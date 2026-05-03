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En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Este evento la consagró como la primera artista latina en lograr el espectáculo más multitudinario de la historia de Río de Janeiro

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- crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

La noche del sábado, 2 de mayo de 2026, Shakira consolidó su lugar en la historia musical de Brasil al convocar a una multitud de 2 millones de personas en la playa de Copacabana, según cifras de la alcaldía de Río de Janeiro (vea la galería en la parte superior).

El evento no solo marcó el concierto gratuito más grande de la carrera de la artista, sino que también superó la convocatoria del espectáculo de Madonna en 2024 y se acercó al récord de Lady Gaga, quien el año pasado atrajo a 2,1 millones en el mismo escenario.

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El despliegue tecnológico sorprendió desde el inicio. Un grupo de drones dibujó en el cielo la figura de una loba y la silueta de la cantante colombiana, anticipando una narrativa visual que despertó la euforia del público. Minutos después, Shakira apareció luciendo una sudadera con los colores de Brasil, prenda que se transformó en vestido en medio del espectáculo.

La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
La alcaldía de Río de Janeiro estimó que el evento generó una inyección económica de USD 160 millones para la ciudad - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Durante el concierto, la colombiana saludó con entusiasmo al público local: “Olá Brasil”, exclamó en perfecto portugués. A lo largo de la noche, recordó en varias ocasiones su vínculo con el país y confesó que se “enamoró” de Brasil tras visitarlo por primera vez a los 18 años. La cantante relató que el país sudamericano fue el primero en abrirle las puertas cuando apenas comenzaba su carrera, permitiéndole recorrer distintos rincones y escenarios para darse a conocer.

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La presentación, que formó parte del proyecto Todo mundo no Rio, una iniciativa que es financiada con fondos públicos y patrocinios privados, y según la Alcaldía de Río de Janeiro, su intensión es consolidar la imagen de la ciudad como un escenario de grandes eventos internacionales, en línea con el Carnaval y la fiesta de fin de año, ambas celebradas también en Copacabana.

Es así como este espectáculo generó una inyección estimada de USD 160 millones en la economía de Río de Janeiro, 40 veces más que la inversión realizada.

El espectáculo de la cantante colombiana superó la convocatoria de Madonna en 2024 y se acercó al récord de Lady Gaga del año pasado - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
El espectáculo de la cantante colombiana superó la convocatoria de Madonna en 2024 y se acercó al récord de Lady Gaga del año pasado - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Además, el concierto reunió a fanáticos de distintas generaciones y nacionalidades, que corearon éxitos que han acompañado a la artista durante tres décadas. La apertura con La fuerte desató la alegría, que aumentó con un popurrí de Estoy aquí, uno de sus primeros grandes éxitos.

El repertorio incluyó Inevitable y, en un giro hacia el reguetón, TQG, la colaboración con la también colombiana Karol G. En estos números, la coreografía y el vestuario evocaron la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con la que la cantante celebra 30 años de trayectoria.

A mitad del espectáculo, la aparición de Anitta provocó una ovación al interpretar junto a Shakira el tema Choka Choka. La presencia de la brasileña, que se había manejado como un secreto no confirmado hasta ese momento, se reveló con un vestuario tan brillante como el de la anfitriona, haciendo vibrar a la audiencia.

La barranquillera celebró tres décadas de carrera con un repertorio que abarcó éxitos coreados por fanáticos de varias generaciones - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
La barranquillera celebró tres décadas de carrera con un repertorio que abarcó éxitos coreados por fanáticos de varias generaciones - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

El momento emotivo llegó con la participación de Caetano Veloso y María Bethânia, dos leyendas de la Música Popular Brasileña. La primera colaboración fue en O leãozinho, una canción que trasladó a la cantante a su infancia.

Luego, ambas interpretaron O que é, o que é, un himno a la vida de Gonzaguinha. En la recta final, Ivete Sangalo subió al escenario para repetir junto a Shakira la celebración de Um país tropical, pieza que ambas habían interpretado ya en 2011 durante el Rock in Río.

El espectáculo, que se extendió por más de dos horas, se retrasó cerca de una hora sobre el horario previsto. Durante la transmisión, Globo TV indicó que la demora se debió a un “problema personal”, sin que se ofrecieran detalles oficiales.

En varios pasajes de la velada, la artista compartió recuerdos de su relación con Brasil. Narró que aprendió portugués antes que inglés y agradeció el cariño recibido desde sus primeras visitas cuando era una joven intérprete.

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