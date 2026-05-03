Plan retorno en Bogotá hoy, EN VIVO: inició la segunda jornada del Pico y placa regional y reversibles en corredores clave

El Pico y Placa Regional se aplica el domingo 3 de mayo de 2026, afectando todos los accesos principales de Bogotá para distribuir el flujo vehicular - crédito Alcaldía de Bogotá

Con motivo de la celebración del Día del Trabajo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá implementó durante el semana un Plan retorno reforzado y la medida de Pico y placa regional para organizar el ingreso a la ciudad por los nueve principales corredores viales.

El dispositivo, que responde a la alta movilidad esperada durante el puente festivo, busca evitar congestiones y reducir accidentes, en un contexto donde las proyecciones oficiales estiman la salida de 1.057.062 vehículos de Bogotá y el ingreso de 1.031.973 vehículos entre el viernes y el domingo.