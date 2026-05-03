Colombia

Resultado Chontico Día hoy 3 de mayo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Guardar
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este domingo 3 de mayo de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

  • Sorteo: 8419.
  • Número ganador: 7 8 1 6.
  • Quinta: 7.

¿Cómo se juega?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiasColombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta humanitaria por combates armados en Segovia, Antioquia: hay temor y confinamiento en zonas rurales

Una serie de enfrentamientos entre grupos armados ilegales desató una alerta humanitaria en la vereda Altos de Manila , en el municipio antioqueño, donde la población civil enfrenta hostigamientos, detonaciones y confinamiento

Alerta humanitaria por combates armados en Segovia, Antioquia: hay temor y confinamiento en zonas rurales

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

Los partidos decisivos se jugarán en simultáneo a las 3:30 p. m. para evitar sospechas de amaño; el duelo por el segundo puesto será a las 5:45 p. m.

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

Plan retorno en Bogotá hoy, EN VIVO: inició la segunda jornada del Pico y placa regional y reversibles en corredores clave

El monitoreo continuo, junto con el despliegue de más de 460 agentes y operativos, busca prevenir congestiones y accidentes, orientar a los conductores y mantener actualizada la información de tránsito para todos los usuarios

Plan retorno en Bogotá hoy, EN VIVO: inició la segunda jornada del Pico y placa regional y reversibles en corredores clave

Arelys Henao, ‘La reina de la música popular’, llega al Movistar Arena para un aniversario lleno de emociones

La reonocida artista festejará tres décadas de carrera en la música con un show especial el 17 de octubre, prometiendo sorpresas, colaboraciones y una noche cargada de sentimiento y tradición para sus miles de seguidores

Arelys Henao, ‘La reina de la música popular’, llega al Movistar Arena para un aniversario lleno de emociones

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

La Tricolor está obligada a ganar contra la anfitriona para terminar entre las dos mejores selecciones del grupo A y aspirar a ser una de las cuatro selecciones clasificadas al Mundial Femenino de la categoría

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Campaña por María Angélica Mallarino conmueve al país y revela difícil momento de salud que enfrenta la actriz colombiana

Deportes

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

Así fue el doblete de Juan Camilo “Cucho” Hernández con Real Betis en la fecha 34 de LaLiga

Jefferson Lerma volvió a ser titular en la Premier League, pero marcó autogol en la goleada contra el Crystal Palace