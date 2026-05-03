Jefferson Lerma volvió a ser titular en la Premier League, pero marcó autogol en la goleada contra el Crystal Palace

En un golpe significativo para las aspiraciones europeas de su club, Jefferson Lerma anotó un autogol durante la derrota del Crystal Palace frente al Bournemouth en la fecha 35 de la Premier League, lo que compromete la posición del conjunto londinense de cara al cierre de temporada y a su clasificación internacional.

La caída, ocurrida este domingo 3 de mayo de 2026 en el Vitality Stadium, refuerza el avance del Bournemouth, que se acerca por primera vez a una plaza en competiciones europeas. Mientras tanto, el equipo de Lerma afronta un tramo final bajo presión, con solo tres partidos restantes en el campeonato.

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La jornada fue especialmente adversa para los colombianos del Crystal Palace. Jefferson Lerma abrió el marcador en contra de su equipo al minuto 10, cuando intentó desviar un cabezazo de Evanilson tras un tiro de esquina ejecutado por Alex Scott, pero el balón terminó en propia puerta.

Jefferson Lerma anota en propia puerta y complica las opciones europeas del Crystal Palace en la Premier League - crédito Reuters/John Sibley

Además, el defensor Daniel Muñoz fue retirado del campo en el descanso, planteando dudas sobre la solidez defensiva del equipo dirigido por Oliver Glasner. El conjunto visitante no logró reponerse anímicamente de este golpe inicial y la presión ejercida por Bournemouth pronto inclinó el resultado.

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En el desarrollo del encuentro, Eli Junior Kroupi amplió la diferencia para el Bournemouth al minuto 32, al concretar un penal que le fue otorgado por una falta cometida en el área, sumando así su duodécimo gol de la temporada. El marcador definitivo lo estableció Rayyan a los 77 minutos, firmando el primer triunfo local de los Cherries en su estadio desde enero.

Una de las particularidades del encuentro radica en que esta no es la primera vez en la temporada que Lerma comete un autogol en situaciones determinantes: el pasado 11 de febrero, en el partido frente al Burnley, el volante colombiano ya había sido protagonista de una jugada desafortunada que influyó negativamente en el resultado.

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Crystal Palace cae ante Bournemouth y pone en riesgo su clasificación a competiciones internacionales - crédito REUTERS/Dylan Martinez

Su desempeño ha fluctuado en la temporada, con doce titularidades en la primera mitad del torneo y trece en la segunda, aunque las estadísticas reflejan errores individuales que han coincidido con derrotas relevantes para el club.

La derrota deja al Crystal Palace en la decimoquinta posición de la Premier League, situación delicada que obliga a ajustes tácticos inmediatos. El equipo deberá mejorar su defensa de inmediato, ya que la única vía para asegurar una plaza europea la próxima temporada es a través de la Conference League, para lo cual enfrentará pronto al Shakhtar Donetsk en un duelo clave de semifinal.

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La victoria coloca al Bournemouth en la sexta posición, por encima de Brentford y Brighton, lo que los ubica virtualmente en zona de clasificación para la próxima Europa League. Este puesto podría incluso escalar su efecto si el Aston Villa —actualmente en quinto lugar— logra además la conquista de la Europa League.

El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, había anunciado recientemente su salida al final del campeonato, pero su equipo acumula ya quince partidos invicto y suma victorias ante rivales de peso como el Arsenal y el Liverpool. El impacto de este estado de forma es tal que Bournemouth incidirá en la definición del título, ya que el Manchester City visitará el Vitality Stadium el próximo 19 de mayo en la última jornada.

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Así va la tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026

Eli Junior Kroupi marca de penal y amplía la ventaja para Bournemouth, consolidando su avance europeo - crédito Jimenez REUTERS/Dylan Martinez

Arsenal: 35 PJ, 23 G, 7 E, 5 P, 67 GF, 26 GC, 41 DG, 76 Pts Manchester City: 33 PJ, 21 G, 7 E, 5 P, 66 GF, 29 GC, 37 DG, 70 Pts Manchester United: 35 PJ, 18 G, 10 E, 7 P, 63 GF, 48 GC, 15 DG, 64 Pts Liverpool: 35 PJ, 17 G, 7 E, 11 P, 59 GF, 47 GC, 12 DG, 58 Pts Aston Villa: 34 PJ, 17 G, 7 E, 10 P, 47 GF, 42 GC, 5 DG, 58 Pts Bournemouth: 35 PJ, 12 G, 16 E, 7 P, 55 GF, 52 GC, 3 DG, 52 Pts Brentford: 35 PJ, 14 G, 9 E, 12 P, 52 GF, 46 GC, 6 DG, 51 Pts Brighton: 35 PJ, 13 G, 11 E, 11 P, 49 GF, 42 GC, 7 DG, 50 Pts Chelsea: 34 PJ, 13 G, 9 E, 12 P, 53 GF, 45 GC, 8 DG, 48 Pts Fulham: 35 PJ, 14 G, 6 E, 15 P, 44 GF, 49 GC, -5 DG, 48 Pts Everton: 34 PJ, 13 G, 8 E, 13 P, 41 GF, 41 GC, 0 DG, 47 Pts Sunderland AFC: 35 PJ, 12 G, 11 E, 12 P, 37 GF, 46 GC, -9 DG, 47 Pts Newcastle: 35 PJ, 13 G, 6 E, 16 P, 49 GF, 54 GC, -5 DG, 45 Pts Leeds: 35 PJ, 10 G, 13 E, 12 P, 47 GF, 52 GC, -5 DG, 43 Pts Crystal Palace: 34 PJ, 11 G, 10 E, 13 P, 36 GF, 42 GC, -6 DG, 43 Pts

Abreviaturas: PJ = Partidos Jugados G = Ganados E = Empatados P = Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DG = Diferencia de Goles Pts = Puntos.