Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

Oro en el panamericano jugo, modalidad Kime No Kata, donde la dupla Junior Hernández y Cristian Ortiz vuelve a brillar con una presentación poderosa y llena de precisión - crédito @fecoljudo/Instagram

Guayaquil, Ecuador, fue el escenario de una destacada actuación para el judo colombiano. Allí se desarrollaron dos competencias: el Campeonato Panamericano Junior de Judo, que reunió a más de 100 atletas provenientes de 15 países, y el Campeonato Panamericano de Kata. Los resultados no solo estuvieron a la altura de las expectativas, sino que confirmaron el crecimiento sostenido de este deporte en el país.

La cosecha de medallas fue uno de los aspectos más destacados para Colombia, especialmente en el Campeonato Panamericano Junior, donde la delegación logró subirse al podio en tres ocasiones.

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El evento, que contó con la participación de 131 judocas, tuvo presencia de cinco representantes colombianos: tres hombres y dos mujeres. Entre ellos, la gran figura fue Heidy Santillana, quien brilló en la categoría de los 70 kilogramos al conquistar la medalla de oro tras una impecable actuación.

En la primera fase, Santillana venció a la estadounidense Chrystal Monthe; en semifinales, superó a la brasileña Sophia Camara, lo que le permitió avanzar a la final. Allí, enfrentó a la también brasileña Clarisse Vallim, a quien derrotó para asegurar el oro y convertirse en la judoca más destacada de la delegación nacional en este certamen.

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Colombia cierra una actuación histórica para el judo colombiano en el campeonato panamericano, consolidándose como referente continental con 4 medallas de oro, 3 medallas de plata y 1 medalla de bronce - crédito @fecoljudo/Instagram

Medallas de bronce para Colombia

Además del oro de Heidy Santillana, Colombia sumó dos medallas de bronce que consolidaron su desempeño en el campeonato. Ingrid Choco tuvo una sobresaliente participación en la categoría de los 63 kilogramos femeninos. Tras imponerse en su grupo frente a la mexicana María Cruz, cayó en semifinales ante la brasileña Manuela Maia. Sin embargo, en el repechaje logró recuperarse y venció a la argentina Uma Valdez, asegurando así un lugar en el podio.

Por su parte, Jhon Caicedo también aportó al medallero en la categoría de los 90 kilogramos. El judoca colombiano ganó su grupo con autoridad, pero en semifinales fue superado por el canadiense Matthew Molchanov. A pesar de ello, su desempeño le permitió quedarse con la medalla de bronce, cerrando una participación sólida en el torneo.

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Con estos resultados, Colombia culminó su participación en el Campeonato Panamericano Junior con un total de tres medallas: una de oro y dos de bronce. Este rendimiento le permitió ubicarse en la quinta posición del medallero general, siendo además la tercera mejor delegación sudamericana, solo por detrás de potencias como Brasil y países como Canadá, Ecuador y Estados Unidos, que dominaron la clasificación.

El Campeonato Panamericano de Judo​ es la competición de judo más importante a nivel panamericano - @fejecuador/Instagram

Colombia brilla en el Campeonato Panamericano de Kata

Si bien el desempeño en la categoría junior fue notable, la actuación en el Campeonato Panamericano de Kata elevó aún más el protagonismo de Colombia en Guayaquil. En esta modalidad, la delegación nacional tuvo una participación sobresaliente, logrando un total de ocho medallas: cuatro de oro, tres de plata y una de bronce. Este resultado posicionó a Colombia como la mejor delegación del evento, marcando un hito en la historia del judo nacional en esta disciplina.

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Uno de los logros más importantes se dio en la modalidad Nage No Kata, donde Edwin Gómez y Andrés Gerardo Restrepo se quedaron con la medalla de oro tras una ejecución impecable. En la misma categoría, Colombia también obtuvo la medalla de plata gracias a la dupla conformada por Camilo Cuervo y Edgar Gómez, evidenciando el alto nivel técnico del país en esta especialidad.

Así quedó la tabla de medallería del Panamericano Judo en Guayaquil, Ecuador - crédito Federación Ecuatoriana de Judo

Otro momento destacado fue la presentación de Junior Hernández y Cristian Ortiz en la modalidad Kodokan Goshin Jutsu. Ambos judocas tuvieron una actuación brillante que les permitió quedarse con una nueva medalla de oro para Colombia, reafirmando su dominio en el kata a nivel continental.

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Sin embargo, uno de los hechos más históricos se registró en la modalidad Katame No Kata, donde Colombia logró ocupar todos los lugares del podio. El oro fue para Gustavo León y Anyinzan Palacio, la plata para Laura Jaramillo y Pamela Hernández, y el bronce nuevamente para Edwin Gómez y Andrés Restrepo. Este dominio absoluto reflejó la profundidad y calidad del equipo colombiano en esta modalidad.

Finalmente, Cristian Ortiz y Junior Hernández cerraron la participación nacional con otra medalla de oro en la Kime No Kata, consolidando una actuación excepcional que dejó a Colombia en lo más alto del campeonato.

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