Arelys Henao, ‘La reina de la música popular’, llega al Movistar Arena para un aniversario lleno de emociones

La reconocida cantante Arelys Henao celebrará sus 30 años en la música popular con un concierto especial el 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá.

La reconocida cantante Arelys Henao celebrará sus 30 años en la música popular con un concierto especial el 17 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. El evento promete una noche llena de emociones, invitados nacionales e internacionales por anunciar, y un recorrido por los éxitos que han marcado su trayectoria como figura esencial de la música popular colombiana.

El próximo 17 de octubre, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario del espectáculo con el que Arelys Henao festejará su trigésimo aniversario artístico. El concierto ofrecerá a los asistentes la posibilidad de revivir los momentos más emblemáticos de su carrera, escuchar en directo sus grandes éxitos y disfrutar de una producción pensada para enaltecer su aporte a la cultura musical. Las entradas pueden adquirirse a través de Tu Boleta para el público en general desde el 30 de abril.

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Detalles del concierto de Arelys Henao

El próximo 17 de octubre, el Movistar Arena de Bogotá será el escenario del espectáculo con el que Arelys Henao festejará su trigésimo aniversario artístico.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de canciones como “Señor Prohibido”, “Mi Historia”, “Lo Pasado, Pisado”, “Amante de Amigo”, “La Patrona”, “Amarga Despedida”, “No Podemos Callar”, “Fue Mi Culpa” y “Flores en Vida”. Estas interpretaciones reflejarán las distintas etapas de una carrera definida por el esfuerzo y la constancia de la intérprete.

El evento contará con la presencia de invitados nacionales e internacionales, aún por confirmar, que se unirán a la celebración de este aniversario. Se prevé una afluencia de miles de asistentes, lo que reafirma la influencia y el alcance de Henao en el panorama de la música popular colombiana.

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La producción del concierto tiene como objetivo crear una fiesta memorable, en la que la emoción y el reconocimiento a la artista sean protagonistas. Cada elemento del espectáculo enfoca su homenaje en la historia musical construida por Henao a lo largo de tres décadas.

Trayectoria y legado de Arelys Henao

Arelys Henao, cuyo nombre completo es Luz Arelys Henao Ruiz, nació el 3 de diciembre de 1976 en Sabanalarga, Antioquia, Colombia - crédito @arelyshenao/Instagram

Arelys Henao, cuyo nombre completo es Luz Arelys Henao Ruiz, nació el 3 de diciembre de 1976 en Sabanalarga, Antioquia, Colombia. Es reconocida como una de las principales exponentes de la música popular colombiana y es conocida como “La Reina de la Música Popular”.

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Inició su carrera artística en Medellín en 1996, influenciada por Darío Gómez, figura central de la música popular en Colombia. En su juventud enfrentó situaciones difíciles ligadas a la violencia en su región natal, lo cual ha marcado tanto su vida como su música.

A lo largo de su trayectoria, Arelys Henao ha lanzado álbumes destacados como “Por la puerta grande” (1994), “Única” (2001), “Reina sin rey” (2005), “Mujeres y despecho” (2005) y “Mi historia” (2018). Ha colaborado con artistas como Darío Gómez, El Charrito Negro y Giovanny Ayala. Su canción “La reina y el rey”, grabada en 2015 junto a Darío Gómez, tuvo gran reconocimiento.

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En lo personal, está casada con Wilfredo Hurtado, quien además es su mánager, y tienen dos hijos. La familia reside en Medellín. La historia de su vida inspiró la bionovela “Arelys Henao: Canto para no llorar”, producida por Caracol Televisión.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples nominaciones y premios, incluyendo los Premios Nuestra Tierra, y ha compartido escenario con figuras como Ana Gabriel, Los Tigres del Norte y Diomedes Díaz.

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Información de boletería y fechas

Durante la velada, el público podrá disfrutar de canciones como “Señor Prohibido”, “Mi Historia”, “Lo Pasado, Pisado”, “Amante de Amigo”, “La Patrona”, “Amarga Despedida”, “No Podemos Callar”, “Fue Mi Culpa” y “Flores en Vida”.

El público cuenta con diversas alternativas para obtener la boletería y garantizar su lugar en uno de los eventos musicales más relevantes del país este año.

La conmemoración de los 30 años de Arelys Henao en el Movistar Arena reunirá a seguidores, colegas y familiares para celebrar una trayectoria marcada por la dedicación y la cercanía con su audiencia. La artista se dispone a compartir una noche significativa, invitando a su público a continuar acompañándola en el camino de la música colombiana.

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