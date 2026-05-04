Colombia

50 frases del Día de la Madre para WhatsApp: mensajes cortos, emotivos y divertidos

Tenga en cuenta estos mensajes originales para sorprender a mamá en su día y recuerde que lo ideal es acompañarlos de un detalle que la haga sonreír y le recuerde el agradecimiento y cariño por todos sus años de entrega absoluta

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Mujer sonriendo escribe en un smartphone. Se ve un chat de WhatsApp para "Mamá" con un corazón. En la mesa, una taza de café y un croissant.
Sin duda, estos mensajes le sacarán una sonrisa o una lágrima a su mamá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Día de la Madre es una de las fechas más importantes del año para recordarle a esa mujer que le dio la vida el agradecimiento por todo el amor y acompañamiento en cada una de sus etapas. Los mensajes cortos son perfectos para acompañar dedicatorias a través de publicaciones en redes sociales, enviárselos a su mamá por mensaje y luego sorprenderla con un detalle.

A continuación encontrará una selección de 50 frases para felicitar a mamá por WhatsApp en su día y por qué no, acompañarlas con una foto que tengan juntos como uno de los recuerdos que atesoran juntos.

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Frases cortas para el Día de la Madre

  • Gracias por tanto amor y por darme tu vida, mamá.
  • Eres mi ejemplo y mi fuerza para seguir día a día.
  • Todo lo bueno en mí te lo debo a ti.
  • Mamá, eres mi persona favorita en el mundo.
  • Gracias por cuidarme siempre e inspirarme a ser mejor.
  • Tus abrazos son mi lugar seguro.
  • No hay nadie como tú, eres mi mayor felicidad.
  • Eres mi mayor bendición.
  • Gracias por tu paciencia infinita.
  • Mamá, eres mi mejor amiga.
Primer plano de una mujer y una niña mirándose con cariño. La niña sostiene un ramo de flores, con el sol del atardecer brillando detrás.
Enviar estos mensajes acompañados de una foto suya con mamá pueden alegrarle el día - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frases diferentes para evitar un mensaje tradicional y hacer sonreír a mamá

  • Mamá, eres la jefa de jefas.
  • No se necesita a Google teniendo a mamá, lo encuentras todo.
  • Gracias por ser mi banco, mi chofer y mi psicóloga.
  • Qué afortunada eres de ser mi madre. ¡Mentira! El afortunado soy yo por tenerte.
  • Mamá, contigo no hay wifi, pero hay amor ilimitado y eso es más que suficiente.
  • Madre, gracias por no abandonarme cuando nací.
  • Si la maternidad fuera fácil, los papás la harían.
  • Eres la única que me aguanta de verdad.
  • Gracias por tus consejos… y tus amenazas.
  • Si yo fuera tú, también me querría.
  • Mamá, sí tienes razón sobre todo.

Frases para emocionar a mamá

  • Todo lo que soy es gracias a ti y prometo que te haré sentir orgullosa.
  • El amor de mi madre es el motor de mi mundo.
  • Tu sonrisa me da paz.
  • Eres la luz en mis días grises.
  • Siempre seré tu niño/a, pase el tiempo que pase.
  • A tu lado, la vida es más fácil, no te vayas nunca.
  • Gracias por enseñarme a vivir y creer en mí.
  • Eres mi primer amor y el más grande.
  • Nada me hace más feliz que verte sonreír.
  • Tu amor me protege siempre.
Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
Las redes sociales acortan distancias por lo que no debe esperar a una fecha oficial para dedicar una frase de amor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mensajes cortos y bonitos para el Día de la Madre

  • Eres admirable, mamá.
  • Haces que cada día valga la pena.
  • Verte feliz me hace olvidar cualquier tristeza.
  • Gracias por ser tú, no te cambio por nada.
  • Eres la mejor del mundo.
  • Orgulloso de ser tu hijo/a.
  • Tu amor es mi mayor tesoro.
  • Siempre a tu lado.
  • Mamá, eres única.
  • Te admiro mucho.

Frases para usar como estado en redes sociales

  • Contigo aprendí a amar sin medida.
  • Gracias por tu amor incondicional.
  • Mi vida no sería igual sin ti.
  • Eres mi mayor inspiración.
  • Agradezco cada día tenerte.
  • Eres la reina de mi vida.
  • Siempre cuentas conmigo.
  • Mi mundo empieza y termina contigo.
  • Te celebro todos los días, mamá.
Una familia celebra el Día de la Madre alrededor de una mesa llena de comida. La madre sonríe con un ramo de flores mientras sus hijos le dan tarjetas.
Aunque lo ideal es compartir en familia, recuerde que puede enviar un mensaje en esta fecha especial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque las redes sociales son ideales para acortar distancias, usted puede alegrar este día tan especial no solo con una foto o un mensaje, sino llevarle algún detalle a mamá o, en dado caso de que viva lejos de ella, puede enviárselo y recordarle así el papel que tiene en su vida.

Cuándo es el Día de la Madre en 2026

El Día de la Madre en Colombia se celebra el 10 de mayo de 2026, que corresponde al segundo domingo del mes, una fecha que se convierte en el momento ideal para demostrar el amor a esa mujer que le dio la vida.

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