Así fue el doblete de Juan Camilo “Cucho” Hernández con Real Betis en la fecha 34 de LaLiga

Juan Camilo Hernández tiene a su equipo, el Real Betis, en puesto para clasificar a copas internacionales - crédito REUTERS/Marcelo Del Pozo

El doblete de Juan Camilo “Cucho” Hernández permitió al Betis imponerse 3-0 al Real Oviedo en el estadio La Cartuja. El triunfo afianza la quinta posición de los sevillanos y acerca al equipo a la Champions League, con una destacada actuación del delantero colombiano.

Los dos tantos de Juan Camilo “Cucho” Hernández fueron decisivos en la victoria. El primero llegó al minuto 21 tras una jugada colectiva en la que intervinieron Abde y Fornals, abriendo el marcador y cambiando el desarrollo del encuentro. El segundo gol, en el minuto 58, fue el resultado de una asistencia de Abde y un remate preciso de Hernández, asegurando el triunfo del Betis ante un rival que solo pudo contener los ataques en la primera parte del partido.

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El primer gol de Cucho Hernández impulsa al Betis

Juan Camilo Hernández marcó el gol con el que se abrió el marcador en el partido del Real Betis contra Real Oviedo - crédito DSports

El inicio favoreció al Real Oviedo, que protagonizó varias llegadas y exigió intervenciones de Álvaro Vallés. Tras los primeros quince minutos, el Betis tomó la iniciativa y sus atacantes comenzaron a desestabilizar a la defensa visitante.

En el minuto 21, Abde condujo el balón en diagonal y asistió a Cucho Hernández. El delantero colombiano filtró un pase para Fornals y, tras un rebote, recibió el esférico y marcó el primer gol con un disparo certero. Este tanto dio confianza al equipo local y cambió la dinámica del encuentro.

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El Betis consolida su ventaja en La Cartuja

Después de abrir el marcador, la presión del Betis aumentó y los extremos Abde y Antony pusieron en aprietos a la defensa del Real Oviedo. El conjunto asturiano buscó el empate, pero la defensa verdiblanca, encabezada por Vallés, respondió con seguridad en los momentos de mayor exigencia.

La ofensiva compuesta por Cucho Hernández, Abde y Antony resultó determinante. Este trío generó numerosas ocasiones y fue imparable desde que decidió conquistar espacios. Así, el Betis mantuvo la iniciativa antes del descanso.

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Cucho Hernández sentencia el encuentro con su doblete

Así fue el segundo gol de Juan Camilo Hernández en el partido del Real Betis contra Real Oviedo - crédito Dsports

En el segundo tiempo, el partido continuó bajo control para los andaluces. En el minuto 58, Abde envió un pase al área y Cucho Hernández remató de primeras con el exterior del pie, logrando así su segundo gol.

Con el 3-0 en el marcador, el Betis redujo el ritmo y se concentró en administrar la ventaja. La entrada de Isco permitió al equipo de Manuel Pellegrini controlar la posesión, mientras que el Real Oviedo dispuso de algunos acercamientos, aunque sin efectividad suficiente para revertir el resultado.

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La calidad en el ataque del Betis quedó reflejada en sus acciones decisivas y justificó su posición entre los equipos más competitivos de la liga española, consolidando su ambición de clasificar a la Champions League.

Así va la tabla de posiciones de la LaLiga 2025-2026

El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski en foto de archivo de Mariscal. EFE

Barcelona: 34 PJ, 29 G, 1 E, 4 P, 89 GF, 31 GC, DG 58, 88 pts Real Madrid: 33 PJ, 23 G, 5 E, 5 P, 68 GF, 31 GC, DG 37, 74 pts Villarreal: 34 PJ, 21 G, 5 E, 8 P, 64 GF, 39 GC, DG 25, 68 pts Atlético Madrid: 34 PJ, 19 G, 6 E, 9 P, 58 GF, 37 GC, DG 21, 63 pts Real Betis: 34 PJ, 13 G, 14 E, 7 P, 52 GF, 41 GC, DG 11, 53 pts Celta de Vigo: 34 PJ, 12 G, 11 E, 11 P, 48 GF, 44 GC, DG 4, 47 pts Getafe: 34 PJ, 13 G, 5 E, 16 P, 28 GF, 36 GC, DG -8, 44 pts Athletic: 34 PJ, 13 G, 5 E, 16 P, 40 GF, 50 GC, DG -10, 44 pts Real Sociedad: 33 PJ, 11 G, 10 E, 12 P, 52 GF, 52 GC, DG 0, 43 pts Osasuna: 34 PJ, 11 G, 9 E, 14 P, 40 GF, 42 GC, DG -2, 42 pts Rayo Vallecano: 34 PJ, 10 G, 12 E, 12 P, 35 GF, 41 GC, DG -6, 42 pts Valencia C. F.: 34 PJ, 10 G, 9 E, 15 P, 37 GF, 50 GC, DG -13, 39 pts RCD Espanyol: 33 PJ, 10 G, 9 E, 14 P, 49 GF, 61 GC, DG -12, 39 pts

Abreviaturas: PJ = Partidos Jugados G = Ganados E = Empatados P = Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DG = Diferencia de Goles Pts = Puntos.

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