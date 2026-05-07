Colombia

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

En una entrevista reciente, la samaria habló abiertamente sobre el impacto emocional que le produce conciliar sus responsabilidades de madre, esposa y figura pública, generando identificación y debate entre sus seguidoras

Guardar
Google icon
La presentadora y modelo compartió su experiencia durante el funeral del Papa - crédito @talianav/ Instagram
Taliana Vargas y el “síndrome de la mala madre”: su testimonio genera conversación en redes - crédito @talianav/ Instagram

Taliana Vargas, reconocida actriz y exreina de belleza, sorprendió al sincerarse públicamente sobre los desafíos emocionales que enfrenta al equilibrar su vida familiar y sus compromisos personales.

En una entrevista para Faces Beauty Colombia, Vargas abordó el impacto que tiene en su bienestar el hecho de combinar su rol como madre, esposa y figura pública.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, la también gestora social de Cali admitió que, pese a sus esfuerzos por estar presente en la vida de sus hijos, convive de manera constante con sentimientos de culpa. “Yo siento culpa, mucha culpa, mucha culpa. Eso que les dedico tiempo, soy una mamá muy presente, pero tengo mi espacio y acompaño a mi esposo”, expresó. Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre mujeres que manifestaron sentirse identificadas con la situación descrita por Vargas.

Taliana Vargas y su hijo
Taliana Vargas confesó que, aunque intenta ser una madre presente, enfrenta sentimientos de culpa al equilibrar su vida familiar y profesional, lo que generó identificación y debate entre sus seguidoras - crédito @talianav/ Instagram

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su explicación sobre el origen de ese sentimiento. Taliana Vargas aclaró que la culpa no está relacionada únicamente con el tiempo que pasa fuera de casa, sino con la etapa de crecimiento que atraviesan sus hijos. “Si siento culpa, es por la edad”, afirmó, en referencia a la importancia que concede a estar cerca de Alicia y Antonio, sus hijos junto a su esposo, Alejandro Eder.

PUBLICIDAD

La confesión de Vargas reavivó el debate sobre el llamado “síndrome de la mala madre”, concepto utilizado por psicólogos para describir el sentimiento de culpa que algunas mujeres experimentan cuando dedican tiempo a su vida profesional o personal. De acuerdo con especialistas, esta percepción puede surgir incluso en madres muy involucradas en la crianza de sus hijos, y suele estar alimentada por la presión social sobre el rol materno.

Cali por segunda vez fue el escenario elegido por Taliana Vargas para celebrar su amor con Alejandro Éder
Taliana Vargas destacó que, además de su rol como madre, busca equilibrar su tiempo entre sus hijos y el acompañamiento a su esposo, Alejandro Eder, en sus responsabilidades y proyectos familiares - crédito @talianav/Instagram

Taliana Vargas, quien además de sus funciones familiares participa en actividades sociales y proyectos públicos, explicó que este sentimiento forma parte de una búsqueda constante por equilibrar sus distintas responsabilidades. Sus palabras abrieron nuevamente la conversación sobre los retos cotidianos que enfrentan muchas madres, especialmente aquellas que deben conciliar sus labores en el hogar con una agenda profesional o pública.

Taliana Vargas rindió homenaje a Rafael Orozco

La figura de Rafael Orozco volvió a ser recordada recientemente gracias a un emotivo mensaje de Taliana Vargas, quien utilizó sus redes sociales para rendir homenaje al legendario cantante vallenato. La actriz y modelo, que además ocupa el cargo de primera dama de Cali, aprovechó el inicio del Festival de la Leyenda Vallenata 2026 para destacar el legado musical del artista y la importancia de su memoria en el folclore colombiano.

En su publicación de Instagram, Taliana Vargas compartió imágenes de la telenovela “Rafael Orozco, el ídolo”, producción en la que interpretó a Clara Elena Cabello Sarmiento, la esposa del artista, durante la emisión de la serie entre 2012 y 2013. Acompañando las imágenes, escribió: “Homenaje a Rafael Orozco 💔 ¡Cómo olvidarlo! Siempre en nuestros corazones”, y dedicó unas palabras especiales a la familia del cantante: “Un abrazo especial a Clara, a sus @wendyorozco @lorraineorozcolas quiero con todo mi corazón. Encarnar a Clara Cabello en esa historia de tanto amor a la cultura y el vallenato... Hoy le hago un homenaje desde mi corazón 💛 (sic)”. La reacción de Clara Elena Cabello no se hizo esperar y respondió al mensaje con un afectuoso “Te amo. Bendiciones ❤️❤️❤️”.

Taliana Vargas recordó a Rafael Orozco con un mensaje emotivo, debido al Festival Vallenato 2026 - crédito @talianav/Instagram
Taliana Vargas recordó a Rafael Orozco con un mensaje emotivo, debido al Festival Vallenato 2026 - crédito @talianav/Instagram

La interpretación de Vargas fue reconocida tanto por el público como por la crítica, obteniendo el premio TVyNovelas a Actriz Protagónica en 2013. Su papel como Clara Elena fue fundamental en la narrativa de la telenovela, ya que el personaje representaba el apoyo emocional y la estabilidad de Rafael Orozco frente a los retos de la fama y las exigencias del entorno musical. Junto a Alejandro Palacio, quien dio vida al cantautor vallenato, Vargas logró transmitir la dimensión humana detrás del ídolo, resaltando los lazos familiares y las dificultades que enfrentó la familia Orozco durante la carrera del artista.

La publicación de Taliana Vargas reavivó la conversación en redes sociales sobre el legado de Rafael Orozco y la importancia de preservar la historia y la identidad del vallenato en la cultura nacional, en momentos en que la música sigue siendo un elemento central de celebración y memoria colectiva.

Google icon

Temas Relacionados

Taliana Vargasculpa maternasíndrome de la mala madreColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jaime Lombana radicó ante la Fiscalía una denuncia penal para que se investigue el presunto hackeo del celular de Paloma Valencia

A criterio del abogado, la situación pone en peligro la integridad de la canditata presidencial y de su familia

Jaime Lombana radicó ante la Fiscalía una denuncia penal para que se investigue el presunto hackeo del celular de Paloma Valencia

En Colombia se empiezan a crear y exportar casas de plástico que están listas en cinco días: resisten sismos y fuertes vientos

Un innovador sistema desarrollado por una empresa nacional permite edificar casas utilizando materiales reaprovechados y ensamblados, lo que representa una alternativa frente a técnicas tradicionales dependientes del cemento y el acero

En Colombia se empiezan a crear y exportar casas de plástico que están listas en cinco días: resisten sismos y fuertes vientos

El contralor General hizo fuerte llamado por presunta participación indebida en política: “El Gobierno hace lo que criticaba cuando era oposición”

El funcionario Carlos Hernán Rodríguez llamó la atención sobre prácticas que se reiteran en distintos niveles del Estado, y cuestionó la coherencia de quienes antes criticaban la intervención política y ahora la ejercen

El contralor General hizo fuerte llamado por presunta participación indebida en política: “El Gobierno hace lo que criticaba cuando era oposición”

Un ocelote nativo fue liberado tras culminar su rehabilitación en centro especializado de Antioquia

La estrategia coordinada para la ubicación del animal en una zona protegida busca afianzar la conectividad ecológica y fortalecer la existencia de corredores biológicos entre los municipios seleccionados para su integración

Un ocelote nativo fue liberado tras culminar su rehabilitación en centro especializado de Antioquia

Con ingredientes caseros puede preparar un pico de gallo al estilo colombiano

Esta es una ensalada versátil que transforma platos típicos, mientras realza la comida casera con su textura crujiente y sabor vibrante

Con ingredientes caseros puede preparar un pico de gallo al estilo colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex sorprendió al no regresar a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex sorprendió al no regresar a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Soy muy presente, pero siento culpa”

Actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso casos de acoso en las producciones de televisión: “Lo primero que hacían era tocarles las nalgas”

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría fecha para la gran final tras definirse el top 7: esto se sabe

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Deportes

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich: esta es la formación

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot