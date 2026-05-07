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Roy Barreras confesó por qué no participó en la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia, que ganó Iván Cepeda: “No fue un error”

El exembajador y excongresista habló de los motivos que lo llevaron a desestimar su presencia en la consulta interna del partido de Gobierno, que se llevó a cabo el 26 de octubre

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Roy Barreras confía en dar una sorpresa en la contienda del 31 de mayo, pese a que la intención de voto llegaría apenas al 0,1%, según diferentes mediciones - crédito Luisa González/REUTERS
Roy Barreras confía en dar una sorpresa en la contienda del 31 de mayo, pese a que la intención de voto llegaría apenas al 0,1%, según diferentes mediciones - crédito Luisa González/REUTERS

Roy Barreras, uno de los doce candidatos presidenciales que siguen en carrera rumbo a la contienda que se efectuará el domingo 31 de mayo, reveló por qué no quiso participar en la consulta presidencial interna del Pacto Histórico, del 26 de octubre de 2025, en la que se impuso el senador Iván Cepeda Castro, que venció en la contienda a la exministra de Salud Carolina Corcho.

El exembajador y excongresista, en diálogo con el activista Beto Coral, se refirió al proceso que consagró a Cepeda como candidato oficialista, con más de 2,5 millones de votos, y respondió que su ausencia se debió a razones estratégicas y doctrinarias, y no a un error político, como han sugerido algunos actores políticos de los sectores progresistas, que sugirieron que la determinación lo dejó sin opciones de avanzar en su intención.

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Ante la pregunta de Coral, que se refirió a si su ausencia en la consulta interna pudo haber sido una equivocación estratégica, dada “la inclinación del presidente (Gustavo Petro) a su favor”, Barreras defendió su posición. “No fue un error, era una decisión con coherencia”, dijo el político vallecaucano, que aludió a que las condiciones impuestas para competir incluían la fusión plena de su partido con la izquierda.

Iván Cepeda habló tras su triunfo en la consulta del Pacto Histórico
Iván Cepeda fue el ganador de la consulta del Pacto Histórico, con 2.590.797 votos, con lo que superó con creces a la exministra Carolina Corcho - crédito prensa Iván Cepeda

Este requisito, que afectaba a la colectividad La Fuerza de la Paz, resultaba -a juicio de Barreras- insostenible para los que, como él, han reivindicado sus orígenes liberales. Y puntualizó las diferencias profundas que motivaron su decisión, pues, a diferencia de las fuerzas de izquierda que ya compartían un proyecto político unificado, la fusión en su parecer equivalía a diluir décadas de historia y convicciones del liberalismo.

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“Para quienes llevamos, y en mi caso, 17 años en el mismo sitio, desaparecer unas ideas y unas convicciones para fusionarse en lo que nunca fui, que yo nunca fui un partido de izquierda”, expuso Barreras, que se desmarcó de la corriente que impulsa el propio jefe de Estado, con la candidatura del congresista Cepeda, que lidera las diferentes mediciones de intención de voto en el territorio nacional.

¿Cómo se desarrolló la consulta del Pacto Histórico a la presidencia?

Es válido precisar que Cepeda se adjudicó la candidatura del Pacto Histórico para las presidenciales de 2026 tras recibir el 65,17% de los votos, con un total de 2.590.797 sufragios, frente a los 678.962 votos que obtuvo la exministra Corcho, que la llevaron a encabezar la lista del Pacto Histórico al Senado. Aunque el exalcalde Daniel Quintero apareció en el tarjetón, finalmente renunció a hacer parte del proceso.

Roy Barreras se reunió con el mandatario Gustavo Petro el miércoles 7 de mayo en la Casa de Nariño - crédito redes sociales
Roy Barreras habló del requisito que impuso el presidente Gustavo Petro para la consulta interna del Pacto Histórico, de la cual no estuvo de acuerdo - crédito suministrada a Infobae Colombia

El dato más relevante de esta jornada, que se efectuó en una fecha atípica, fue el nivel de participación, más de 3,4 millones de votos, lo que le dio el aval al congresista para lo que debía ser su participación en la consulta del Frente por la Vida, que a la postre fue descartada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a conceptos jurídicos que lo sacaron de este mecanismo.

Por tal motivo, al ser preguntado por la contribución de cada bloque histórico, Barreras planteó una genealogía de los derechos sociales en Colombia. “La izquierda merece respeto y afecto por sus luchas y los logros que han conseguido para todos nosotros. Pero debo mi vida al liberalismo popular, a sus logros, a sus principios”, afirmó el médico de profesión, que en el pasado estuvo al lado del expresidente Álvaro Uribe.

Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El 31 de mayo están convocados a las urnas más de 41 millones de colombianos, en pro de elegir a su nuevo presidente - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Y, de la misma manera, recordó que la abolición de la esclavitud, el avance de los derechos laborales y de las mujeres, y la resistencia contra el autoritarismo fueron protagonizados por el liberalismo popular, con figuras históricas como José Hilario López, Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán, a las cuales emuló para respaldar su aspiración, que a la luz de las encuestas ni siquiera llega al 1% en el respaldo ciudadano.

En ese mismo diálogo, Barreras describió la condición actual de los partidos, al referirse al liberalismo oficialista como “un liberalismo deteriorado, de derecha, muy decrépito”, y extendió su crítica al sistema de partidos en general. “Los partidos políticos tradicionales hoy han entrado en un deterioro absoluto y resulta que no hay democracia en ninguna parte del mundo si no hay congreso o parlamento”, remarcó.

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