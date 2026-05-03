Colombia

Plan retorno en Bogotá hoy, EN VIVO: inició la segunda jornada del Pico y placa regional y reversibles en corredores clave

El monitoreo continuo, junto con el despliegue de más de 460 agentes y operativos, busca prevenir congestiones y accidentes, orientar a los conductores y mantener actualizada la información de tránsito para todos los usuarios

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La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
El Pico y Placa Regional se aplica el domingo 3 de mayo de 2026, afectando todos los accesos principales de Bogotá para distribuir el flujo vehicular - crédito Alcaldía de Bogotá

Con motivo de la celebración del Día del Trabajo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó durante el semana un Plan retorno reforzado y la medida de Pico y placa regional para organizar el ingreso a la ciudad por los nueve principales corredores viales.

El dispositivo, que responde a la alta movilidad esperada durante el puente festivo, busca evitar congestiones y reducir accidentes, en un contexto donde las proyecciones oficiales estiman la salida de 1.057.062 vehículos de Bogotá y el ingreso de 1.031.973 vehículos entre el viernes y el domingo.

22:04 hsHoy

Inició la segunda jornada del Pico y placa regional y reversibles en corredores clave

En el contexto del Plan Retorno del puente festivo por el Día del Trabajo, las autoridades de tránsito y transporte, junto con Coviandina, avanzan en la implementación de medidas especiales para garantizar la movilidad y la seguridad de los viajeros en los principales corredores viales de la región.

En la capital, se reporta alto flujo vehicular en los principales accesos, especialmente en:

  • Autopista Norte
  • Autopista Sur
  • Calle 13
  • Calle 80
  • Carrera 7
  • Vía al Llano

Como parte del dispositivo, en la Carrera 7 se inició el reversible desde la calle 245 hasta la calle 183, en sentido norte – sur, facilitando el ingreso de vehículos a la ciudad.

Estará en operación más de 1.200 unidades, entre Policía de Tránsito, Agentes Civiles de Tránsito y Grupo Guía - crédito Secretaría de Movilidad
Después de las 8:00 p. m., el ingreso es libre, sin restricción de pico y placa regional - crédito Secretaría de Movilidad

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., solo pueden ingresar vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9). Después de las 8:00 p. m., el ingreso es libre, sin restricción de Pico y placa regional. Esta medida busca repartir el flujo de manera equitativa, evitar cuellos de botella y disminuir los tiempos de espera en los accesos a Bogotá.

Cierre total y reversible en la vía Bogotá – Villavicencio

Uno de los puntos clave es el cierre total temporal en el K0+000 sector Uval de la vía Bogotá – Villavicencio, con el objetivo de habilitar el reversible en sentido Villavicencio – Bogotá. Esta medida estará vigente hasta las 10:00 p. m. y busca facilitar el regreso seguro de quienes se movilizan por el corredor, ante el alto flujo vehicular característico de la jornada de retorno.

Coviandina recomienda a los conductores acatar las señales de tránsito, tener paciencia y seguir las indicaciones de las autoridades para evitar incidentes y garantizar un retorno seguro a casa. El uso del reversible permite optimizar la capacidad de la vía y reducir los tiempos de viaje en este tramo estratégico.

El uso del reversible permite optimizar la capacidad de la vía y reducir los tiempos de viaje en este tramo estratégico - crédito Coviandina
El uso del reversible permite optimizar la capacidad de la vía y reducir los tiempos de viaje en este tramo estratégico - crédito Coviandina

Reversible continuo Apulo – Mosquera

De manera simultánea, avanza la implementación del reversible continuo en el corredor Apulo – Mosquera, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y la Policía de Tránsito. Esta estrategia hace parte del Plan Retorno y busca distribuir de manera más eficiente el flujo de vehículos provenientes del occidente del departamento y que buscan ingresar a Bogotá o conectar con otros corredores regionales.

20:47 hsHoy

Reporte actualizado de movilidad

Hasta el momento (con corte a las 3:30 p. m.), el balance de movilidad durante el puente festivo es el siguiente:

  • Vehículos que han salido de Bogotá: 966.000
  • Vehículos que han ingresado a Bogotá: 916.000

Las autoridades mantienen la vigilancia en tiempo real y actualizan constantemente la información sobre el flujo vehicular, recomendando a los viajeros planificar sus desplazamientos de acuerdo con el horario de la restricción y las condiciones del tráfico.

20:46 hsHoy

Pico y placa regional: domingo 3 de mayo

La medida central del plan es el Pico y placa regional, que regirá el domingo 3 de mayo de 2026 en todos los accesos a Bogotá. El esquema de ingreso será el siguiente:

  • De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el turno será solo para vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9).
  • Después de las 8:00 p. m., el ingreso será libre, sin restricción.

Esta medida busca distribuir el flujo vehicular, evitar cuellos de botella en los accesos y reducir los tiempos de espera en las principales vías de ingreso.

🚗12 m. a 4 p.m. ingresan placas pares. 🛻4 p.m. a 8 p.m. ingresan placas impares - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X
Más de 460 agentes de tránsito vigilan los accesos y realizan controles para prevenir accidentes y mantener la seguridad vial en Bogotá - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Corredores viales donde aplica el plan

El Pico y placa regional y otras acciones del Plan retorno se implementan en los siguientes corredores estratégicos:

  • Autopista Norte (del peaje Andes al Portal Norte de TransMilenio)
  • Autopista Sur (del límite con Soacha a la avenida Boyacá)
  • Calle 13 (del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali)
  • Calle 80 (del puente de Guadua al Portal 80)
  • Carrera Séptima (de la calle 245 a la calle 183)
  • Vía Suba – Cota (del río Bogotá a la avenida Calle 170)
  • Vía a La Calera (del peaje Patios a la carrera Séptima)
  • Vía a Choachí (del límite distrital a la avenida Circunvalar)
  • Vía a Villavicencio (del túnel Argelino Durán Quintero a la Antigua Vía al Llano)

En estos puntos de ingreso y salida, más de 460 agentes del Grupo Guía, agentes civiles de tránsito y personal de la Seccional de Tránsito regulan el tráfico, orientan a los conductores y velan por la seguridad vial. También se han dispuesto operativos de control, señalización y atención a emergencias para responder a cualquier eventualidad en tiempo real.

Recomendaciones para viajeros

La Secretaría de Movilidad recomendó a todos los conductores:

  • Planear el viaje con anticipación, considerando los horarios del pico y placa regional.
  • Revisar el estado mecánico del vehículo y portar el equipo de emergencia reglamentario.
  • Usar siempre el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad.
  • No conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.
  • Acatar las indicaciones de las autoridades y señalización en carretera.
  • No realizar maniobras peligrosas ni adelantar en zonas prohibidas.

Se invitó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad, donde se publicarán alertas y novedades sobre el tráfico y las medidas de control durante el Plan Retorno.

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