La salud mental de los trabajadores le está costando una millonada a Colombia: “Casos se triplicaron en la última década”

En 2024, el gasto directo de problemas de salud mental representó el 3,3% del Producto Interno Bruto en Colombia - crédito Colprensa

Colombia enfrenta una crisis de salud mental en la población en edad productiva con repercusiones directas en la economía y el mercado laboral. En 2024, más de 83.000 personas de entre 15 y 64 años de edad recibieron atención por episodios depresivos, una cifra que duplica los registros de hace una década y evidencia la creciente presión sobre el tejido social del país.

La crisis de salud mental en la fuerza laboral colombiana se traduce en un aumento constante de trastornos mentales, intentos de suicidio y pérdidas económicas sustanciales. Solo la mitad de quienes necesitan atención en salud mental recibe un tratamiento efectivo, mientras que las mujeres y los jóvenes entre 15 y 19 años de edad concentran la mayoría de casos.

PUBLICIDAD

El impacto se refleja en decenas de miles de intentos de suicidio y en costos que representan el 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Aumento de los episodios depresivos

En la última década, los episodios depresivos mostraron un aumento sostenido, y las mujeres representaron el 70% de las personas atendidas en 2024.

PUBLICIDAD

Los jóvenes de 15 a 19 años sumaron el 16,7% de las consultas. Solo el 49,2% de quienes necesitaron atención la recibió, una muestra de la brecha en la cobertura y continuidad del tratamiento. Para la población menor de 30 años, los registros de atención relacionados con trastornos depresivos en 2024 triplicaron los números de 2015.

Las mujeres representaron el 70% de las personas atendidas en 2024 - crédito Infobae Colombia

“Este hallazgo es relevante, considerando que este grupo representa la etapa de entrada a la vida laboral o educación superior y, en este sentido, la fuerza laboral que ingresará al mercado de trabajo en el corto y mediano plazo (dos a cinco años) podría estar llegando con una importante carga de morbilidad mental”, afirmó la presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), Adriana Solano Luque.

PUBLICIDAD

De igual forma, anotó que “en comparación con 2015, los registros de atención en salud por trastornos depresivos en población menor a 30 años se triplicaron en la última década”,

Salud mental y entorno laboral en Colombia

Durante el 2024, 6.569 personas fueron atendidas por problemas relacionados con el empleo, lo que representó un 38,2% más que en 2023 y casi el triple frente a 2014.

PUBLICIDAD

El 62,6% de los casos se registró en mujeres. Los adultos de 30 a 44 años concentraron el 43,2% de las atenciones, siendo el grupo de 40 a 44 años el más afectado, con una tasa de 26,22 por cada 100.000 habitantes.

El entorno laboral se consolidó como un factor decisivo en la aparición de trastornos mentales.

PUBLICIDAD

Como señaló Solano Luque, “factores como el desempleo o las amenazas de este, condiciones laborales inadecuadas como la informalidad, la precarización, los horarios extensos, las relaciones laborales, el acoso y la elevada carga física o mental para realizar una labor, entre otros, estarían detonando trastornos potencialmente psíquicos o psicosociales en la población en edad productiva”.

Los jóvenes entre 15 y 19 años de edad concentran la mayoría de casos de problemas de salud mental - crédito Colprensa

Suicidio y salud mental: cifras y tendencias

En 2024, el intento de suicidio en la población productiva alcanzó 30.818 casos, un aumento de 18 veces respecto a los 1.704 eventos de 2014. En la última década, se acumularon 222.000 intentos. La tasa nacional fue de 86,98 por 100.000 habitantes, con los jóvenes de 15 a 19 años representando el 30,9% de los casos, y las mujeres, el 63,9% de los intentos.

PUBLICIDAD

Por regiones, Bogotá encabezó el número absoluto de intentos (4.980), seguida de Antioquia (4.957) y Valle del Cauca (2.565).

En tasas por cada 100.000 habitantes, destacan:

PUBLICIDAD

Vaupés: 364,93.

Amazonas: 171,60.

Risaralda: 146,28.

Entre 2015 y 2024, el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos registró más de 48.000 casos de intoxicaciones con intención suicida, una subida del 55%. En el mismo período, las muertes por esta causa ascendieron a 24.230, con un incremento del 29,3%. El 80,3% de los fallecimientos correspondieron a hombres, sobre todo entre los 20 y 24 años.

El impacto económico de la crisis de salud mental

Los trastornos mentales y muertes asociadas originaron notables pérdidas económicas. En 2024, el costo directo fue de USD 13.800 millones, equivalentes al 3,3% del PIB nacional. Las pérdidas de productividad en la última década superaron los USD4.464 millones, más del doble que el periodo anterior a 2022.

PUBLICIDAD

Además, los daños vinculados a muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente sumaron USD96.283 millones en ese lapso.

La productividad laboral se v e afectada con los problemas de salud mental de los trabajadores - crédito Luisa González/Reuters

Propuestas y voces: claves sobre la salud mental laboral

Respecto al papel del trabajo en la salud mental, Solano Luque afirmó que “los lugares de trabajo pueden ser entornos protectores o de riesgo para la salud mental. Todo depende de cómo se gestionen los factores psicosociales y de qué tan madura y consolidada esté la cultura del cuidado centrado en la persona, en donde todo ser humano debe ser comprendido, valorado y se propenda por la conciliación de sus diversos roles”.

Teniendo en cuenta la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril), la experta pidió a las organizaciones que avancen hacia modelos de empresas mentalmente saludables.

Resaltó la importancia del liderazgo empático, la promoción de programas de prevención y la existencia de protocolos claros de intervención, así como la necesidad de disminuir el estigma y fomentar redes de apoyo dentro de los equipos laborales.