro de los ejes de su propuesta se centra en la lucha contra el narcotráfico, pues De la Espriella defiende la erradicación forzada de cultivos ilícitos y plantea retomar la aspersión aérea. A esto suma medidas de extinción de dominio para afectar las finanzas de organizaciones criminales y limitar su capacidad de operación.

Google icon

Temas Relacionados

Jilio César TrianaCambio RadicalAbelardo de la EspriellaSeguridad en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Roy Barreras confesó por qué no participó en la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia, que ganó Iván Cepeda: “No fue un error”

El exembajador y excongresista habló de los motivos que lo llevaron a desestimar su presencia en la consulta interna del partido de Gobierno, que se llevó a cabo el 26 de octubre

Roy Barreras confesó por qué no participó en la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia, que ganó Iván Cepeda: “No fue un error”

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

El cuadro bogotano visita Montevideo con la urgencia, y la necesidad de sumar la victoria para seguir con vida en la “Gran Conquista”

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Resultados Super Astro Sol hoy 7 de mayo: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 7 de mayo: verifique el signo ganador

Petro respondió al registrador Hernán Penagos e insistió en que el software electoral no es seguro: “Ordenó cambiarlo”

Hernán Penagos afirmó que se está generando desinformación sobre la transparencia y confiabilidad del sistema electoral y que eso puede derivar en “muerte”

Petro respondió al registrador Hernán Penagos e insistió en que el software electoral no es seguro: “Ordenó cambiarlo”

Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años de prisión al exgobernador del Putumayo Felipe Alfonso Guzmán: ordenó su captura inmediata

El alto tribunal impuso la pena contra el exmandatario departamental por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. La decisión también absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya Díaz

Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años de prisión al exgobernador del Putumayo Felipe Alfonso Guzmán: ordenó su captura inmediata
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Hayley Williams presentará su espectáculo en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Aida Victoria confesó la enseñanza que le dejó el proceso judicial en su contra: “Intento ser feliz”

Alexa Torrex no volvió a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

Deportes

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

El resultado entre Peñarol y Platense que le sirve a Santa Fe para seguir con vida en Copa Libertadores

Medellín sacudiría la Liga BetPlay con un técnico campeón del fútbol colombiano: habría iniciado conversaciones

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot