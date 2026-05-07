Medellín sacudiría la Liga BetPlay con un técnico campeón del fútbol colombiano: habría iniciado conversaciones

Independiente Medellín se quedó sin técnico en las tres últimas jornadas de la Liga BetPlay por la salida de Alejandro Restrepo - crédito Colprensa

Independiente Medellín empezará un nuevo proceso para el segundo semestre de 2026, luego de la salida del entrenador Alejandro Restrepo por malos resultados a lo largo del año, que le costó al club la eliminación de la Liga BetPlay, pocos días después de su partida, y quedar al borde de salir de la Copa Libertadores.

El Poderoso habría iniciado las conversaciones con un reconocido técnico en el fútbol colombiano, el cual viene de dirigir a otro conjunto del torneo y salió campeón de la liga en dos ocasiones, además de una Superliga, y fue timonel de la selección Colombia hace más de una década.

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De otro lado, el conjunto antioqueño afrontará ahora las tres últimas jornadas de la Copa Libertadores y la fase de grupos en la Copa Colombia, ronda a la que cayó después de no pasar a los playoffs de la Liga BetPlay, y se medirá a Cúcuta Deportivo, Leones, Fortaleza y Orsomarso.

“Iniciaron conversaciones formales”

El cuadro rojo de la capital antioqueña no quiere repetir otro fracaso en 2026, sino igualar el éxito de 2025, cuando llegó a la final de la Copa Colombia y la Liga BetPlay, pero esta vez celebrando un título porque la última vez que dio la vuelta olímpica fue en enero de 2021, con la Copa BetPlay.

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Según el periodista Juan Felipe Cadavid, Independiente Medellín ya buscó a Leonel Álvarez, técnico con el que mantiene una buena relación desde sus dos ciclos ( 2009-2010 y 2015 -2016), además de salir campeón con la institución.

Leonel Álvarez viene de dirigir al Atlético Bucaramanga, con el que no ha llegado a un acuerdo para su salida oficial - crédito Colprensa

“Independiente Medellín y Leonel Álvarez iniciaron conversaciones formales. Con Pareja hubo acercamientos, pero con Álvarez ya iniciaron conversaciones formales”, fueron las palabras del comunicador en la tarde del jueves 7 de mayo en el programa La FM Más Fútbol.

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Hasta el momento, no se sabe cómo van esas conversaciones, pues el club no confirmará ni negará nada hasta que se tenga un acuerdo, ya que se trata de un timonel reconocido y, en caso de avanzar en las negociaciones, no las quieren torpedear con una filtración a la prensa.

Independiente Medellín necesita con urgencia un entrenador importante que lo devuelva a la pelea por títulos en el fútbol colombiano - crédito EFE/STR

Por otro lado, mientras se anuncia al nuevo entrenador, Sebastián Botero se mantendrá como interino en el Medellín, ya logró tres triunfos y una derrota, tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores, y espera que el club quede en el mejor momento para su reemplazo.

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Un grato recuerdo con Leonel Álvarez

Hablar del exvolante de la selección Colombia en el Poderoso es referirse a una persona que llegó en el momento menos esperado y dio una de las sorpresas más importantes en el fútbol colombiano en los últimos años, pues su carrera en los banquillos inició con un logro enorme,

Leonel Álvarez empezó a ser técnico gracias al Medellín, que lo contrató en 2009 para reemplazar a Santiago Escobar, del que era su asistente técnico, y en cuestión de seis meses conformó una plantilla competitiva que salió campeona en diciembre de ese año, con Jackson Martínez como su goleador.

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Leonel Álvarez celebró con Medellín el título de liga en 2016, al vencer en la final al Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Para 2010, el entrenador se fue a la selección Colombia para integrar el cuerpo técnico de Hernán Darío Herrera, que se fue en el segundo semestre de 2011 y le tocó afrontar la responsabilidad de iniciar las eliminatorias a Brasil 2014, sumando cuatro puntos en sus primeras tres jornadas.

Para mediados de 2015, luego de que a Hernán Torres le fuera mal con el Medellín, el club llamó nuevamente a Leonel Álvarez, que el año siguiente le dio, hasta ahora, el último trofeo de liga en el Torneo Apertura 2016, una hazaña que quiere repetir el Poderoso una década después.

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