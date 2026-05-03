Personas que hacían fila en el parque Salitre Mágico de Bogotá terminaron en pelea por una infidelidad: “Este debe ser el cornudo”

El video aficionado registró una confrontación entre varias personas en el parque de atracciones Salitre Mágico en Bogotá en medio de una de las filas - crédito Colombia Oscura / X

El video de una riña en el parque de diversiones Salitre Mágico, en Bogotá, se viralizó en redes sociales luego de ser captado por varios asistentes y compartido en plataformas como X.

De acuerdo con la denuncia difundida por el portal Colombia Oscura, la pelea habría ocurrido el domingo 3 de mayo de 2026 en el popular espacio de atracciones mecánicas, lo que generó numerosas opiniones y reacciones divididas entre los internautas.

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En las imágenes se aprecia que varios individuos no identificados se enfrentaron a golpes en el parque de diversiones, presuntamente por una disputa sentimental; el violento altercado se habría desatado por una rencilla previa por una infidelidad.

La grabación del suceso llamó el interés de la ciudadanía, pues los internautas criticaron la reacción tardía del personal de seguridad y debatieron sobre la cantidad de hechos similares que se presentan a diario en Bogotá.

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La viralización del hecho convirtió el parque bogotano en tema central en las plataformas digitales - crédito Colprensa

Según Colombia Oscura, la pelea se produjo frente a numerosos asistentes que esperaban en la fila para ingresar a una de las atracciones más concurridas, en un parque que estaba completamente lleno. Varios ciudadanos no dudaron en registrar la situación con sus celulares.

El video muestra cómo uno de los involucrados salta las rejas para alcanzar a su rival, iniciando una pelea a golpes. La situación se intensifica cuando un tercer hombre interviene y una mujer intenta detener la confrontación. Luego, otra mujer aparece en la escena y tira del cabello a la primera, haciéndola caer contra una de las rejas de la fila. La agresión física se prolongó varios minutos ante la mirada atónita de los presentes y la intervención de quienes pedían detener el altercado, especialmente por la presencia de menores de edad.

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En redes sociales, usuarios cuestionaron la tardanza del equipo de seguridad del parque, que solo actuó una vez concluida la pelea. Esta demora generó preocupación entre la ciudadanía, que exige mayor seguridad en espacios de alta concurrencia, como Salitre Mágico, especialmente durante jornadas dominicales.

Los asistentes al parque tuvieron que presenciar el ataque que se vio desde varios puntos del parque - crédito Colprensa

Reacciones en redes sociales por la pelea en Salitre Mágico

La publicación en X generó numerosos comentarios que mezclaron ironía y críticas a la situación. Entre los mensajes más destacados se encuentra el de un usuario que, en tono sarcástico y aludiendo al eslogan del parque, escribió: “Hubo acción pura en Salitre Mágico”. Otro comentario con alta interacción señaló: “Con razón el jingle decía Salitre Mágico, diversión extrema”.

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Otras opiniones cuestionaron la convivencia en la ciudad con frases como: “Rolos siendo rolos”, no solo por la fila tan larga que estaban haciendo los presentes, sino por la fuerte pelea que protagonizaron, asegurando que estos casos son frecuentes.

También se hicieron notar las críticas a la eficiencia del personal de seguridad con reacciones como: “El guarda de ‘inseguridad’ llegó apenas, cuando ya todo se había acabado”.

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La ciudadanía criticó que una de las mujeres fuera mechoneada por la espalda - crédito @feliphebotero / X

La viralización del video impulsó toda una discusión sobre el ambiente en el parque y la cultura en todo tipo de escenarios públicos: “Pelear por un hombre o por una mujer es perder el tiempo y la dignidad” y algunos se atrevieron incluso a señalar el rol de los involucrados “Este debe ser el cornudo”.

Tras el episodio, se generó reflexión sobre el valor que se entrega a disputas de esta naturaleza y la exposición pública de conflictos personales, pues gran parte de los usuarios coincidió en que involucrarse en peleas por razones sentimentales afecta la dignidad.

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