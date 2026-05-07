América y Tolima también festejaron con el bolsillo: este fue el premio por victoria en Libertadores y Sudamericana

Tolima y América fueron dos de los clubes colombianos beneficiados con el mérito deportivo que la Conmebol entrega a los ganadores en fase de grupos - crédito Deportes Tolima / América de Cali

Los equipos colombiano revivieron en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pues después de disputada la mitad de las fases de grupos, los seis se encontraban lejos del objetivo de superar dicha ronda para dejar en alto el nombre del país y del campeonato local.

América de Cali y Deportes Tolima ganaron buen dinero en la cuarta fecha, gracias a sus triunfos ante Alianza Atlético y Nacional de Uruguay, respectivamente, y esos recursos les cayeron bien para las finanzas de las instituciones para la temporada 2026, por la alta inversión en las plantillas.

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Sumado a ello, los dos dieron un paso enorme para acercarse a los octavos de final, sobre todo los ibaguereños, que rompieron el empate en puntos en la Libertadores, mientras que los rojos dieron un golpe en Perú para depender de sí mismo en su deseo de finalizar en la primera posición.

Premios para Tolima y América

Como parte de los premios económicos para todos los clubes participantes en las competencias de la Conmebol en 2026, incluso los de las fases previas, la Confederación Sudamericana de Fútbol también da un dinero para los conjuntos que ganen alguno de los seis compromisos de la fase de grupos.

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Para empezar, América de Cali consiguió 125.000 dólares por vencer a Alianza Atlético de Sullana, por marcador de 2-0 en Perú, lo que es otra motivación en el certamen para los equipos porque, cuanto más lejos avancen o les vaya bien en la ronda de grupos, más dinero obtendrán.

América revivió en la Copa Sudamericana gracias a su triunfo 2-0 sobre Alianza Atlético en Perú - crédito América de Cali

En el caso del Deportes Tolima, al ser la Libertadores un torneo que paga mejor, sumó 340.000 dólares por golear a Nacional de Uruguay, siendo la segunda ocasión que recibe el llamado “mérito deportivo”, como lo bautizó la Conmebol, pues antes superó a Cobreloa por 3-0.

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Los pijaos llevan una cifra acumulada en Libertadores es de nada menos que 2.780.000 dólares, pues viene de la segunda fase previa (500.000 dólares), tercera ronda de clasificación (600.000 dólares), avanzar a la fase de grupos (1.000.000 dólares) y sus dos triunfos (680.000 dólares).

Tolima llegó a siete puntos en la Copa Libertadores y se acerca a los octavos de final, tras cuatro jornadas - crédito Deportes Tolima

América de Cali ya suma un total de 775.000 dólares en la Copa Sudamericana, pues también consiguió 225.000 dólares en la fase previa, 300.000 dólares por ingresar a la fase de grupos y 250.000 dólares por sus dos triunfos sobre Alianza Atlético en Perú y en el Valle del Cauca.

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Declaraciones de los técnicos

En rueda de prensa, tanto el entrenador del Deportes Tolima como del América de Cali apreciaron muchos detalles para ganar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pues los dos llegaron con la soga al cuello y necesitaban vencer para seguir vivos a nivel internacional.

David González, timonel del rojo, afirmó que el siguiente paso será cerrar la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana con los dos encuentros restantes en el estadio Pascual Guerrero: “Hoy competimos, jugamos bien e hicimos lo planeado. Ahora hay que finalizar el objetivo en casa”.

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El técnico David González quiere dejar huella en el América de Cali, con el que desea llegar lejos en Copa Sudamericana y ganar un título - crédito Colprensa

“El acompañamiento del hincha en los tres partidos de visita ha sido magnífico. Estábamos un poquito en duda con ellos, de ganar de visitante. Queríamos que el viaje valiera la pena y se devuelvan contentos”, añadió el entrenador de los escarlatas.

Por su parte, el técnico de Tolima, Lucas González, agradeció a los aficionados por la ovación al término del compromiso contra Nacional de Uruguay: “Uno como DT sueña con dirigir en un equipo que pueda competirle a los más grandes del continente. He cumplido ese sueño en un lugar hermoso, en un equipo hermoso (…) Este club se ha ganado un espacio especial en mi corazón, espero retribuir con títulos”.

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