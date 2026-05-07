Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

Taliana Vargas y el “síndrome de la mala madre”: su testimonio genera conversación en redes - crédito @talianav/ Instagram

Taliana Vargas, reconocida actriz y exreina de belleza, sorprendió al sincerarse públicamente sobre los desafíos emocionales que enfrenta al equilibrar su vida familiar y sus compromisos personales.

En una entrevista para Faces Beauty Colombia, Vargas abordó el impacto que tiene en su bienestar el hecho de combinar su rol como madre, esposa y figura pública.

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Durante la conversación, la también gestora social de Cali admitió que, pese a sus esfuerzos por estar presente en la vida de sus hijos, convive de manera constante con sentimientos de culpa. “Yo siento culpa, mucha culpa, mucha culpa. Eso que les dedico tiempo, soy una mamá muy presente, pero tengo mi espacio y acompaño a mi esposo”, expresó. Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre mujeres que manifestaron sentirse identificadas con la situación descrita por Vargas.

Taliana Vargas confesó que, aunque intenta ser una madre presente, enfrenta sentimientos de culpa al equilibrar su vida familiar y profesional, lo que generó identificación y debate entre sus seguidoras - crédito @talianav/ Instagram

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su explicación sobre el origen de ese sentimiento. Taliana Vargas aclaró que la culpa no está relacionada únicamente con el tiempo que pasa fuera de casa, sino con la etapa de crecimiento que atraviesan sus hijos. “Si siento culpa, es por la edad”, afirmó, en referencia a la importancia que concede a estar cerca de Alicia y Antonio, sus hijos junto a su esposo, Alejandro Eder.

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La confesión de Vargas reavivó el debate sobre el llamado “síndrome de la mala madre”, concepto utilizado por psicólogos para describir el sentimiento de culpa que algunas mujeres experimentan cuando dedican tiempo a su vida profesional o personal. De acuerdo con especialistas, esta percepción puede surgir incluso en madres muy involucradas en la crianza de sus hijos, y suele estar alimentada por la presión social sobre el rol materno.

Taliana Vargas destacó que, además de su rol como madre, busca equilibrar su tiempo entre sus hijos y el acompañamiento a su esposo, Alejandro Eder, en sus responsabilidades y proyectos familiares - crédito @talianav/Instagram

Taliana Vargas, quien además de sus funciones familiares participa en actividades sociales y proyectos públicos, explicó que este sentimiento forma parte de una búsqueda constante por equilibrar sus distintas responsabilidades. Sus palabras abrieron nuevamente la conversación sobre los retos cotidianos que enfrentan muchas madres, especialmente aquellas que deben conciliar sus labores en el hogar con una agenda profesional o pública.

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Taliana Vargas rindió homenaje a Rafael Orozco

La figura de Rafael Orozco volvió a ser recordada recientemente gracias a un emotivo mensaje de Taliana Vargas, quien utilizó sus redes sociales para rendir homenaje al legendario cantante vallenato. La actriz y modelo, que además ocupa el cargo de primera dama de Cali, aprovechó el inicio del Festival de la Leyenda Vallenata 2026 para destacar el legado musical del artista y la importancia de su memoria en el folclore colombiano.

En su publicación de Instagram, Taliana Vargas compartió imágenes de la telenovela “Rafael Orozco, el ídolo”, producción en la que interpretó a Clara Elena Cabello Sarmiento, la esposa del artista, durante la emisión de la serie entre 2012 y 2013. Acompañando las imágenes, escribió: “Homenaje a Rafael Orozco 💔 ¡Cómo olvidarlo! Siempre en nuestros corazones”, y dedicó unas palabras especiales a la familia del cantante: “Un abrazo especial a Clara, a sus @wendyorozco @lorraineorozcolas quiero con todo mi corazón. Encarnar a Clara Cabello en esa historia de tanto amor a la cultura y el vallenato... Hoy le hago un homenaje desde mi corazón 💛 (sic)”. La reacción de Clara Elena Cabello no se hizo esperar y respondió al mensaje con un afectuoso “Te amo. Bendiciones ❤️❤️❤️”.

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Taliana Vargas recordó a Rafael Orozco con un mensaje emotivo, debido al Festival Vallenato 2026 - crédito @talianav/Instagram

La interpretación de Vargas fue reconocida tanto por el público como por la crítica, obteniendo el premio TVyNovelas a Actriz Protagónica en 2013. Su papel como Clara Elena fue fundamental en la narrativa de la telenovela, ya que el personaje representaba el apoyo emocional y la estabilidad de Rafael Orozco frente a los retos de la fama y las exigencias del entorno musical. Junto a Alejandro Palacio, quien dio vida al cantautor vallenato, Vargas logró transmitir la dimensión humana detrás del ídolo, resaltando los lazos familiares y las dificultades que enfrentó la familia Orozco durante la carrera del artista.

La publicación de Taliana Vargas reavivó la conversación en redes sociales sobre el legado de Rafael Orozco y la importancia de preservar la historia y la identidad del vallenato en la cultura nacional, en momentos en que la música sigue siendo un elemento central de celebración y memoria colectiva.

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