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El resultado entre Peñarol y Platense que le sirve a Santa Fe para seguir con vida en Copa Libertadores

El equipo bogotano viene de empatar con Cortinhians en condición de local, resultado que lo obliga a depender de otros equipos si quiere clasificar a los octavos de final

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La anotación del delantero Hugo Rodallega ante Corinthians de Brasil para abrir el marcador a favor de Santa Fe - crédito Conmebol

El empate entre Peñarol y Platense aparece, en principio, el resultado que más le conviene a Independiente Santa Fe si quiere mantenerse con vida en la Copa Libertadores. La razón es evitar que Platense, hoy segundo del grupo E, tome más ventaja en la tabla y prácticamente sentencie la pelea por la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, ese mismo resultado también trae un problema para el equipo bogotano, pues permitiría que Peñarol, actualmente último de la zona, alcance en puntos al conjunto cardenal. Es decir, el empate sirve para frenar al rival directo de arriba, pero al mismo tiempo revive al equipo uruguayo y aprieta todavía más la clasificación.

No obstante, si el objetivo más realista es asegurar el tercer lugar del grupo y clasificar a la Copa Sudamericana, entonces el escenario más favorable sería una victoria de Platense. En ese caso, el club argentino se consolidaría en la segunda posición y evitaría que Peñarol recorte distancia sobre Santa Fe. Así, el cuadro bogotano conservaría el tercer lugar a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos.

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Platense-Independiente Santa Fe
Fotografía de Emmanuel Olivera y Hugo Rodallega después del partido ante Platense en Copa Libertadores - crédito Conmebol

El panorama quedó extremadamente complejo para Santa Fe luego del empate 1-1 frente a Corinthians en El Campín. El conjunto dirigido por Pablo Repetto volvió a dejar escapar puntos en condición de local y continúa sin ganar después de cuatro jornadas disputadas en la fase de grupos. Con apenas dos unidades, el cuadro capitalino depende ahora no solo de sus resultados, sino también de lo que ocurra entre Platense y Peñarol.

La tabla del grupo E tiene a Corinthians como líder sólido con 10 puntos en cuatro partidos. Platense es segundo con 6 unidades en tres encuentros, Santa Fe es tercero con 2 puntos en cuatro juegos y Peñarol es último con apenas una unidad, aunque todavía tiene un partido pendiente. Allí radica la preocupación cardenal: si los uruguayos consiguen sumar en Argentina, alcanzarán rápidamente a Santa Fe y complicarán incluso la posibilidad de quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana.

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Esta es la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores - créditos Google
Esta es la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores - créditos Google

Por eso, dependiendo del objetivo que se plantee Santa Fe para las últimas dos fechas, el análisis cambia completamente. Si la ilusión todavía pasa por pelear un milagro hacia los octavos de final, lo más conveniente sería un empate entre Platense y Peñarol. Ese resultado mantendría a los argentinos relativamente cerca y evitaría que se despegaran en la clasificación. Además, dejaría abierta la posibilidad de que Santa Fe llegue con opciones matemáticas al duelo directo contra Platense en Bogotá, programado para la quinta jornada.

El problema para Santa Fe es que dejó pasar una oportunidad enorme frente a Corinthians. El equipo colombiano mostró una de sus mejores versiones en el segundo tiempo y estuvo muy cerca de celebrar su primera victoria continental. Hugo Rodallega abrió el marcador luego de una asistencia de Jáder Obrian y encendió la ilusión en El Campín. Incluso, el delantero tuvo otras ocasiones para ampliar la ventaja y Nahuel Bustos desperdició dos opciones claras que pudieron sentenciar el compromiso.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Corinthians en su visita al estadio Nemesio Camacho el Campin - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sin embargo, como le ha ocurrido a Santa Fe durante gran parte de esta Libertadores, la falta de contundencia terminó costándole caro. Corinthians resistió la presión y encontró el empate en los minutos de adición gracias a un cabezazo de Gustavo Henrique, quien silenció el estadio y dejó al equipo cardenal al borde de la eliminación.

Más allá del esfuerzo y de algunos pasajes de buen fútbol, las cuentas empiezan a pesar. Cuatro partidos, ninguna victoria y apenas dos puntos son números demasiado pobres para aspirar seriamente a avanzar en la Copa Libertadores. Ahora, el futuro del conjunto bogotano depende de una combinación de resultados y de una obligación clara: ganar los dos encuentros restantes.

La próxima jornada será decisiva. Santa Fe recibirá a Platense en Bogotá en un duelo que prácticamente definirá sus aspiraciones internacionales para el segundo semestre del año. Antes de eso, toda la atención estará puesta en lo que ocurra entre argentinos y uruguayos, un partido que puede acercar a Santa Fe al milagro o terminar de sepultar sus aspiraciones continentales.

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